תחזית אסטרולוגית שבועית 16-22.1.2025

ראשון עד שלישי: יש לכם מספר סיבות להרגיש אופטימיים. נראה שמזלכם מאיר פנים. זה אומר שזורמות אליכם הצעות מפתיעות. זה זמן טוב לשיפור הזוגיות. דלתות נפתחות ויש מי שמציע תמיכה, פירגון ואהבה. אז מה הפלא שמצב הרוח מרומם ? אתם נהנים מכל רגע ומתמסרים לתחושה של אופוריה. לכו על זה ובגדול! הרקיע מבשר טובות לאמני הבמה שביניכם, כמו גם לאלה מכם העוסקים בפרזנטציה ובעלי הופעה ייצוגית.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן שמושפע מאנרגיות של הרמוניה ויציבות. הכול זורם בכיף. גם בעבודה 'הולך' לכם יופי וגם באישי. אתם מרגישים המון ביטחון עצמי ומרשים לעצמכם לומר בקול רם את מה שאתם בדרך כלל מסתירים בלב. האווירה בבית טובה מאוד. יש לכם רצון לאהוב ולהיות נאהבים. לכו על זה ובגדול. הרקיע מבשר על הצלחה גדולה בתחום משמעותי הודות למוכנותכם להסתכן ולקחת צ'אנס.

ראשון עד שלישי: מצב הרוח הטוב שלכם חוזר. מפגש עם אדם שבשמו מופיעה האות דלת הינו בעל השפעה רוחנית עמוקה. אתם מרגישים שאתם עומדים על סף שינוי משמעותי. בדיקה משמעותית ועמוקה של קשרי חברות תגלה שאתם ניצבים בפני עבודת ניפוי רצינית. היעזרו במישהו שממש מוכן לעזור לכם לעבור את התהליך. הרקיע מעודד את אנשי הרוח שביניכם ללכת בדרכם שלהם, וזאת גם אם הסובבים אינם רווים נחת מן העניין.

רביעי עד שבת: צפוי לכם פרק זמן נהדר ומענג. אתם מקבלים תשובות בנוגע שאלות שטרדו את מנוחתכם זמן מה. המצב הכלכלי שלכם משתפר. הבעיות בתחום הרומנטיקה יכולות להיפתר בקלות אם תפסיקו להיות כל כך מבולבלים וחסרי מנוחה. מיקוד והגדרה מדויקת יותר של המטרה הן מילות המפתח לימים אלה. זה פרק זמן שמתאים לנסיעות ארוכות. הרקיע מבשר על הצלחה בתחומי עולם התקשורת על כל גווניו.

ראשון עד שלישי: יש אנשים שמציעים לכם הזדמנות להשתלב בפרויקט גדול שמכיל גם כמות לא מבוטלת של סיכונים אפשריים. מצד אחד אתם חשים דחף חזק לא להחמיץ מציאה של ממש, ומצד שני זכורים לכם ניסיונות מרים מהעבר. חוויה אינטימית מעוררת בכם זיכרונות רדומים. אין בזה שום רע כל עוד אינכם עולים על נתיב של חרטות וייסורי מצפון. אתם נמצאים בתקופה בה יש להמר על המקורי ועל הלא שגרתי, ולהימנע מהליכה בתלם הקונפורמי.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן נעים בו אתם מרגישים צורך לצאת מהמסגרת לכיוונים חדשים שלא ניסיתם בעבר. יש לכם הרבה הזדמנויות לעשות זאת. צריך רק לפתוח את העיניים ולהקשיב ללב. הצעה רומנטית עולה על הפרק מכיוון בלתי צפוי אבל… הבעיה היא שלצד השני יש קושי להתחייב. מצחיק, לא? דווקא בגלל זה, האדם הזה מהווה גורם משיכה. הרקיע רומז כי גישה רגשנית מדי עלולה להכשיל עסקה טובה.

ראשון עד שלישי: בדרך כלל אתם לא בדיוק ביקורתיים אבל בתקופה זו קורה לכם משהו שונה מהרגיל. בעקבות הסערה שמתחוללת בפנים, אתם נתקלים בבעיות בתחום החברתי. קצרים בתקשורת הם חלק בלתי נפרד מימים אלה. נסו למצוא זמן לפעילות גופנית כל שהיא, כגון עיסוי מרגיע או יציאה למועדון ריקודים. כל דבר שיאפשר לכם להירגע ולפרוק קצת עצבים בצורה לא מזיקה. הצלחתכם תלך ותגבר ככל שתמהרו להתנער מאנשים הממלאים אתכם באנרגיות שליליות.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן שרובו ככולו עוסק במערכות יחסים. חברים קרובים יושיטו יד לעזרה בשעת לחץ. מכר טרי יפתיע ויתבלט בנכונותו לעזור. הקסם האישי שלכם שובה על ליבם של כל מי שנמצא סביבכם ואין מי שיכול לסרב לכם. קיימת הזדמנות להתנסות בחוויה לא שגרתית. לכו על זה בלי להרגיש רגשות אשמה. אתם זקוקים ליציאה מן השגרה בעיקר מבחינה רוחנית ורגשית. הרקיע מבשר על ניצחון המושג לאחר התגברות על יריבים ומתחרים.

ראשון עד שלישי: אתם מתכוננים לנסיעה ארוכה ולמפגש חברתי מעניין. האווירה הביתית והזוגית משתפרת. אתם זקוקים למנוחה ועדיף שבימים אלה לא תמהרו לקבל הזמנות לבילוי. נסו ליהנות מכל הלב בלי להפעיל את חוש הביקורת המפותח שלכם. תזרמו עם מה שקורה מסביב . תנו לאחרים ליזום ולהתאמץ למענכם. מה כן לעשות? הגיע הזמן לחשוף את המשקעים הכעוסים ולהפסיק לטאטאם אל מתחת השטיח.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן קשה. הכול קורה בקצב מסחרר ואתם, ששליטה מאוד חשובה לכם, לא עומדים בקצב ומאבדים את תחושת היציבות. כדאי שתשימו לב ותיזהרו מפני איבוד חפצים ומסמכים חשובים. קצר בתקשורת עלול לגרום לתקלות עם בני הזוג. נסו לקצר את פרקי הזמן בעבודה. אם אפשר, לכו הביתה וקחו פסקי זמן של מספר שעות מכל פעילות. הרקיע מעודד תקופת לימודים איכותית, מפרה ומרחיבת אופקים.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מלא וגדוש פעילויות. נראה כי אתם מתרוצצים ממקום למקום בתחושה שעליכם להספיק כמה שיותר. קשה להתמודד אתכם כשאתם נתקפים באחד ממצבי הרוח ההיפראקטיביים האלה. אז בבקשה, אל תפתחו ציפיות שאחרים יעמדו בקצב שלכם. זה פשוט בלתי אפשרי. הרקיע מבשר על צורך בטריקת דלת במקום אחד מסוים, ופתיחת דלת אחרת במקום אחר טוב מן הראשון. או בפשטות, לחתוך.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן בו אתם חייבים לתת הזדמנות לסובבים אתכם לפעול בצורה ובקצב שנראים להם, אך הדבר קשה לכם מאוד. הרבה תסכול וכעסים מצטברים אצלכם בבטן. תכל'ס, זה פרק זמן שמלווה בתחושות כלל לא קלות ובנימה של בדידות. תצטרכו למצוא את שביל הביניים בפרשיה שאתם מעוניינים בה. לא תוכלו להחזיק בכל עקרונותיכם אם יש ברצונכם לכבוש את ליבו של הצד השני.

ראשון עד שלישי: מגיעים אליכם מסרים סותרים ממישהו שיש לכם לגביו שאיפות רומנטיות. השאלה היא לא האם אותו אדם מעוניין בכם, אלא האם אתם מוכנים לחיות בחוסר וודאות. אתגרים זה נחמד אבל לא בתחום הרומנטי, בעיקר אם אתם לא ממש בעלי נטייה להפכפכות. יחד עם זה יש לשמור על הביטחון העצמי ועל האופטימיות. הרקיע מצביע על צעד אינטליגנטי העשוי לקרב אתכם אל אישיות רמת מעלה ורבת השפעה.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן שמלווה בבעיות בתקשורת. כל הרצון הטוב, לא עוזר. הקסם האישי לא ממש פועל בימים אלה ואולי זאת בעצם הזדמנות להרגיש מה קורה לכם בפנים, כשאתם צריכים לעבוד קשה מאוד בלי אפשרות לעגל פינות. האווירה בעבודה מתוחה. לעומת זאת, בבית המצב יציב. תתנחמו בעובדה זאת. טוב שיש מקום אחד לפחות בו אפשר לנוח ולמלא את המצברים. הרקיע מבשר על הצורך ליטול פסק זמן לשיקול מחדש בנושא משמעותי.

ראשון עד שלישי: השגרה מתסכלת ונראה כי בא לכם לעשות שינוי. לפני שאתם שולפים איזה שפן מהשרוול באחת מהתקפות האימפולסיביות שלכם, כדאי אולי לשקול שוב. הדחף להיכנס למעורבות רגשית או כספית עם האנשים הכי לא מתאימים, עלול להכניס אתכם למלכודת. יש לכם אתגר של ממש להתמודד איתו. אל תבחרו בדרך הקלה. הרקיע מבשר טובות לאלה מכם העוסקים בתורת הנסתר.

רביעי עד שבת: גלו ערנות בנוגע לאנשים שקרובים אליכם. ייתכן שהם עומדים להמר על צעד דרסטי שאתם לא מודעים לו. כדאי שתתכוננו! אין מקום לדאגה. זרימה של אנרגיה חיובית תאפשר לכל הצדדים להגיע להסכמה. בערבים מומלץ לצאת לבילויים עם חברים. יחד עם זה, אל תתמכרו לאשליות. הצד הנחרץ באישיותכם יבוא לידי ביטוי במעשים של אומץ רב. הרקיע מבשר על כבוד ותהילה, הכרה והערכה.

ראשון עד שלישי: מעורבות אישית גבוהה מידי מסבכת לכם את החיים. תסכוליכם יצטמצמו בצורה דרסטית אם תיקחו את כל מה שקורה סביבכם באופן פחות אישי. שיפור במצב הרוח יתרחש בקלילות יתרה אחרי שתפנקו את עצמכם בקניות או ביקור בספא. יציאות לבילויים ורומן מסעיר יכולים לתרום לאגו גם הם. תבדקו מה הכי מתאים לכם באופן אישי. הרקיע מעודד אתכם לפתח את כישרונותיכם המיסטיים לתועלת הזקוקים לעזרתכם.

רביעי עד שבת: צפוי לכם פרק זמן מרגש. מפגש לא מתוכנן יעורר התרגשות רבה ובמקביל גם יעלה שאלות נוקבות. אתם עלולים 'לאבד את הצפון'. כדאי לשמור על הדברים בפרופורציה ואף לברר עם הצד השני מה המניעים והמטרות על מנת לתאם ציפיות ולמנוע אכזבות. הימנעו מהפעלת לחץ. לא כולם יכולים לעמוד בקצב שלכם. הרקיע מבשר על הצלחה הנובעת מהסתערות על מכשולים.

ראשון עד שלישי: נראה כי החלטתם וכבר לקחתם על עצמכם משימה ועכשיו אתם אמורים לפעול וליישם. זה פרק מוזר עבור אנשים אוהבי חופש ונטולי רשמיות שכמותכם! צפוי לכם שיפור משמעותי במצב הרוח. במקביל, תיתכן אכזבה ממישהו קרוב שלא מספר לכם את כל האמת ומסתבך בצרה. הפעילו את האינטואיציה ותנו עצה רק אם תתבקשו. הרקיע מבשר על הצלחה הקשורה בילדים או בזיכרונות העבר.

רביעי עד שבת: יש לכם המון התלבטויות הקשורות לתחום הקריירה. הרקיע מבשר על מצבים של מזל יותר משכל או על הצלחה שאינה מתוכננת. אנשים בעלי דעות קדומות ינסו לגרור אתכם לוויכוחים. אם מדובר בתחומים מופשטים, כדאי שישר תכניסו לרוורס. נראה שיש לכם חשבון מתמשך עם טיפוס כפייתי. במקום להתעסק עם 'שתו לי – אכלו לי', כדאי שפשוט תגשימו את מטרותיכם.

ראשון עד שלישי: א בימים אלה תם קצת מפוזרים וקיים סיכון לאבד חפצים. במקום לשלוף פתרונות מהשרוול ולנסות לפתוח את דלת המכונית עם קולב, עדיף לשמור את המפתחות במקום בטוח. אל תפתחו נטייה להתעסק עם הטפל ולא עם העיקר. אספו את האנרגיות ומקדו אותן בתחומים הנחוצים. שתפו חברים בתובנות, רעיונות או הארות. הרקיע מתריע מפני אפשרות בה אתם מתירים למשחקי-כבוד לשבש לכם את חייכם הרומנטיים.

רביעי עד שבת: במקום לראות את המציאות יש לכם לפעמים נטייה לחיות בסרט. כלומר, לצבוע את מה שמתרחש בצבעים בהירים כדי למצוא הצדקות להחלטות מסוימות שאינכם שלמים איתן. יצירתיות בכלל ופנטזיות בפרט הן דבר חיובי, אבל ארעי. יש לכם תחושות של אי נוחות והשאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא מה באמת אתם חושבים ומרגישים. הרקיע מבשר על התחלה חדשה הנובעת ממניעים רגשיים.

ראשון עד שלישי: בימים אלה צפויה לכם הזדמנות לעסקה טובה, גלו ערנות. המון דברים מתרחשים מתחת לפני השטח. טיפוס כפייתי מפעיל עליכם מניפולציות. אל תתנו לאנשים לפתח ציפיות שאתם לא מתכוונים להגשים. זה הזמן לפתח אסרטיביות וגם את היכולת להעמיד אנשים ודברים במקומם. מימוש וביטוי עצמי יגרמו להרגשה נ ה ד ר ת. בשביל זה שווה לעשות מאמץ. במקביל, הרקיע מעודד אתכם לפתח את כישוריכם היצירתיים והאמנותיים.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן ידידותי ומעודד. יש לכם אומנם לא מעט התלבטויות אולם הן תיעלמנה במהלך הימים האלה. זה יקרה בעקבות מידע חיוני שיגיע אליכם. עזרה תתקבל גם ממקומות לא צפויים. אי אפשר תמיד ללכת על בטוח. לפעמים מוכרחים גם לקחת סיכונים ולהמר. לפנויים יש מצב להיכרות עם מישהו חדש. לאחרונה אתם נמשכים לטיפוסים לא שגרתיים. זה מזמין ים של ריגושים. הרקיע מבשר על דבר מה הגורם לכם לחגוג ולהתהולל.