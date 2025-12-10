תחזית אסטרולוגית שבועית 12-18.12.2025

ראשון עד שלישי: אתם לא מבינים מה בדיוק עובר עליכם וגם אחרים לא כל כך. נראה כי אתם מתהלכים עם תחושות מוזרות. בא לכם לגוון ולשנות, החל מסגנון הבגדים שיש לכם בארון ועד לאחרון החברים. מהפכות מסוג זה לא נעשות בדרך כלל בשבוע אחד ובכלל, רצוי שתגדירו לעצמכם תוכנית פעולה מדויקת. חוסר ארגון וכאוס זה לא בדיוק הסגנון שלכם. יש ביכולתכם להפוך תחביב למקצוע: אל תמכרו את עצמכם בזול ואל תקלו ראש בכישרונותיכם.

רביעי עד שבת: רומן פוטנציאלי עם אדם מעניין במיוחד נמצא בסכנת דעיכה למרות שבקושי התחיל. בדרך כלל אתם די סגורים ושתקנים ומעדיפים להתעטף באווירה מסתורית במידה מסוימת מתוך תקווה שמי שצריך יבין לבד. נראה כי הפעם הדברים פשוט לא עובדים בצורה כזאת וחבל שאתם מתקשים לצאת מהמסגרות שהצבתם לעצמכם. במקביל וללא קשר, צפויה לכם הצלחה חומרית הודות לרצונו הטוב של גורם מבחוץ.

ראשון עד שלישי: דווקא עכשיו כשהעניינים השוטפים מתחילים להשתפר במידה מסוימת, וציפיתם להקלה במצב הרוח המדוכדך שפקד אתכם לאחרונה, מתרחש ההיפך. הסיבה לזה היא עייפות רבה שתופסת עכשיו את מקומם של העימותים והוויכוחים. דרכים אחדות שיכולות לסייע לכם להתמודד בימים אלה, עם מה שעובר עליכם, הן דווקא בכיוון הרוחני. טיפ: למצוא זמן לעצמכם. אתם טוענים את הסובבים אתכם באנרגיות ממוזלות. במקביל, כדאי שתוציאו מעולמכם את מי שמזרים אליכם אנרגיות שליליות.

רביעי עד שבת: משום מה קשה לכם להתבטא ולהסביר את עצמכם בימים אלה. כל משפט שיוצא לכם מהפה מעורר מיד סערות ומחלוקות. הדבר נובע מעומס יתר ואולי כדאי לכם לעשות פסק זמן ולדרג את המטרות שלכם לפי סדר עדיפות. מבחינה רומנטית נראה כי לא ממש בא לכם להשקיע ולכן אל תצפו לתוצאות מרשימות בשטח. יש לטפל בחרדות ובסיוטים הקשורים בחיי הנפש. השקעה ישנה מתחילה להניב תשואה נאה. בסיפור הזה אסור להיחפז וכדאי להתייעץ עם מביני דבר.

ראשון עד שלישי: קחו אחריות על עצמכם ואל תצפו שאנשים אחרים ישעשעו אתכם על תקן של 'וועדת תרבות'. זה תפקיד שאף אחד לא חושק בו. למרות שיש לכם תחושת קיפוח ואתם רוצים להיות מפוצים, הרי שגם לצד השני יש דרישות משלו. אולי אתם מרגישים הקלה זמנית אבל בעיות שאינן נפתרות מהיסוד ישובו ויצוצו בעתיד. התמקדו באנשים אשר צירוף אותיות שמם המלא או ספרות תאריך לידתם, מניבים את המספר 4 הנחשב ליציב, חומרי ומעשי.

רביעי עד שבת: בימים אלה נראה כי אתם די סובלים מתחושת בדידות, למרות שיש לכם לא מעט חברים שממש איכפת להם מכם. ההרגשה הזאת היא משהו פנימי שאפשר להתגבר עליו ביתר קלות ממה שנראה. קודם כל תתחילו לקחת קצת יוזמה. מישהו מן העבר הרחוק, נמצא במרחק שיחת טלפון. מחכה לכם הפתעה נעימה מאוד אם תתקשרו. בעניין זה צפויה התלבטות בין ההיגיון לבין הרגש.

ראשון עד שלישי: למרות שאתם מדשדשים בזמן האחרון מבחינת העבודה, הרי שקשה לכם להגיע לכלל החלטה של לפסול את מה שהיה או להתחיל ביוזמה חדשה. כדי להגיע לתוצאות על פני השטח, עליכם לעשות משהו דרסטי ולקחת סיכון מחושב. אין צורך לוותר על עקרונות מקודשים לכם, אבל שינוי משמעותי הוא בהחלט בר ביצוע. טיפ: לא לדחות. הגיע הזמן להשתחרר מדעות קדומות ומכבלים מעיקים: זה הרגע בו עליכם לפרוץ את החומות שהקמתם סביבכם.

רביעי עד שבת: קשרים חברתיים ידידותיים הם בדיוק מה שנחוץ לכם בהווה. הקשר הרומנטי אומנם מספק את תשוקותיכם הרגשיות אבל מה שחסר לכם נמצא בתחום האפור. באופן די קבוע בתקופה האחרונה, אתם זקוקים לתוספת וחיזוק בתשומת לב והקשבה. טיפוח קשרים חברתיים קלילים עם בני אותו המין או בני המין השני, יתרום לכם המון. שמרו על גבולות ברורים. צפויה עצה חכמה מאדם נשוא פנים.

ראשון עד שלישי: חיפוש אחר 'אקשן' וריגושים מניע אתכם בימים אלה. פעולות מהירות שאתם עושים עשויות להביא אתכם למצבים ולהתנסויות חדשות ומאתגרות. אתם מערערים על סמכות של מישהו שאינו רגיל בכך ועלולים לגרום לתקרית 'דיפלומטית'. שמרו על האינטרסים שלכם למרות שזה לא הולך להיות אתגר קל. לא כל קשר רומנטי חייב להסתיים על מדרגות הרבנות. תנו צ'אנס גם ליחסים שנועדו לבילוי ולהנאה.

רביעי עד שבת: אתם מושפעים יותר מידי מחיי האהבה. יש צורך להתמקד בתחום העבודה. בענייני הלב תיטיבו לטפל בעתיד. מצבכם מוגן ויציב אך מישהו אחר מכתיב את מהלך וקצב העניינים. אתם מצליחים לעניין אדם אשר יודע לגלגל כסף. גם אם הוא מוזר במקצת, עצותיו שוות זהב. דבר מה שרכשתם במיטב כספכם מסייע לכם לייעל את עבודתכם. ייתכן כי מדובר בידע ששילמתם תמורתו.

ראשון עד שלישי: ברמת העיקרון הייתם רוצים למצות את הפוטנציאל שלכם בצורה הרבה יותר מעמיקה, אולם אתם גם מחפשים 'חיים נוחים'. לא בא לכם להתאמץ יותר מידי. זה בסדר אך בתנאי שתלמדו להכיל את התכונה הזאת מבלי להיכנס למצבי רוח ותסכולים מיותרים בכל פעם שהדברים לא מתקדמים בקצב שלכם. במקביל ובתחום הקריירה נראה כי גם לכם מותר לחשוף שיניים כלפי מי שמנסה להכשילכם. יש אנשים שרק שפה מעין זו מצליחה לשכנע אותם.

רביעי עד שבת: עיתוי מסעיר במיוחד צפוי לפנויים ופנויות. קופידון משתולל בשטח ויורה חיצים לכל עבר. צאו לבלות ואל תתפלאו אם עוד השבוע תפגשו את נסיכי חלומותיכם. מועד של חגיגות. למי שנמצאים בקשר קבוע, זו הזדמנות בלתי רגילה להשקיע בזוגיות. פנויים ? התחדשות כבירה תיטיב איתכם, אל תחששו מפניה. מופיע אדם שמתנדב לתווך ביניכם לבין אדם אחר. העיתוי הולם שימוש בשליחים ולא שיחות בארבע עיניים.

ראשון עד שלישי: ברור לכם שאתם בתקופה של שינויים שמתקדמים מידי יום ביומו. יש לכם הזדמנויות לגדול ולהתפתח. עליכם לשמור על קשרים הדוקים יותר עם אנשים שמגלים בכם עניין מקצועי. אדם אשר בשמו מופיעה האות למד, משפיע עליכם רבות ולחיוב. מצב הרוח ותחושת הביטחון העצמי משתפרים ובצדק. יש להשקיע מחשבה רבה בשינויים שברצונכם לבצע: הפיתוי להתחדשות ולריענון עלול להוליד הרפתקנות שאינה תורמת דבר.

רביעי עד שבת: אתם זוכים לפופולאריות עצומה בעבודה. נראה שהיוצרות התהפכו ואנשים שקודם לכן לא ממש רצו להיות בקרבתכם, הופכים להיות מעריצים מושבעים. את שינוי הגישה יש לזקוף לזרימה של אנרגיות חיוביות ורכות יותר שמשפיעות גם על ההתנהגות שלכם, בלי שאתם מודעים לכך. תגובת שרשרת תגרום גם לשיפור האווירה הביתית. צפויה הצלחה בהימורים או בעסקים המושפעים מעונתיות.

ראשון עד שלישי: למרות שאולי זה לא ממש נראה כך כרגע, העתיד שלכם מלא הבטחה חיובית, אך זאת בתנאי שתממשו את הפוטנציאל שלכם. כלפי חוץ אולי ייקח קצת זמן לשינוי משמעותי, אבל מתחת לפני השטח קורים דברים משמעותיים ביותר. טיפ: שקלו הסבה מקצועית או פעילות יוצאת דופן בתחום שקשור למומחיות שלכם. עולם הנסתר פותח שעריו בפניכם: זו הזדמנות גדולה עבורכם אך ההחלטה היא בידיכם.

רביעי עד שבת: יש לכם הרגשה שכל העולם בידיים שלכם. תחושת העוצמה הפנימית עולה לכם לראש ואתם מרשים לעצמכם לעשות דברים שלא הייתם מקבלים אצל אחרים. יש גבול ברור בין יוזמה ומרץ, ובין שתלטנות ותוקפנות. בילוי חברתי מדהים צפוי לכם. גלו קצת סבלנות. אל תמהרו לברוח הביתה. יש סיכוי מצוין לפגוש מישהו מעניין במיוחד. המסר הוא – כל האפשרויות פתוחות והכול לטובה.

ראשון עד שלישי: אתם מבלים יותר ויותר זמן בפעילות מעניינת שגיליתם. השעמום והשגרה מפחידים ומרחיקים אתכם מאנשים קרובים, וזה לא חייב להיות כך. אפשר בהחלט ואפילו רצוי ליזום פעילות משותפת. מומלץ להימנע מאותם דפוסים שאתם מכירים מהעבר. חידוש ויצירתיות הם המפתחות להצלחה, גם ביחסים שבינו לבינה. בעיה פיננסית עשויה להיפתר הודות לאנרגיות המגיעות מעבר הים או מאדם שלא ציפיתם ממנו כי יתרום לכם.

רביעי עד שבת: פרק זמן חביב. למרות שבשורה התחתונה אתם עדיין עסוקים בהישרדות, הרי שמצב העניינים הכללי השתפר בצורה מדהימה. התעוררות ופתיחות רגשית מאפשרות לאירועים רומנטיים להתרחש. אתם נראים טוב, מקבלים המון מחמאות ומשדרים חושניות וביטחון. זמן טוב למפגשים חברתיים ומסיבות. הארה פתאומית תביא לכם את התשובה שחיפשתם. יש מי שרוקם עבורכם קשר שרציתם בו. הוא נותן לכם 'קצה חוט' אך עיקר העבודה הוא עליכם.

ראשון עד שלישי: מידע ורמזים עבים 'כמו פיל' שאתם מקבלים מעמית למקצוע, 'מסדרים' לכם את הראש. התלבטות קשה מסתיימת במסקנות ברורות, מה שמקל עליכם מבחינה רגשית. אדם ממזל בתולה יכול לעזור לכם לממש את זכויותיכם בתחום בו חסר לכם הכוח לברר דברים עד הסוף. אל תתביישו לבקש. אל תחששו להפעיל מרפקים בדרך אל הפסגה: השתדלו לזכור כי גם הסובבים אתכם אינם מלאכים לבניי כנפיים.

רביעי עד שבת: אתם מאוד עסוקים בקריירה והעובדה הזאת מקלה עליכם את ההתמודדות עם הסובבים אתכם. כל אחד נמצא בנקודת מפנה מסיבותיו האישיות, וייתכן כי אין לכם כוח להתמודד עם הקשיים הרגשיים של כולם. טיפ: לכו בשיטה של 'אחד- אחד'. זה יהיה יותר קל. סודות ותעלומות יביאו לכם הנאה וסיפוק. אל תזלזלו במה שנראה ארעי וחולף. קטעים שמתחילים כחלטורות עשויים להפוך להכנסה קבועה.

ראשון עד שלישי: הצטברות של כעסים גורמת לכם, בין היתר, להפר שיווי משקל עדין עם אדם קרוב. עבודה רבה שדרשה מאמץ והשקעה, עלולה לרדת לטמיון בגלל גאוותנות וחוסר רצון להידברות וחבל. המגמה הבולטת בכל הסיפור הזה היא התרסה ואגו. טיפ: למרות הקושי יש לגלות אצילות נפש ובגרות אמיתית. זכרו כי גם חיי הנישואין הם סוג מסוים של שותפות: פירוש הדבר הוא שכדאי לכם להשקיע בבן הזוג את אשר לא הייתם מונעים משותף לעסקים.

רביעי עד שבת: הנתיב הרומנטי מעודד אתכם להשקיע בעתיד לבוא. לא כדאי שתתמקדו רק במה שמתרחש כאן ועכשיו. נראה כי נשבר לכם מאדם שמתעתע בכם על כל שעל וצעד. השאלה היא עד כמה אתם תלויים בו. הדימוי העצמי שלכם תופס גובה הודות לאירוע מסתורי. זה הזמן לחשבון נפש על מה שהיה ומה שיש. נדיבותכם כלפי אדם נרגן עלולה להתברר כטעות. יש מי שנותנים לו אצבע והוא רוצה את כל היד. צפויה לכם הצלחה בנושא המכיל שני מרכיבים המנוגדים זה לזה.

ראשון עד שלישי: אדם אליו אתם קשורים מפעיל עליכם לחצים שאתם מתקשים לעמוד בהם. בעצם זה סוג של סחטנות רגשית ולמרות שחשוב לכם לשמור על קשר טוב – המחיר הרגשי הכרוך בעניין, כנראה לא מצדיק את ההקרבה. נסו לפתור את חילוקי הדעות בצורה שקטה והעיקר- עניינית. אל תתנו לאנשים אחרים להוביל אתכם לעשות דברים המנוגדים לערכים שלכם ולאופייכם בכלל. אל תחששו להתחרות על ליבו של האדם שכבש את מחשבותיכם: הצעד הראשון בכיוון הנכון הוא טיפוח דימוי עצמי חיובי.

רביעי עד שבת: המצב בסך הכל משתפר. אתם הרבה יותר מרוכזים וממוקדים ויודעים בצורה ברורה יותר מה אתם רוצים מעצמכם ומאחרים. לקיחת אחריות על הרצונות והשאיפות היא צעד ראשון וחשוב להתקדם, וסוף סוף הפנמתם עובדה בסיסית זאת. אף אחד לא יעשה בשבילכם את העבודה, לא ידחוף דברים ולא יסדר את הסידורים. התארגנות יעילה יותר תסלק את המועקה הרגשית. יש ליטול פסק זמן להתבודדות ולמחשבה על אודות נושא שאתם מתלבטים בו.