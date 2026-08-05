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בדיקת פאפ מצילה חיים

"כללית" מחוז צפון קוראת לנשים: אל תדחו את בדיקת הפאפ – היא יכולה להציל חיים

ד"ר לילך כהן, מומחית ברפואת נשים ואולטרסאונד ומנהלת מרכז בריאות האישה רקתי, של "כללית" בטבריה, קוראת לנשים שלא לדחות את בדיקת הפאפ. ד"ר כהן מדגישה כי בדיקה קצרה, הנמשכת דקות ספורות, עשויה לעשות את כל ההבדל.

נשים רבות עדיין נמנעות מביצוע בדיקת הפאפ בשל חשש, מבוכה, או מחשבה שאין בה צורך כאשר מרגישים טוב. אולם דווקא משום שסרטן צוואר הרחם מתפתח בהדרגה, ניתן לזהות שינויים טרום-סרטניים בשלב מוקדם ולטפל בהם עוד לפני התפתחות המחלה.

מדי שנה מאובחנות בישראל מאות נשים עם סרטן צוואר הרחם ובמקביל, מתגלים מקרים רבים של שינויים טרום-סרטניים.

"הגורם המרכזי לסרטן צוואר הרחם הוא נגיף הפפילומה (HPV) המועבר בעיקר במגע מיני", מסבירה ד"ר כהן. "ברוב המקרים הגוף מצליח להתגבר על הנגיף באופן טבעי, אך לעתים הוא עלול לגרום לשינויים בתאי צוואר הרחם."

אחד האמצעים היעילים ביותר להפחתת הסיכון הוא החיסון נגד נגיף הפפילומה, המומלץ לבנות ולבנים בגיל צעיר, עוד לפני החשיפה לנגיף. החיסון נחשב לבטוח ויעיל ומגן גם מפני סוגי סרטן נוספים הקשורים לנגיף.

בדיקת הפאפ (PAP) היא בדיקת סקר פשוטה, המאפשרת לאתר שינויים בתאי צוואר הרחם עוד לפני הופעת תסמינים. נשים רבות חוששות מהבדיקה, אך בפועל היא קצרה, אינה דורשת הכנה מיוחדת וברוב המקרים, כרוכה באי-נוחות קלה בלבד.

על פי המלצות האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, מומלץ לבצע בדיקת פאפ אחת לשלוש שנים לנשים בגילאי 25-65. הבדיקה כלולה בסל הבריאות וניתנת ללא תשלום.

ד"ר כהן מסכמת: "אל תחכו לתסמינים ואל תתנו לחשש למנוע מכן להיבדק. כמה דקות של בדיקה יכולות למנוע התמודדות עם מחלה מורכבת בעתיד. אני קוראת לכל אישה שנמצאת בטווח הגילים המומלץ לקבוע תור לבדיקת פאפ ולהורים להקפיד על חיסון ילדיהם נגד נגיף הפפילומה."

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