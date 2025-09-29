בונים את הרצף מחדש: החזית החינוכית של הגולן

רגע לפני שהגולן עובר ל"אחרי החגים" המיוחל, ובין יום כיפור לחג הסוכות, זמן של חשבון נפש, התכנסות ותכנון קדימה, התיישבנו לשיחה עם סגני ראש המועצה האזורית גולן, יעקב שה לבן ודליה יוסף, על קידום הרצף החינוכי האיכותי בגולן

כבר שנה וחצי שהם חלק בלתי נפרד מהצוות שמוביל את המועצה ורגע לפני החג, התיישבנו לשיחה על כוס קפה עם סגני ראש המועצה: דליה יוסף (58), מעין זיוון, האמונה על תחומי החינוך, הרווחה והחוסן ויעקב שה לבן (37) מיונתן, האחראי על פיתוח כלכלי וקשרי חוץ ומכהן גם כיו"ר המרכז הקהילתי, שמוביל את החינוך החברתי-קהילתי וחוגי ההעשרה.

למה רצף חינוכי כל כך חשוב בעיניכם, ואיך דואגים ליישם אותו בקהילה?

דליה: "קהילה מצוינת וערכית דואגת לחנך את דור העתיד שלה ולייצר המשכיות. החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, מראש המועצה ומטה. הרצף כולל גם את המערכות הפורמליות וגם את החברתיות-קהילתיות וחוגי ההעשרה.

"הרצף הוא הסתכלות 360 מעלות על הילדים והנוער – בבית הספר, בקהילה ובמשפחה. כשילד נמצא במקום טוב רגשית וחברתית, אפשר לקדם אותו גם לימודית".

יעקב: "הרצף דורש מענה רחב ולכן המועצה ממצה את היתרון היחסי שלה, בגיוס תקציבים ממשלתיים ותרומות, כדי לייצר שינוי אמתי בשטח".

כיצד הרצף החינוכי בא לידי ביטוי בתכנית האסטרטגית לחינוך?

יעקב: "התכניות האסטרטגיות כוללות תשתיות, אבל התשתיות נועדו לשרת מהות. אנחנו בונים תשעה מועדוני נוער ובשנה הבאה, נוסיף עוד. מוקם מרכז אזורי ראשון בבני יהודה למצוינות בספורט ומחול ובתי ספר ומרחבי לימוד חדשים. כל אלה באים לחזק את החינוך".

דליה: "בלב התכנית נמצאת השאיפה למצוינות – חברתית, ערכית ולימודית. לצד זה, אנחנו משקיעים בצוותים חינוכיים מקצועיים, במרחב בטוח לתלמידים ובחיזוק הזהות היהודית-ישראלית והקשר לטבע הגולני".

צוותי ההוראה וגילאי הנוער

השנה הקרובה הוגדרה כשנת "בניית יסודות". במרכז הקהילתי, החלה תכנית חוגים חדשה הכוללת מספר פיילוטים ובבתי הספר נבחרה רשת "ברנקו וייס" ללוות את אגף החינוך בהטמעת התכנית האסטרטגית. ספרו לנו על כך.

דליה: "במערכת הפורמלית, המיקוד השנה הוא בצוותי ההוראה. מחצית מהמנהלים התחלפו הקיץ ואנחנו משקיעים בפיתוח מנהיגות מורים בכל בית ספר. ללא פיתוח מקצועי משמעותי, הדיבורים על מצוינות לא יהפכו לעשייה.

"לצד זאת, בגיל הרך מונחים יסודות לקפיצת מדרגה. החודש עברה יחידת התפתחות הילד לניהול קופת חולים 'כללית' והמועצה ממקדת מאמצים בפיתוח מג"ר (מרכז גיל רך) גולני, שיתווה מדיניות ויפעל ביישובים, החל משנת תשפ"ז. בקרוב, נצא לגיוס מנהל/ת מייסדת למרכז".

יעקב: "בחינוך החברתי-קהילתי, המיקוד שלנו השנה הוא גילאי הנוער – שנפגעו מאוד לימודית ורגשית בשנתיים האחרונות. בנינו מודל מיפוי ייחודי וגייסנו משאבים למענים מותאמים. במקביל, הוקם פורום נוער שכולל את כל השותפים הרלוונטיים.

"אם נמשיל את זה לרמזור: את רוב ה'אדומים' אנחנו מכירים והתחלנו לתת מענים דרך יחידת המתבגרים, כמו קורסי הקיץ לנוער מאותר, שזכו להצלחה רבה. כעת, אנחנו מרחיבים למענים ל'כתומים' – אלו שבין לבין, לא נשרו ממסגרות, אבל גם לא מצטיינים ונופלים לפעמים בין הכיסאות. להם נציע מענים בספורט, מוזיקה, בעלי חיים, קולינריה, מלאכה ועוד.

"אבל שינוי התפיסה האמתי שאנחנו מובילים הוא דרך פיתוח ה'ירוקים' – הנוער החזק לימודית ורגשית. אנחנו מאמינים שאם נשקיע בהם משמעותית, הם יהיו הקטר שימשוך את כל נוער הגולן למצוינות אישית, ערכית, קהילתית ולימודית.

"את המהלך בתחום הנוער תוביל המנהלת החדשה של מחלקת ילדים ונוער, לאה'לה גמלא. בשבועות האחרונים, הצטרפו מנחות חדשות לאשכולות והמחלקה עוברת מתיחת פנים – הן ברמת הדמויות והן ברמת ריענון תפיסות וחשיבה מחודשת על ההתנהלות מול היישובים".

המענה להשפעות המלחמה

המלחמה עדיין נמשכת. כיצד היא השפיעה על מערכת החינוך בגולן?

דליה: "המיפוי שביצענו לראשונה יצר מאגר נתונים רשותי שאִפשר מענה מותאם לכל בית ספר. למשל, גילינו דרכו שרק כרבע מהתלמידים עם קשיים קיבלו טיפול רגשי. היום, אנחנו נותנים מענים פרטניים וקבוצתיים, כולל הדרכת הורים".

יעקב: "אנחנו מקפידים שכל תהליך יהיה תחום בזמן ומבוסס נתונים. כך אנחנו יודעים שהשקעת המשאבים הציבוריים באמת יוצרת אימפקט. כשיש לנו מסד נתונים, אנחנו יודעים להסתכל על החינוך בכמה מעגלים – בית-ספרי, יישובי, כיתתי, ופרטני ולייצר מענים בכל חתך".

תוכלי לתאר לנו איך זה נראה בשטח?

דליה: "השנה הרחבנו את החלק הרגשי עם תכנית 'צוה"ר – צמיחה והעצמה רגשית' בהשקעה אדירה שמגיעה במצטבר למיליוני שקלים.

"בגנים, אישרנו מעל 250 אלף ש"ח לסדנאות דרך מרכז חוסן לכלל גני הילדים, למשל סדנאות בובו-תרפיה וסדנאות משחקי אדמה. בנוסף, נקיים פיילוט ראשוני לחיבור בין הגיל השלישי לגיל הרך.

"ביסודי, אִגמנו משאבים עם מרכז חוסן, תכנית לאומית 360 ועוד קרנות פילנתרופיות וכל בית ספר קיבל סל מענים מגוון, שכולל טיפולים בבעלי חיים, דרמה-תרפיה, טיפול דרך אומנויות לחימה ועוד. דרך המיפוי, כל בית ספר יודע להתאים את סל המענים לתלמידים והכיתות הרלוונטיות".

איפה אתם מרגישים שעדיין לא עלינו על דרך המלך?

יעקב: "החינוך החברתי-קהילתי רחוק מהמקום בו אנחנו צריכים להיות. זה מתחיל במשבר כוח אדם – בעיה ארצית, אבל אנחנו פועלים לגייס משאבים ולהפנות אותם בצורה מושכלת על בסיס המיפוי".

דליה: "התחלנו לקיים פורומים אזוריים עם מנהלי קהילות, חינוך ובתי ספר. מהמפגשים יצאו צעדים מעשיים שמחזקים גם את המערכות ביישובים וגם את החיבור ביניהן. זה תהליך שמחבר את כל הגורמים בשטח".

יעקב: "השנה אחד האתגרים המרכזיים הוא להשלים את הפן החברתי-קהילתי במיפוי. אגיד ביושר, גם עשינו טעויות בשנה שעברה והשנה, הפקנו לקחים. כאן השותפות עם ההורים קריטית. חשוב לי להבהיר: המיפוי דיסקרטי לחלוטין. למועצה מגיעים רק נתונים כוללים. אבל הוא משמעותי לצוותים החינוכיים שמזהים נקודות שלא ראו בעומס היום-יומי ומאפשר לנו לסייע במתן מענים ממוקדים.

"בלי נתוני אמת, לא נדע איפה להשקיע, באילו מענים והאם השקענו נכון. זו גם ציפיית השותפים שלנו במשרדי הממשלה ובעולם הפילנתרופי – עבודה מבוססת נתונים, שמודדת השפעה אמיתית. השותפות שלכם, ההורים, היא המפתח להצלחת המהלך. אנחנו זקוקים לכם".

הם שם עבורנו, אנחנו פה עבורם

כיצד אתם נערכים לילדי המשפחות המגויסות?

דליה: "המחויבות שלנו למשפחות הללו היא מוחלטת. הבאנו בנות שירות לליווי הילדים במערכת החינוך והמערכים הרגשיים נותנים דגש מיוחד לילדי המשפחות המגויסות".

יעקב: "גם אנחנו חווינו מילואים ארוכים באופן אישי והנושא קרוב ללבנו. מעבר לעשייה בבתי הספר, המרכז הקהילתי מוביל צוות שנמצא בקשר עם כל יישוב. קיימנו אירועי קהילה בקיץ, ערב ראש השנה לנשות מגויסים ונמשיך לפעול מתוך מחויבות ערכית – הם שם עבורנו, אנחנו פה עבורם".

מסר לסיום לתושבי הגולן?

דליה יוסף ויעקב שה לבן: "אנחנו כאן. החינוך בראש סדר העדיפויות ואנחנו בונים יסודות איתנים לשנים הבאות, לצד מענים מידיים, שתרגישו יותר ויותר, משבוע לשבוע. השינוי האמתי יקרה רק עם אחריות משותפת והירתמות של כלל חלקי הפאזל: מוסדות החינוך, הנהגות היישובים, ההורים וכמובן, אנחנו במועצה ובמרכז הקהילתי. חג שמח ומחכים כבר לחזור לשגרה של 'אחרי החגים', כדי לחוות יחד אתכם את המהפכה החינוכית בשטח".