איך מגדלים אחריות, עצמאות ואמונה ביכולת

אחת הטעויות הנפוצות היא לשבח ילדים על "מי שהם", במקום על "מה שהם עושים". כשילד מנקה את החצר, אין צורך לומר לו "איזו נשמה טובה אתה"

כהורים וכמחנכים, אנחנו שואפים לגדל ילדים עצמאיים, אחראים ובעלי אמונה ביכולתם. ילדים שלוקחים חלק בעשייה בבית, מבצעים משימות ותורמים לסביבתם, גדלים להיות מבוגרים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה, אחריות והתמדה. השבת המחישה לי זאת בצורה מרגשת במיוחד. נכדתי בת השש בחרה מיוזמתה לנקות את המרפסת ואילו נכדי בן האחת-עשרה ניגש בשקט ובנחישות לשטוף את הכלים שנערמו מארוחות היום ואף סידר את המטבח ופינת האוכל. לא ביקש פרס, לא חיפש תשומת לב – פשוט פעל מתוך תחושת שייכות ואחריות.

אך לא פחות מהעשייה עצמה, חשוב להבין כיצד אנו מגיבים אליה. לא משבחים אישיות – משבחים מאמץ. אחת הטעויות הנפוצות היא לשבח ילדים על "מי שהם", במקום על "מה שהם עושים". כשילד מנקה את החצר, אין צורך לומר לו "איזו נשמה טובה אתה". שבח כזה אומנם נשמע חיובי, אך הוא מדביק תווית כללית ולא בהכרח מקדם למידה, או צמיחה.

לעומת זאת, כאשר נאמר: "השקעת הרבה עבודה בניקיון, תראה איך החצר נראית עכשיו!", אנו מכוונים את הילד להבין מה בדיוק עשה נכון ועל מה הוא ראוי להערכה.

תוצאה של חוויה פנימית

שבח נכון מורכב משני חלקים: המילים שלנו והמסקנות שהילד מסיק מהן. המילים צריכות להיות מדויקות: להעריך מאמץ, התמדה, עזרה, יצירתיות והתחשבות. כאשר הן נאמרות נכון, הילד בונה מהן מסקנה פנימית: "אני מסוגל", "אני מתמיד", "אני תורם". המילים שאנו בוחרים הן כמו יריעת בד, עליה הילד מצייר את הדימוי העצמי שלו. לכן חשוב שהמסר יהיה מציאותי, מדויק ומעצים, כזה שמאפשר לילד לראות את עצמו באור חיובי, אך גם אמתי.

חוויה נוספת מהשבת ממחישה זאת היטב. היינו בגן שעשועים ונכדתי פחדה מאוד לעלות על האומגה. במקום לומר לה "אל תפחדי", או "את אמיצה", אמרתי לה משהו אחר: "את יכולה לשבת על המתקן בלי לזוז. אחר כך נזוז יחד, לאט". שלב אחר שלב, היא התקדמה – קודם למטה, אחר כך עלתה ולבסוף גלשה. החוויה הזו מילאה אותה בתחושת הצלחה. כשחזרה הביתה, לא רק שביקשה לנקות את המרפסת, היא גם ביקשה לפתור תרגילי כפל, למרות שעדיין לא למדה אותם בבית הספר. בהתלהבות ובביטחון, היא פתרה תרגילים בכפולות של 2 ו-3.

זו תוצאה של חוויה פנימית: הצלחתי – ולכן אני יכולה לנסות עוד. כמורה למתמטיקה בחטיבת הביניים, אני רואה זאת שוב ושוב: ילדים שמקבלים משוב על מאמץ, התמדה ועבודה קשה, ממשיכים להתאמץ, מתקדמים ומשיגים תוצאות. לעומתם, ילדים שמקבלים שבח כללי, או תוויות, לא תמיד יודעים על מה להישען כשהדברים נעשים קשים. כאשר ילד שומע: "התמדת, גם כשזה היה קשה", או "עבדת בצורה מסודרת והגעת לפתרון", הוא לומד מה עובד עבורו ויכול לשחזר זאת בעתיד.

גם הקשר בין האחים קיבל ביטוי מרגש. נכדי, שסייע לאחותו להתמודד עם הפחד, הרגיש בוגר, משמעותי ובעל השפעה. ייתכן שדווקא התחושה הזו הובילה אותו לקחת אחריות גם בבית ולבצע את משימות הניקיון, מתוך יוזמה. כאשר ילדים חווים עצמם כבעלי ערך – הם פועלים בהתאם.

