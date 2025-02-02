תחזית אסטרולוגית שבועית 26.12.2025-1.1.2026

ראשון עד שלישי: היכרות חדשה ומרגשת מעלה לכם את מצב הרוח. מצד שני, הפגיעות הרבות והאכזבות הרבות שהיו לכם בעבר בתחום הרגשי, גורמות לכם להתכנסות פנימית למצב של תסכול ורגישות יתר. תנאים אלה מפריעים מאוד לספונטאניות הנחוצה לרומן חדש להתפתח. נסו להירגע. הרקיע צופה מצבים לפיהם נסיעה משמעותית אל מקום רחוק תביא לכם מזל וברכה.

רביעי עד שבת: הדיכוי של העצמיות ושל האישיות שלכם גורם לכם להרגיש די רע. קשה לכם לחמוק מהשפעה חברתית של אחרים אך מצד שני חשוב לכם להביע את דעתכם. התנהגויות מסוימות אפשר אולי לשנות ולשפר. מצד שני, אל תוותרו על הערכים והעקרונות הבסיסיים שלכם לטובת חוות דעת חיובית של אחרים. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים הנאבקים בין מאוויי-ליבם לבין עקרונותיהם.

ראשון עד שלישי: איבוד החופש והעצמאות האישית מבהיל אתכם וגורם לכם לא לרצות להמשיך בקשר חדש ומסעיר. הפחד מקלקל את כל ההנאה. הבעיה היא שמעבר לחששות האלה יש כמיהה לזוגיות אמיתית ועמוקה. אתם זקוקים לתשומת לב ולחיזורים אבל מתקשים לשמור על איזון בין שני הצדדים של אותו המטבע. טיפ: לעבוד על מוכנות ובשלות רגשית. כדאי! הרקיע מעודד מצבים לפיהם מומלץ להתנגד לכוחות מפתים והרפתקניים, אלא לפסוע בנתיב הרציני והאחראי.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן טוב בו אתם מרגישים שקולים ונמרצים במיוחד. לאור תחושות פנימיות אלה, קל לכם לתת תשובות לבן משפחה שבא להתייעץ אתכם בעניין אישי. עם זאת, קשה לכם להסתיר את הביקורתיות שאתם חשים כלפי מעשים מסוימים שמנוגדים לחלוטין למה שאתם רואים כעקרונות מקודשים בזוגיות. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים המתקשים לפתח תקשורת טובה עם הסובבים אותם.

ראשון עד שלישי: אל תתפתו לשינויים מרחיקי לכת באורח החיים. משטר של דיאטה ופעילות גופנית עומדים על הפרק. קחו יעוץ מקצועי שייתן לכם התאמה מרבית ואישית. אתם עולים על דרך המלך ומשתפרים בצורה משמעותית. אתם מתחילים להטיל ספק בהתאמה של קשר חדש, ממנו התלהבתם קצת יותר מידי. דרוש פסק זמן. הרקיע מעודד מצבים בהם יהיה עליכם לנצל את כישרונותיכם היצירתיים, מבלי לחקות את כישרונותיהם של אחרים או להתקנא בהם.

רביעי עד שבת: לפעמים לא מתחשק לכם להיות זמינים, לארח חברים ובני משפחה ולעמוד לשירותם. כל מה שדרוש לכם זה מספר ערבים שקטים במיוחד, ואין צורך לעשות עניין גדול מעובדה זאת. תתכן אי הבנה על רקע זה עם בני הזוג. אתם יכולים להסביר ולהתמודד עם זה. אל חשש. אל תוותרו הפעם. חשוב שתביעו את הרצונות שלכם, לפחות מידי פעם. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים המתקשים לשמור על קשרים טובים עם בני משפחתם.

ראשון עד שלישי: אתם מנסים להספיק ולבצע יותר מידי משימות בבת אחד. לחץ ועומס שמגיעים מצד הסובבים אתכם, לא ממש מוסיפים להרגשה הטובה. הצטברות של עייפות ועצבנות מעיקה עליכם. היזהרו לא להיכנס לעימות מילולי. זה לא הזמן להחליט החלטות ולהכניס שינויים מרחיקי לכת. נסו לחשוב על הצד החיובי של הדברים. יש מי שזקוק לכם. הרקיע צופה מצבים לפיהם דווקא כוחות מסתוריים ואולי, אפילו, מיסטיים – יעזרו לכם להשיג את מבוקשכם.

רביעי עד שבת: יש לכם סיבה טובה לצאת מהבית ולנשום אוויר צח, לתת לנופים והטבע להיכנס פנימה. דרוש לכם שינוי שמאתגר אתכם וממריץ אתכם לחשיבה יצירתית. חזית חדשה לפעולה תפתח בקרוב ועליכם להיות מוכנים. כדאי לנצל את שעות הפנאי שלכם לפעילות שונה מהרגיל. העיקר, לא להסתגר. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים המבקשים לפתח קריירה בימתית או כזו הקשורה לניהול ולמנהיגות.

ראשון עד שלישי: זה מן פרק זמן המאופיין בחוסר שקט. משהו מדאיג ומלחיץ אתכם אבל קשה לכם לשים את האצבע על מה בדיוק אתם מרגישים. בדרך כלל אתם מצליחים לשכנע את מי שנמצא לידכם לעשות כרצונכם, אבל נראה כי בימים אלה, הרעיונות שלכם נדחים על הסף וגם מאשימים אתכם במניפולציות. בהחלט יש מקום לשיפור. הרקיע מעודד כניסה החלטית אל שיטות רוחניות של התרגעות ורגיעה.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן נפלא. בימים אלה תהיה לכם הזדמנות מצוינת לשלב עסקים עם בילויים. מפגשים בסיומם של ימים (בערבים) יאפשרו לכם להיחשף לאנשים שכבר מזמן רציתם לפגוש. כדי להעביר הצעות עסקיות תצטרכו להתאזר בסבלנות עד לשבוע הבא אולם בהחלט תהיה לכם התחלה טובה. זהו צ'אנס בלתי חוזר להציג את עצמכם ולהרשים את מי שצריך. אל תפספסו. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים שהבלגאן שולט בחייהם. נראה כי המתנה תעזור להם להשליט סדר.

ראשון עד שלישי: אדם נדיב מוכן להעניק לכם יותר מכפי ששיערתם. זה לא הזמן למשחקים של אי-נעימות, אלא פשוט להציג את שאתם נכספים לו. אם ברצונכם להרגיע את מצפונכם, תוכלו לגשש בנוגע לדברים שביכולתכם לעשות למענו. מה שחשוב באמת הוא לא החוזה שאתם חותמים עליו, אלא עם מי אתם עורכים אותו. מכל מקום, כדאי לבקש המלצות ולבדוק את טיבן. הרקיע צופה הצלחה לילידי מזל מאזניים שתחום עיסוקם תובע מהם ניידות רבה.

רביעי עד שבת: סך הכול עוברים עליכם ימים טובים. למרות עליות ומורדות ביחסים האישיים, הרי שאתם שלמים עם מה שקורה ובסך הכול מרוצים למדי. בפרק זמן זה אתם צפויים להשתתף באירוע שיעלה על כל הציפיות. אדם שאתם מכירים מזה זמן רב מגלה בכם עניין, מעבר להתעניינות הרגילה. נהגו בזהירות כדי לא לפגוע! על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים שתוקפנותם עומדת להם לרועץ. נראה כי המתנה תסייע להם להתרכך.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן חביב בו הכל מתנהל על מי מנוחות ואתם לא כל כך מבינים לאן כולם רצים. מצב הרוח חולמני במקצת ובעצם אתם-די מרחפים. אם הדבר אפשרי, נסו לבלות כמה שיותר בבית, עם ספר או סרט טוב. זה עיתוי מתאים לשיפור הקשר הזוגי. איך ? זה כבר באחריות הספונטאניות שלכם. הרקיע צופה מצבים של התפתחות רוחנית, כמו גם התרחשויות בהן החשיכה נעלמת ומפציע האור.

רביעי עד שבת: הדרך הנכונה כדי לא להרגיש מקופחים היא למצוא איזון בין הצרכים שלכם ושל אחרים. תמצאו דרכים למימוש אם תעשו מאמץ. זה בהחלט כדאי! גישה אופטימית תביא אווירה נינוחה לקראת סוף השבוע ותאפשר תקשורת בונה. למי שנמצא בזוגיות: רצון טוב לפינוק הדדי יאפשר סוף שבוע אינטימי בעל איכויות בלתי רגילות. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים שחייהם האינטימיים נמצאים בנסיגה, כמו גם לחבריכם העוסקים בתורת הנסתר.

ראשון עד שלישי: מצב הרוח שלכם משתפר את האווירה העכורה ששררה לאחרונה. למי שנמצא בקשר נראה כי התחדשות מפתיעה בשגרה תביא לתחושת קירבה מבורכת. לפנויים צפויים ערבים שמתאימים מאוד ליציאה לבילויים. חשוב מאוד שתבחרו בקפדנות את המקומות. מועדונים רועשים ופאבים אפלוליים- לא רצוי. הרצאה מעניינת – בהחלט מתאים. הרקיע צופה מצבים לפיהם אתם מקבלים סיוע המאפשר לכם להתנתק מכבלי העבר ולפתוח דף חדש.

רביעי עד שבת: חברים מציעים לכם בילוי משותף אבל אתם מתלבטים. לפני שאתם מסכימים רק על מנת לא להיות יוצאי דופן ולהשבית שמחות, הזכירו לעצמכם שזה עניין של זכות בסיסית וטעם אישי. אתם לא חייבים להיות תמיד חלק מאירועים חברתיים שאינם עולים בקנה אחד עם תחומי העניין שלכם. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים הזקוקים נואשות לספונטאניות והרפתקנות. נראה כי המתנה תעזור להם לשבור את השגרה.

ראשון עד שלישי: זה מן פרק זמן שמתאים במיוחד לסידורים שמחכים כבר זמן רב. לאחרונה, יש לכם נטייה לדחות למחר את כל מה שרק ניתן לדחותו. הנושא הזה של חוסר סדר ועקביות מקשה עליכם מאוד בתפקוד היומיומי ולעיתים קרובות אפילו עולה לכם ביוקר. חששות ממצוקה כספית גורמים לכם לעבוד קשה מידי. טיפ: קחו כמה שעות לעצמכם. תרגלו מדיטציה או יוגה. הרקיע מעודד מצבים לפיהם עליכם להסתער על היעד מבלי להמתין לצעדיהם של יריבים ומתחרים.

רביעי עד שבת: יש אנשים קרובים לכם שלא מפרגנים לכם את ההיכרויות החדשות שנראות כאילו הן מסכנות את מעמדם אצלכם. על מנת למנוע מתיחות ולהימנע מפגיעה בקשרים ישנים, כדאי להבהיר את הצורך שלכם בחידושים ובריגושים. תקשורת – היא הפתרון. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים שהמהומה שולטת בחייהם. נראה כי המתנה תעזור להם להשליט סדר וארגון בחייהם. כמו כן היא מעניקה תהילה ופרסום.

ראשון עד שלישי: אתם נמצאים בעיצומו של מצב רוח מוזר. קשה לכם להתחבר לצד החיובי של החיים למרות שבעצם לא קרה שום דבר דרסטי. שיבושים בתקשורת גורמים לכם להרגיש שאין מי שמבין לאן אתם מתכוונים להגיע. נסו לקחת את המצב בקלילות ולהפנים את העובדה שהעניין זמני. חפשו חבר טלפוני שיהיה מוכן להקדיש מזמנו לשיחה ארוכה, כדי להרים לכם את המורל. הרקיע מעודד אתכם לפעול בשותפות עם מהלכו הטבעי של הגורל, מבלי להפריע לזרימה החופשית.

רביעי עד שבת: חלקים מסוימים באישיות שלכם מפעילים אתכם לעשות דברים שלכאורה אינם הכרחיים ואפילו גורמים לכם לחרטה מאוחר יותר. כל זה הופך את פרק הזמן הזה למאבק מתיש. קחו לעצמכם חופש ממחשבות. פשוט תהיו במישור העכשווי מבלי להתעמק יותר מידי. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים בעלי אורח חשיבה מרובע ושמרני. המתנה תזרים אליהם אנרגיות המעניקות מקוריות ופתיחות.

ראשון עד שלישי: ויכוח שמתפתח עם אדם ממש קרוב, הוא אולי לא הכי נעים לכם אבל בעצם הוא גם הזדמנות אמיתית ללמוד המון על עצמכם. פעמים רבות מידי אתם בוחרים לשתוק לסיים בכך את המצב המעיק. בעיקרון, עובדה זאת 'חיובית' אבל הצד השני לא יכול לנחש את מחשבותיכם ורגשותיכם הפנימיים. הגיע הזמן לדבר מהלב ואין פירושו של שדבר שחייבים להגיע לפיצוץ. הרקיע מעודד מצבים בהם אומץ ואסרטיביות יביאו לכם אושר במישור האישי והרגשי.

רביעי עד שבת: יש לכם צורך בחופש ואתם מיישמים את הרצונות הללו בקנה מידה קטן, בהתאם ליכולות ולמצבים. חיי החברה תוססים אבל אתם בוחרים בקפדנות לאן ללכת ועם מי להיות. דרוש לכם קצת שקט לאחר שבוע עמוס ואתם מצליחים לשכנע את האחרים לכבד את הצרכים הללו. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים הסובלים מסיוטי לילה ונדודי שינה. המתנה תעניק להם שלווה וחלומות נעימים.

ראשון עד שלישי: כדאי שתתחילו להוריד עכבות וליהנות ממה שקורה סביבכם. יופי של פרק זמן עם המון התרחשויות חיוביות. אל תגבילו את עצמכם בשום תחום. פשוט תזרמו ותגלו שהדברים מסתדרים מצוין, במיוחד כאשר מצליחים להוריד את מפלס המתח. העיתוי מתאים לבילויים. יש סיכוי לרומן עם מישהו שאינו שייך כלל לסביבה הטבעית שלכם. קחו את הזמן. לאט לאט. הרקיע מתריע על מצבים לפיהם אסור להניח לרגשות למשול במעשים.

רביעי עד שבת: הרגשה של הצלחה ושפע. יש לכם תחושה שהכל מסתדר כמו שרציתם. אתם צפויים לקבל כספים או מתנה ממישהו אשר שייך למזלות עקרב או סרטן. אחד מן הסובבים אתכם מגלה את הצד הנדיב שלו ומעניק לכם הרבה תשומת לב. ראיה פילוסופית מאפשרת לכם להבין עמדה של אדם קרוב אליכם. על מנת ליצור הרמוניה ביקום העניקו מתנות לאנשים הזקוקים לאנרגיה פיסית או לאלה המתאוששים מאכזבה כלשהי.