תחזית אסטרולוגית שבועית 3-9.7.2026

ראשון עד שלישי: אתם צופים בחוסר יעילות וחוסר צדק שאתם רואים סביבכם. גם אם הדבר נכון, הרי שההתנהגות שלכם מעוררת מורת רוח אצל אחרים, ולא רק בגלל שהעובדה שלהם אין אומץ לומר בקול רם את מה שאתם אומרים. הרעיון הכללי שישפר את המצב הוא להתנהג כמו כולם, לפחות כלפי חוץ. וכבר נאמר כי עדיף להיות חכם ולא צודק. תיתכן התנהגות מתריסה כלפי בעלי סמכות. כדאי לכם למנות בלב עד עשר עוד לפני שמגיבים.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן קליל וחביב. מתחשק לכם להסתלבט ולא לקחת את המתרחש יותר מידי ברצינות. אתם מרגישים שהגעתם למיצוי היכולת בתחום מסוים ושוקלים ברצינות רבה יותר מאשר אי פעם- שינוי רציני ביותר. לפני שתנקטו בצעדים דראסטיים, עשו עוד פעם חושבים. סמנו מטרה ורק אז תוכלו להחליט על דרכים ליישום. לא ככה?.

רראשון עד שלישי: זה פרק זמן בו אתם מודעים לשינויים שחלו אצלכם לאחרונה. ההתמודדות שלכם שונה מהרגיל ואתם מגלים עוצמות פנימיות שלא הייתם ערים להן קודם לכן. אתם משתפרים מבחינת יכולת תקשורת בין אישית, מה שמאפשר לכם להקשיב יותר ולהשמיע פחות. זה משפר את הסבלנות והסובלנות כלפי השונה ומונע ויכוחים מיותרים. היקום תובע מכם תשומת לב מיוחדת כלפי בני הבית וקרובי משפחה.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן מתאים לאקשן בדיוק כמו שאתם אוהבים. אתם שואבים מתוך עצמכם מרץ בלתי נדלה ונדמה כי עכשיו אתם באמת מסוגלים להזיז הרים וגבעות. שמרו את האנרגיה החיובית לאורך כל ועד סוף השבוע. מישהו מהממונים עליכם יבחין ללא ספק בהספקיכם יוצאי הדופן. מעבר לזאת, נסו להקדיש זמן איכות גם לבני הזוג. הם זקוקים לתשומת לב והרבה חום ואהבה.

ראשון עד שלישי: העקשנות שלכם גורמת לחיכוכים שהיו יכולים להימנע. האינדיווידואליות טובה אך גם גורמת לכם לתחושת בדידות. חשוב שתבינו שלא כולם יכולים להתמודד עם השנינות והמהירות בה אתם חושבים. לכם זה נראה הכי טבעי בעולם אבל אין זאת מנת חלקם של כל האנשים. יש לכם יכולות גבוהות במיוחד בתחום האינטלקטואלי. נצלו זאת למטרות טובות.

רביעי עד שבת: מישהו מבני הבית זקוק לתמיכה ואתם מצליחים להתעלות מעל הרגשות המעורבים שיש לכם באותו עניין ושומרים על גישה אוהדת. אדם שבשמו מופיעה האות נ', גורם לכם למבוכה מסוימת בגלל התנהגותו והגיע הזמן לפתוח את הקלפים ולדבר על זה בגלוי. קחו בחשבון שעימות של ממש עלול להתפתח. ניתוק הקשר ? רק במקרה שלא תהיה שום דרך אחרת.

ראשון עד שלישי: עליכם לתפוס טרמפ על הזרימה החיובית של האנרגיה. זה פרק זמן שמבוסס על הצלחה. קשרים מקריים עם מכרים חדשים יתגלו כבעלי פוטנציאל עסקי. עם זאת, גלו זהירות וזכרו שיש לכם חולשה לבזבוזים. בענייני כספים יש לנהוג על פי תוכנית ותקציב מתוכנן מראש ובצורה עקבית. זה לא הזמן לגילויי ספונטאניות. הכוכבים מזהירים אתכם מפני רעיונות הרפתקניים בנתיבים הפיננסיים והקרייריסטיים.

רביעי עד שבת: אתם מנסים לשמור על יחסים תקינים עם כולם ונראה שאתם מצליחים יופי. חלוקה נכונה ויעילה של הזמן שלכם מאפשרת לכם להיות עכשיו במספר רב של מקומות ולפזר הקשבה, נתינה ומילה טובה למספר לא מבוטל של אנשים. ההתרוצצות מחייבת אתכם להזניח קצת את הבית. נסו להשלים את החסר ביום חמישי.

ראשון עד שלישי: פרק זמן הפכפך. אתם סובלים קצת מחולשה אבל המצב משתפר במהלך הימים. אתם מגיבים למה שקורה סביבכם על סמך מה ש-'הבטן' שלכם אומרת ושוכחים להפעיל קצת יותר את ההיגיון. מה שדרוש לכם זו תוספת של סבלנות והתחשבות באחרים שגם הם בעצם לא מבינים מה עובר עליכם. יש לנסות לנסח את הבקשות שלכם בצורה ברורה ומדויקת.

רביעי עד שבת: צפויה פגישה עם מישהו שלא ראיתם זמן רב. נסו להיות ברורים לגבי המשך הקשרים והגדירו לאיזה כיוון אתם מוכנים להתקדם. סמנו גבולות! מבחינה חברתית המצב משתפר לאט אך עדיין יש מקום להשקעה. אתם מתלבטים לגבי מישהו שהכרתם לאחרונה ואשר משדר לכם מסרים כפולים. התאזרו בסבלנות. היקום מעודד הצעות רומנטיות המדיפות ניחוח של חו"ל..

ראשון עד שלישי: פרק זמן מעניין בעיקר בתחום הרומנטי. למרות שאתם כבר יודעים זאת, תגלו שבאמת אין לכם ממה לחשוש ואתם בטוחים לחלוטין בזוגיות שלכם. זהו זמן מתאים להעמיק את הקשר ולפצוח בסדרת פעילויות לא שגרתית. תבחרו בהתאם לסגנון האישי את הדבר המתאים לכם. זה יכול להיות טיולים בטבע לאור ירח או ספורט אתגרי. העיקר הכוונה.

רביעי עד שבת: תתפלאו אבל זה פרק זמן שמתאים לקניות ולבזבוזים. בדרך כלל אתם לא מגזימים בכיוון של הוצאות כספים לא מבוקרות אבל בימים אלה ממש בא לכם להשתולל. היזהרו לא להגזים כדי לא להסתבך עם היקום ואחר כך –עם הבנק. אם אתם מרגישים צורך לפצות את עצמכם על חוסר שאתם חשים בתחומים אחרים, נסו למצוא את המקור להרגשה הזאת במקום לגהץ את כרטיס האשראי..

ראשון עד שלישי: לעיתים ההתנהגות שלכם עוברת את גבול הטעם הטוב. אין זה הזמן המתאים לראוותנות ופזרנות. הצורך להרשים את כל העולם מיותר, יותר מתמיד. בעיקר לאור העובדה שטרם יצאתם מהצרות הכלכליות שלכם. הפסיקו להתנהג בצורה ילדותית ואימפולסיבית ונסו להירגע. צפויים חוסר סבלנות ואפילו כפייתיות כלשהי בהתנהגותכם. ברכו את מזלכם הטוב על שהסובבים אתכם מגלים איפוק.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן עמוס ביותר. אתם מרגישים את העומס המתגבר ומתקשים להתמודד עם הלחצים. צאו לאיזו חופשה מפנקת, לכו לטייל על שפת הים או תעשו מדיטציה. כל דבר שיגרום לכם להתמקד ולתפוס קצת יותר ריכוז- ישפר את ההרגשה ואת התפקוד. אתם זקוקים להערכה והערצה ובכמויות ? קחו בחשבון שלא תמיד זה עובד!

ראשון עד שלישי: צץ סיכוי להתפתחות רומן עם מישהו שלא נמצא בדרך כלל בסביבה הטבעית שלכם. אדם זה הוא ייחודי וכדאי לתת לעניין צ'אנס. יש לנהוג באיפוק בלי להלחיץ. העקשנות שלכם לעיתים קרובות מקלקלת יחסים אשר אילו ניתנה להם הזדמנות היו יכולים להתפתח למשהו חביב ביותר. נצלו מפגשים חברתיים לזמן איכות בלי כוונות מגמתיות.

רביעי עד שבת: החריצות שלכם בשילוב עם העובדה שיש לכם 'ראש גדול' מזמנת עבורכם שלל שבחים ותרועות. יש לא מעט הזדמנויות וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לקבל החלטה ברורה לאיזה כיוון ללכת. חוסר ביטחון ופחדים ששייכים לעבר הרחוק עלולים להפריע למהלך התקין של הדברים. נסו להעלות את רמת המודעות העצמית.

ראשון עד שלישי: זה זמן מתאים לשיפור התדמית החיצונית הודות לשינוי הרגלי תזונה וחידוש הפעילות הגופנית שקצת הזנחתם לאחרונה. אתם מלאים במרץ שחלקו מבטא אי שקט פנימי. יתאים לכם מאוד להוציא את האגרסיות בצורה חיובית. בסך הכול, זהו פרק זמן נחמד שבו תרגישו טוב ותימשכו תשומת לב חיובית מהסביבה. צפויה חשיבות רבה להשפעתם של ידידים על תהליך קבלת ההחלטות שאתם שקועים בו.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן טוב. בסביבתכם מקבלים אתכם בהבנה ומתוך סבלנות, למרות שאתם נוטים לגלות אדישות. אתם מרגישים שהגיע הזמן לעבור פאזה או לשנות מקום. למרות שנראה כי זה מה שיקרה נסו למצות את המקסימום לתקופה הנוכחית. צריכים למלא את המצברים ? נסו ספר טוב או סתם בילויים ליליים שקטים מול הטלוויזיה.

ראשון עד שלישי: עש כמות רבה של מתח באוויר וקשה לכם לתפקד באווירה שכזאת. אתם מרגישים בודדים במערכה אך במהלך הימים והודות לאווירה הטובה, יחול שיפור. תקבלו הצעה מעניינת שבהתחלה לא תתלהבו ממנה אבל אם 'תזרמו' עם הדברים- יחול מהפך של ממש. ביום שלישי המצב משתפר. אתם זוכים בתשומת לב, חמימות ופירגון מפתיעים מצד מישהו שכבר די התייאשתם ממנו.

רביעי עד שבת: תחושה של חוסר מימוש עצמי גורמת לכם להתרחקות מסוימת גם מהקרובים לכם ביותר. אתם מרגישים כמיהה אל חופש ומרחב, אך המסגרות השונות בחיים חונקות אתכם. ניתן לשפר את המצב גם ללא צעדים דרסטיים. אם תיענו להזמנה מפתיעה שתקבלו, תגלו שהעולם גדול והרחבת המעגל החברתי תתרום הרבה להרגשה הפנימית שלכם. הישמרו מפני מצב אשלייתי הקשור באדם המפזר הבטחות שווא.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מקסים. אתם רואים את כל מה שמתרחש מסביב דרך משקפיים וורודים. אין ספק כי זאת גישה מצוינת שהייתה יכולה לשפר מאוד את איכות החיים שלכם. ההצלחה מאירה לכם פנים וזה עיתוי מתאים לפעילות שדורשת העזה ואומץ שלא הייתם מנסים במצב אחר. כל מה שתגידו או תעשו יוצא מהלב בשמחה ובאופטימיות ויתקל ב-'תגובת מראה' מהסביבה.

רביעי עד שבת: אתם זוכים בהרגשה של קבלה ללא תנאי. זה חשוב לכם מאוד כי אתם רגישים לביקורת, במיוחד כאשר היא מגיעה מבני הזוג. זה פרק זמן שמתאים במיוחד לבילויים שקטים במקומות אקזוטיים ולשיחות מלב אל לב. הכוונות הטובות מתמוססות לעיתים בדרך. את העובדה הזאת חשוב להסביר לפעמים, כדי למנוע אי הבנות.

ראשון עד שלישי: ימים חביבים למדי עוברים עליכם. קחו לכם כמה שעות זמינות לבילוי רומנטי שדרוש לכם כמו אוויר לנשימה. היצירתיות שלכם תעזור לכם למצוא את הדרך לרגעי החסד. בקשר לעבודה ? שלא כהרגלכם גלו יותר אסרטיביות והשמיעו את קולכם ברמה- יהיה מי שיקשיב. אל תחושו רגשי אשם בשל שאיפתכם לזכות בהגנה ובביטחון.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן טוב. חיי החברה שלכם מתאוששים בקצב מרשים. לעיתים נראה שיש לכם הגנה משמיים. ככה זה בענייני הלב. אתם מקבלים הצעות מפתות רבות. צפויה פעילות אינטנסיבית בתחום האישי והרומנטי וגם מבחינת חברים שמחפשים את קרבתכם. שפע ההצעות הוא בהחלט יותר מידי לשבוע אחד. דחו כמה דברים לשבוע הבא.