ארץ מעיינות הגולן

רשות ניקוז ונחלים כנרת והמועצה האזורית גולן השלימו שלב ראשון בפרויקט הלאומי לשיקום ופיתוח מעיינות ברמת הגולן, במימון רמ"י – הקרן לשטחים פתוחים

מאת: שרון אליאור

רשות ניקוז ונחלים כנרת והמועצה האזורית גולן השלימו את עבודות שלב א' בפרויקט לאומי לשימור, שיקום ופיתוח מעיינות ברמת הגולן. העלות הכוללת תעמוד על מעל שלושה מיליון שקלים, במימון רמ"י – הקרן לשטחים פתוחים. הפרויקט מתקיים בשיתוף רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות והחברה הממשלתית לתיירות.

במסגרת שלב א' בפרויקט, הושלם שיקום והסדרת המעיינות עין אורחה (ג'וחדר) ועין עלמיין, במרכז רמת הגולן. בשלב ב', יבוצעו עבודות המשך לשיקום והסדרת מעיין עין תות ומעיינות נוספים.

מנהל רשות מקרקעי ישראל ויו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, ינקי קוינט: "באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הרשות ממשיכה להוות המנוע המשמעותי ביותר בתקצוב פיתוח, שיקום והנגשת מרחביה הפתוחים של ארצנו. הפרויקט במעיינות הגולן יהפוך לאבן שואבת לכלל האזור, ממנו יוכלו אזרחי המדינה ליהנות. אנו רואים חשיבות רבה בהשקעה במרחבים אלו, הן לטובת הציבור הרחב והן כחלק מהמאמץ לשימור המערכות האקולוגיות הייחודיות באזור זה".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "שמירה על השטחים הפתוחים בגולן היא גם ערך וגם מנוע צמיחה כלכלי באמצעות תיירות. העבודה המשותפת שלנו עם רמ"י ורשות ניקוז ונחלים כנרת, מאפשרת להבטיח את ההגנה על הנוף הייחודי, לצד פיתוח נגיש ומבוקר של מעיינות ואתרי טבע, המושכים מבקרים ומחזקים את הכלכלה המקומית. זהו מודל שמשלב אחריות סביבתית עם פיתוח תיירות איכותית, לטובת תושבי הגולן והמבקרים כאחד".

פניני טבע

מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כנרת, צביקה סלוצקי: "הפרויקט עוסק בשיקום מעיינות פופולריים ואהובים על ידי ציבור המטיילים, כאשר הבחירה בהם נעשתה תוך התחשבות בצרכי השימור שלהם, לנוכח רגישותם וחשיבותם האקולוגית. המטרה היא להנגיש את המעיינות הפתוחים לרווחת המטיילים בצורה נוחה, כאשר עבודות הפיתוח מבוצעות בבריכות בהן הציבור נהנה לבקר ואילו ראשי המעיינות מיועדים להוות מוקד שימור".

הפרויקט, בהובלת מהנדס רשות ניקוז ונחלים כנרת, אושרי ילוז ובתכנון "ליגמ פרויקטים סביבתיים", כולל עבודות לשימור המערך האקולוגי, לרבות חסימת גישת כלי רכב אל מקורות המים למניעת דריסת צומח והרחפת קרקעית הנחל, במטרה להגן על צמחיית הנחלים, סילוק מינים פולשים המסכנים את האיזון האקולוגי ושתילת מינים מקומיים, שנמצאו מתאימים לפי המלצות סקר מעיינות הגולן שבוצע בתחום הפרויקט. הפרויקט יספק גם פתרון להרחקת עדרי הבקר, הרועים בסביבת המעיינות, על ידי גידור, או הצבת שקתות.

עוד כולל הפרויקט – עבודות להנגשת המעיינות והפיכתם לפניני טבע תיירותיות, לרבות הסדרת תשתיות ודרכי הרכב המובילות אל המעיינות, הסדרת חניות ותחימתן בבולדרים, פיתוח שבילי הליכה ואופניים, יצירת בריכות שכשוך, שיקום מבני נביעה, התקנת שילוט הסברה ומערך פינוי אשפה, לעידוד השמירה על הסביבה, ושיפור איכות החוויה בטבע בקרב המבקרים.

ברחבי רמת הגולן, פזורים מאות מעיינות, היוצרים סביבה עשירה ובית גידול לצומח בנחלים, חסרי חוליות מיוחדים, דו-חיים ויונקים ובד בבד, מושכים אליהם גם מטיילים רבים אוהבי טבע.