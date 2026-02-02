תחזית אסטרולוגית שבועית 17-23.4.2026

ראשון עד שלישי: מצבו ההרמוני של הרקיע שמעליכם משפיע לטובה על המתרחש איתכם בתחום האישי. זהו פרק זמן מתאים לבילויים בעלי סיכוי גבוה למפגש רומנטי עם אדם יוצא דופן, ממש כמו שאתם אוהבים. כדאי להשקיע מעט יותר תשומת לב ולהקשיב לדברים הנאמרים וגם לשים לב מה קורה בשפת הגוף. עליכם להיות זהירים שלא יפעילו עליכם מניפולציות. הדבר קשה אך אפשרי.

רביעי עד שבת: תחושת בלבול מלווה את פרק הזמן הזה. נראה כי לא ממש הצלחתם להתאושש מקטע מאכזב. עליכם לחדש את הכוחות וייתכן כי היכולת לשמור על מיקוד וריכוז- אינה גבוהה במיוחד. הורידו פרופיל ואל תתכננו תוכניות שאפתניות מידי שהן מעבר ליכולותיכם. מתאים לכם עכשיו בילוי שקט ואינטימי בחברת אדם שאתם מרגישים נוח במחיצתו. קחו זמן למנוחה ורוגע.

ראשון עד שלישי: אלה ימים בהם מרב הזמן יוקדש לתחום החברתי בו צפויות לכם הכרויות חדשות. מצב הרוח שלכם מרומם. אתם מרגישים טוב וכל מי שנמצא איתכם בקשר מרגיש את זה ורוצה להיות בחברתכם כמה שיותר. נצלו את המומנטום ליציאה לבילוי מסעיר. למי שלא נמצא בקשר, יש סיכוי גבוה להכיר מישהו ולפתח רומן משובב. צפויה לכם תסבוכת או בעיה אשר הפתרון לה יגיע אליכם בהבזק ובהברקת ברק.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן של ערפול וחוסר בהירות. נראה כי אתם לא ממש מתפקדים בשיא היכולת. יתכן והעניין קשור לבעיה נושנה שמלווה אתכם ודורשת טיפול. הביטחון עצמי שלכם בנסיגה. יש צורך להשיב לעצמכם את ההרגשה הטובה שמלווה אתכם בדרך כלל. האווירה שנוצרה סביבכם לא בדיוק מעודדת אתכם אבל עד סוף השבוע תחלוף העננה השחורה.

ראשון עד שלישי: אנרגיות קוסמיות גורמות לתסיסה פנימית ולמעין תזזיות באווירה שמלווה אתכם. חוסר השקט הופך לתסכול. יש לכם חשק עז לשבור את המסגרת, להשתחרר ולהיעלם מן המקום בו אתם נמצאים. הפתרון עשוי להיות בצורה של נסיעות וטיולים. למרות שקשה לכם ליטול יוזמה, כדאי שתעשו טלפון ותקבעו תוכנית מוגדרת. הרקיע רומז על אירועים בעלי גוון חברתי, כמו גם על הצלחה במסחר ושיווק.

רביעי עד שבת: אדם בעל השפעה מציע עזרה בפתרון בעיה שאיתה אתם מנסים להתמודד מזה זמן רב. יחד עם זה, אל תתפתו לחשוב שמישהו אחר יעשה בשבילכם את העבודה השחורה. תבחנו מה קורה מאחורי הקלעים ואל תתנו יותר מידי קרדיט לאנשים שאינכם מכירים די הצורך. אתם עלולים למצוא את עצמכם במצב מביך שיהיה קשה לצאת ממנו.

ראשון עד שלישי: בתחום החברתי ייתכן כי תרגישו בדידות, למרות שבדרך כלל יש לכם חברים רבים. זאת בשל מצב האנרגיות הקוסמיות המקיפות אתכם. תחושת התסכול שתתעורר בכם, תגרום לכם לבחון מחדש את היחסים שיש לכם את הסביבה. שיחה והתייעצות עם מישהו קרוב עשויות לשפוך אור על מה שקורה. המצב מעודד אתכם לנקוט יוזמה ואף להנהיג את הסובבים אתכם.

רביעי עד שבת: המאמצים שלכם פונים לכיוון ספציפי בו אתם עלולים להתאכזב. אל תסמכו על נתיב אחד אלא פצלו את ההשקעה שלכם למספר אפיקים על מנת להפחית את הסיכונים. הברקה מחשבתית מקורית, תביא לרווח כספי ניכר. שימו לב לאדם שיגיע אליכם במפתיע ויציע הצעה עסקית מעניינת שכדאי לשקול ברצינות. צפויים לכם רווחים כספיים הודות להארה כלשהי או הברקה של רגע.

ראשון עד שלישי: צפוי מצב רוח שפוף קמעה בו אתם מעדיפים להיות בבית ולא לנקוט ביוזמה כלשהי. נו טוב, לא פלא, ככה זה כאשר הכוכבים מלנכוליים קמעה. מצד שני, החובות המוטלים עליכם לא נעלמים לשום מקום. כדאי שתבדקו את לוח הפגישות שלכם ותקפידו על תכנון נבון של זמן. חבר קרוב יוכל להושיט עזרה במידה ותרגישו שהעומס עליכם גדול מידי. רק תבקשו!

רביעי עד שבת: סוף סוף אתם מצליחים לשחרר משהו מהעבר שהטריד אתכם במשך זמן רב. מצב הרוח משתפר ואתם חשים הקלה. אדם אשר בשמו מופיעה האות י' מפתיע לטובה בעניין עסקי. אתגרים חדשים שאיתם אתם מתמודדים בהצלחה רבה גורמים לתחושת סיפוק ואופטימיות. צפויים מזל והצלחה לאלה מכם העוסקים בתחומים שמטרתם להביא מזור ומרפא לזולת.

ראשון עד שלישי: אנרגיות טובות של בית ומשפחה, נושאות בשורות לכל אשר קשור ומושפע מתחום זה. תהיה לכם הזדמנות להיות במרכז העניינים. הקריירה מאירה לכם פנים ואתם קוטפים פירות. בתחום האישי- אתם חושבים שאתם מאוהבים אך השאלה היא אם גם הצד השני חושב ומרגיש כמוכם. העניין שווה בדיקה ושיחה ישירה. עדיף להתעמת עם העובדות מלהצטער.

רביעי עד שבת: עולים חששות בעקבות אירוע מסוים שגורם לכם להרגיש שאתם פועלים נגד כל הסיכויים. חשוב שתתמידו גם אם התוצאה לא נראית בשלב זה בעלת סיכוי גבוה להצלחה. נסו להתחבר עם העולם הפנימי שלכם באמצעות מדיטציה או תקשור. מסרים מן התת מודע יעזרו לכם להחליט מה הכי כדאי לעשות. הימנעו מדעות קדומות ומהשערות המבוססות על נורמות מקובלות של התנהגות.

ראשון עד שלישי: מישור הבילויים הקוסמי שלכם חוגג וצוהל באנרגיות ברוכות ונפלאות. למרות שאתם מתחילים את השבוע לא משהו, נראה כי בשורה מרנינה מובילה אל התפתחות חיובית. מפגש מקרי יוביל אל שיחה מעניינת ואף לאפשרות של שיתוף פעולה. תפגשו אדם מעניין שבשמו מופיעה האות ל'. אותו אדם הינו בעל כוונות טובות אך לא בטוח שהקצב שלכם ושלו- תואם. בדקו את העניין לפני שאתם מתחייבים.

רביעי עד שבת: אתם מוצאים את עצמכם מעורבים יתר על המידה בבעיות של אנשים אחרים ובעיקר של אלה שעלולים לכעוס עליכם. יש מי שמנצל את טוב ליבכם כדי להשפיע עליכם לקחת חלק באירועים שאינם רצויים לכם. הכישרון המניפולטיבי של אנשים מסוימים עלול להכניס אתכם לצרות עם אנשים אחרים שמהם הם מנסים לקבל טובות הנאה שאינן קשורות אליכם כלל.

ראשון עד שלישי: למרות שאתם משתדלים מאוד, הלחץ והעצבים בעבודה נותנים בכם את אותותיהם. אתם לא מרוצים ממהלך העניינים ונוטים לפרוק את הלחץ בבית. לבני המשפחה שלכם נמאס מהביקורת והתוצאה- מתח. קחו לעצמכם פסק זמן. עשו חשבון קר ונוקב עם עצמכם בהקשר לשינויים אפשריים. לא כל מחשבה חייבת לקבל ביטוי מילולי. נסו להתאפק!

רביעי עד שבת: זה פרק זמן עמוס ותוסס במיוחד. כאשר אתם פותחים מיזמים ברגל ימין כל הדרכים נפתחות לפניכם. האנרגיה שלכם פשוט כובשת לבבות ואתם מצליחים להדביק אחרים בהתלהבות שלכם. אל תחששו מאנשים מסוימים שלא ממש מפרגנים לכם. התמקדו באלה שחושבים כמוכם. צפויים לכם מזל והצלחה בתחומים רוחניים.

ראשון עד שלישי: האנרגיות עלולות להשרות עליכם אווירה של מבוכה וחוסר וודאות. אתם מרגישים צורך באישורים מהסביבה ושמישהו יגיד לכם שאתם נאהבים ומוערכים. חוסר בתקשורת ישירה עלול להביא לוויכוחים. מכיוון שלא לכולם יש את היכולת לקרוא מחשבות, כפי שאתם מאמינים לפעמים, הקפידו לבטא את עצמכם בבהירות. כדאי ליזום בילוי משפחתי או זוגי משותף.

רביעי עד שבת: כישורי המנהיגות שלכם באים לידי ביטוי אל פני השטח. אתם מצליחים להניע אנשים לעשות את מה שדרוש לכם בצורה נעימה אך סמכותית. המשיכו כך. תחושת החיוניות חוזרת אליכם בגדול. צפויה פריצת דרך והתקדמות לעבר מטרה שאתם נלחמים למענה כבר זמן רב. בתחום הרומנטי יש להישמר מפני רגשנות שעלולה להולידה אשליות שווא. מומלץ להקשיב לרציו ולא לאמוציות.

ראשון עד שלישי: אתם יכולים לבחור בין ביצוע מטלות שונות המוטלות עליכם, לבין יציאה לבילויים עם חברים. עם קצת תושייה ויצירתיות תוכלו לשלב בין השניים. אחרי שתתחילו להרגיש לחץ, צאו מהבית. הימנעו משיחות רכילות שגורמות לכם לבזבז זמן יקר. הרקיע רומז על הצורך להתקדם בנתיב המיסטי, גם אם השעה דוחקת לגבי עניינים חומריים.

רביעי עד שבת: צפוי לכם פרק זמן מוצלח מבחינה כלכלית. יש לכם הזדמנות לעשות עסקה טובה. אתם אפילו לא צריכים להתאמץ יותר מידי. זה פשוט יקרה כמעט מאליו. בתחום האישי נראה כי קשר חדש מתפתח ומקבל משמעות רומנטית. לא בטוח שזה מתאים לכם וייתכן שתמצאו את עצמכם מופתעים למדי. קחו את הזמן לחשוב מה אתם רוצים לעשות במצב החדש שנוצר.

ראשון עד שלישי: אנרגיות סוערות ולוהטות עומדות לעזוב אתכם. פרק הזמן הנעים שעובר עליכם תואם את הרגשתכם הפנימית החיובית. התחום הרומנטי מתפתח בקצב איטי. אל תדחקו ואל תלחיצו הצד השני זקוק לזמן כדי להיפתח אליכם. מידע חשוב שיגיע אליכם יכול להשפיע בכיוון של רכישה גדולה. שימרו על זרימת האנרגיה החיובית. תיתכן פרשיה רומנטית המושפעת ממוטיבים מקוריים, חריגים ומאוד לא שגרתיים.

רביעי עד שבת: צפויה הקלה משמעותית בלחצים שאיכשהו מושפעים מן היחסים שבינו לבינה. מתעצמת היכולת שלכם ליצור הרמוניה ושלווה בתחום הביתי. חוויות מעניינות צפויות לכם אם רק תאפשרו לעצמכם לזרום עם מה שקורה ולא תעצרו. יחסים שעלו על שרטון בתקופה האחרונה מקבלים תפנית לטובה, אך גם כאן תידרשו לגלות גמישות ורצון להתחשבות רבה באחרים.

ראשון עד שלישי: האנרגיות הקוסמיות של כוכבי הרקיע יוצרות מצב לחוץ במקצת. אתם תחוו עומס בעבודה אולם נקודת האור בכל העניין היא בגילוי אפשרויות חדשות לעשות כסף. הזדמנויות עסקיות נמצאות בכל פינה. עליכם לגלות ערנות ולקחת צ'אנס. תמיד אפשר למצוא תירוצים מדוע לא לנסות משהו חדש. הדינאמיקה הזאת לא תורמת לכם שום דבר מלבד רגשות תסכול.

רביעי עד שבת: תחושת השייכות והקרבה המשפחתית משתפרת ויחד איתה ההרגשה בבית. לא קל לכם לשים את האירועים האחרונים מאחור, אבל אתם מחליטים באופן מודע לפתוח דף חדש וכך אתם נוהגים. כמו תמיד, האופטימיות הטבעית שלכם מחלצת אתכם ממצבים שאצל אחרים היו מתפתחים להתקף של דכדוך רציני ולכיוונים לא חיוביים כלל. צפויים תהילה וכבוד לכם או למישהו מבני המשפחה.