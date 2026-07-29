"אימא, נגמר לי הכסף"

"העברתי לילד את דמי הכיס ביום ראשון. ביום שלישי, הוא כבר עומד מולי במטבח, מסתכל עליי בעיניים גדולות ואומר: 'אימא, נגמר לי הכסף'"

בשבוע שעבר, ישבתי לקפה עם חברה והיא סיפרה לי: "את לא מבינה, העברתי לילד את דמי הכיס ביום ראשון. ביום שלישי, הוא כבר עומד מולי במטבח, מסתכל עליי בעיניים גדולות ואומר: 'אימא, נגמר לי הכסף'."

היא סיפרה שבשנייה הראשונה הדחף הטבעי שלה היה לעמוד שם ולהסביר לו. להגיד לו "אמרתי לך", להזכיר לו שהוא קנה שטויות ולתת את ההרצאה הרגילה על זה ועל "כסף לא גדל על העצים".

אבל במקום זה, היא פשוט נשמה עמוק ושאלה אותו: "מבאס, אה? איך אתה מרגיש עם זה?" וזה שינה את הכול.

במקום שיתפתח שם ויכוח מעייף שבו הוא מגן על עצמו והיא כועסת, נפתחה שיחה אמיתית. הוא בעצמו אמר שזה מבאס, שזה ברח לו מהר מדי ושהוא לא שם לב איך כל הדברים הקטנים האלה הצטברו.

הסיפור הקטן הזה נשאר אתי, כי הוא חזק מכל שיעור בכלכלה.

להפוך טעות לשיעור

אם נחשוב על זה רגע, כמעט כולנו למדנו לנהל כסף בדיוק ככה – מתוך טעויות. מזה שקנינו משהו מיותר, מזה שלא תכננו נכון, או מזה שמצאנו את עצמנו באמצע החודש בלי שקל בארנק. אלה הרגעים שבהם באמת הבנו איך דברים עובדים.

כהורים, כשאנחנו ממהרים לכעס, או לחלופין ממהרים להוציא את הארנק ו'להציל' את המצב, אנחנו קצת מפספסים את הרגע.

לתת לילד להרגיש את המחיר הקטן של הטעות שלו, אבל לעשות את זה בבית נעים, בלי כעס ובלי שיפוטיות – זו מתנה ענקית. זה הופך טעות קטנה לשיעור לחיים.

בסוף, המשפט הזה "נגמר לי הכסף" הוא לא בעיה שצריך לפתור באותו רגע. הוא פשוט הזמנה לשיחה טובה עם הילדים שלנו, כזו שתלך אתם עוד הרבה שנים קדימה.