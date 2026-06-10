אווירה שקשה להסביר במילים

כפר האמנים אניעם הוא אחד המקומות המיוחדים והיפים שיש לנו בגולן. מדרחוב ציורי עם גלריות צבעוניות, עצים, פרחים וספסלים מוצלים

לפחות יום אחד בשבוע, ולפעמים יותר, אני אורזת את המחשב שלי ויוצאת לכמה שעות לעבוד בקפה גלריה חיה, בקפה של יפית, בכפר האמנים אניעם. בכל פעם מחדש, אני מתפעלת מהכפר הקסום הזה, כאילו זו הפעם הראשונה שאני נמצאת שם.

כפר האמנים אניעם הוא אחד המקומות המיוחדים והיפים שיש לנו בגולן. מדרחוב ציורי עם גלריות צבעוניות, עצים, פרחים, ספסלים מוצלים ואווירה שקשה להסביר במילים.

שנים היה לי שם בית קפה משלי. היום, אני נהנית להיזכר ולהגיע כאורחת. שותה קפה, עובדת, פוגשת אנשים. לא פעם, אני שומעת מבקרים שנכנסים ושואלים: "איפה הקפה של יעלי?". יפית מחייכת, מצביעה לכיווני ואומרת: "יעלי פה, הקפה כבר לא…" ואני מחייכת גם מהצד.

בקפה גלריה של יפית, השולחנות ממוקמים בחצר, חלקם מתחת לפרגולה, חלקם מתחת לעץ. יש קפה טוב, שייקים, סנגריה, עוגות, סלטים, תכשיטים בעבודת יד וקריסטלים, שמוסיפים למקום עוד קצת קסם ואנרגיה טובה.

(המקום ללא תעודת כשרות)

היופי של אניעם הוא לא רק בית קפה, למרות שזה הבילוי החביב עליי. לאורך המדרחוב, פזורות גלריות שמספרות את הסיפור של המקום. אצל יפה, תמצאו מפות מיוחדות לשבת, תיקים רקומים, כיסויים ופריטי טקסטיל יפהפיים. אצל יפעת, תגלו מסגרות שנולדו מחלונות ישנים, לצד צילומי נוף קסומים ותמונות מרהיבות. אסנת יוצרת אריחים צבעוניים בעבודת יד ורננה מקיימת סדנאות קרמיקה לילדים, זוגות וכל מי שרוצה להתנסות ביצירה. אצל בני פולק, מתקיימים חוגי קרמיקה ואצל דיאנה דבש, אפשר לקנות כלים מיוחדים.

הקסם

בכניסה לכפר, תמצאו עוד גלריה לתכשיטים, יש גם חנות יודאיקה ותשמישי קדושה של חב"ד וחנות יד-שנייה מלאה בנוסטלגיות שכיף לשוטט בה ולקנות מציאות. יש גם פיצה מעולה, ממליצה לבדוק מתי היא פתוחה ומסעדת "סוזנה", הבשרית המיתולוגית, שחזרה לפעילות עם תפריט נהדר, אוכל טעים בירות טובות ויין, מוזיקה ואווירה שמזמינה להישאר ולא פחות חשוב – פתחו אותה מחדש שני יזמים צעירים ואמיצים ומקווה שלא שכחתי אף אחד ואם כן, מתנצלת בטח תמצאו בעצמכם…

אם כבר הגעתם לאניעם, במרחק דקות ספורות, מחכים לכם מפל עיט ועין תות, שניים מהמקומות היפים באזור.

בשנים האחרונות, הכפר איבד כמה מהאמנים ובעלי הגלריות, שהיו חלק מהלב הפועם שלו. זה עצוב. אולי גם בגלל זה, חשוב כל כך להגיע, לפרגן, לשוטט, לקנות, לשבת לקפה ולהכניס חיים לפנינה היפה הזאת, שנמצאת ממש לידינו כבר שנים.

אנחנו נוסעים לחו"ל ומחפשים את אותם כפרים קטנים, שקטים וציוריים, עם בתי קפה מיוחדים, סמטאות קסומות, גלריות ואנשים מעניינים. בכל פעם מחדש, אני מתפעלת שיש לי אחד כזה, ממש חמש דקות מהבית. אז בפעם הבאה שאתם מחפשים בילוי בגולן, כפר האמנים אניעם מחכה לכם עם קפה, אוכל יצירה, אנשים טובים והמון נשמה.

הטור הזה מוקדש באהבה גדולה לכפר האמנים אניעם שבכל פעם שאני מגיעה אליו, אני מתפעלת מיופיו ורוצה שיגיעו אליו המונים וייהנו גם. ספרו עליו לחברים, שתפו, בואו לבקר – ותנו לקסם לעשות את שלו.