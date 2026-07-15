"תנופה" ל"מכון שמיר למחקר"

השבוע, אירחנו ב"מכון שמיר למחקר" את נציגי מנהלת "תנופה" לביקור מקצועי, במטרה להציג מקרוב את פעילות המכון ואת תרומתו לפיתוח הגולן באמצעות מחקר, חדשנות וחינוך

נציגי מנהלת "תנופה" הגיעו לביקור מקצועי ב"מכון שמיר למחקר".

במהלך הביקור, הוצגו מגוון תחומי הפעילות של המכון והחיבור ההדוק שלהם לצרכים ולאתגרים של האזור. דגש מיוחד ניתן לפעילות החינוכית הענפה שמוביל המכון ובראשה תחנת החקר, הפועלת במוסדות החינוך ברחבי הגולן ומחברת תלמידים לעולם המדע והחדשנות, באמצעות למידה מבוססת חקר והתנסות בתחומי החקלאות והסביבה.

בנוסף, הוצגה פעילותו של מו"פ חינוך, המוביל תהליכי הערכה ומדידה במערכת החינוך ברחבי הארץ ומפתח כלים ומודלים חדשניים לשיפור איכות ההוראה, הלמידה וקבלת ההחלטות במערכת החינוך וברשויות.

נציגי מנהלת "תנופה" התרשמו במיוחד מהיכולת הייחודית של "מכון שמיר למחקר" להיות שותף משמעותי במגוון רחב של תחומי עשייה – ממחקר וחדשנות, דרך חקלאות, סביבה וחינוך ועד לפיתוח כלכלי ואזורי – תוך שיתוף פעולה הדוק ומתמשך עם המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין. שיתוף פעולה זה מאפשר לחבר בין צרכי השטח לבין מחקר יישומי ולייצר פתרונות בעלי השפעה ממשית על האזור ועל תושביו.

אנו מודים לנציגי מנהלת "תנופה" על הביקור, על ההתעניינות ועל השיח המקצועי והפורה ומצפים להמשך שיתופי פעולה לקידום המחקר, החדשנות והפיתוח האזורי בגולן.