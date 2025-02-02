תחזית אסטרולוגית שבועית 22-28.8.2025

ראשון עד שלישי: זהו פרק זמן בסימן עליה. המצב החברתי משתפר ואיתו עולה רמת החיוניות. אתם עומדים לפגוש מספר אנשים חדשים. אם תצליחו לפתוח את הלב צפוי לכם רומן מסעיר במיוחד. למי שנמצא בקשר קבוע – זה הזמן להשקיע. אתם מפחדים להיפגע ולכן נמנעים מגילוי רגשות אבל עדיף לסבול לפעמים מאשר לחיות באיפוק היסטרי כל החיים. כל מכשול הוא בעצם, הזדמנות בתחפושת.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן מוצלח בהחלט. אתם מתמודדים בהצלחה עם אתגרים. יש לכם רעיון חדש שלא חשבתם עליו קודם ואתם עסוקים בבדיקות כיצד ניתן ליישם אותו. החשוב מכל הוא לא להיכנס לשאננות אלא לעבוד בצורת מניפה. לחקור, לבדוק ולהתעניין מספר כיוונים אפשריים. קחו בחשבון את הסיכונים. כדאי להפוך את הוותרנות והפתיחות לטבע שני, כך שתהיו מסוגלים להתמודד טוב יותר עם החיים.

ראשון עד שלישי: אירוע חברתי רב משתתפים גורם לכם להתרגש ולהתכונן במהלך כל הזמן. תוכניות קודמות נדחקות לקרן זווית. יש מי שנפגע משינוי סדר היום ואתם שהינכם מרוכזים יותר מידי בעצמכם- שוכחים להודיע לכל מי שצריך על מה שקורה. מצב הרוח האופטימי שלכם גורם לאחרים לסלוח לכם על חוסר ההתחשבות. אל תהפכו זאת למנהג קבוע.

רביעי עד שבת: פגישה חשובה יוצאת אל הפועל ובהצלחה מרובה. למרות החששות שלכם, אתם מקבלים הצעה מפתה בתחום הקריירה. מצב הרוח עולה. ברור לכם שאתם עומדים על סף שינוי. היעזרו באדם בן מזל דלי שיכול לסייע בגלל קשרים אישיים חשובים. אל תקבלו החלטות על סמך אינטואיציות. חשוב לבדוק את האותיות הקטנות במסמכים שאתם חותמים עליהם.

ראשון עד שלישי: גלו ערנות. למידע שיגיע לאוזניכם במקרה, יש ערך כספי. אתם עובדים קשה מאוד אבל יש התקדמות בכיוון חיובי ובעיקר מבחינת המצב הכספי בבנק. יש לכם את כל ההצדקה שבעולם להרגיש אופטימיים. כל הכבוד לכושר ההישרדות. תמשיכו כך. אתם במסלול אל השפע. המזל מאיר פנים. תקופת הקיץ משפרת את סיכוייכם לזכות בהגרלות ובהימורים. לבשו וורוד כדי למשוך אליכם אנרגיות ממוזלות.

רביעי עד שבת: אתם עסוקים בבעיות כספיות. במפגש חברתי מקרי יש לכם סיכוי לפגוש מישהו שיכול להשפיע רבות על עתידכם. החולשה שנדמה לכם שאתם חשים היא פסיכוסומאטית ונובעת מדאגנות יתר וחרדות. נסו לסגור את ה- 'סוויטץ' ולנוח למשך הסוף שבוע. הבעיות לא יפתרו אבל יתכן ותצליחו לשנות את הגישה הפסימית. יש לוותר על עיסוקים קרייריסטיים לטובת חיי נישואין מאושרים.

ראשון עד שלישי: צפוי לכם פרק זמן נהדר מבחינה חברתית. טלפון אחד בודד לא יספיק כדי לקבל את כל השיחות. אתם לא יודעים מה בדיוק לעשות עם כל תשומת הלב שנופלת עליכם כאילו משמיים. אתם נהנים מכל רגע וכדאי שתפנימו אחת ולתמיד את העובדה שיש המון, אבל המון אנשים שאוהבים ומעריכים אתכם. הרגשה טובה שכדאי לזכור גם בימים אחרים. צפויים שגשוג ופריחה גם אם אתם ספקניים.

רביעי עד שבת: אתם מרגישים קצת תקועים ומחליטים לקחת את עצמכם בידיים ולפעול. עודף כישרון וחדות מחשבה, תכונות חיוביות ומבוקשות לכשעצמן- מסבכות לכם את החיים. הסיכויים שמישהו יבצע מהלך נסתר ויצליח לעבוד עליכם- קלושים. טיפ: קחו את מה שקורה סביבכם באופן פילוסופי ולא אישי. רק כך יגיע שיפור במורל. אתם מגלים משיכה לתחום עיסוק שמעורר לא מעט שאלות ותהיות.

ראשון עד שלישי: אתם מרגישים עייפים אחרי כמה ימים של עומס. אין לכם מה להתבייש בכך שאתם רוצים להישאר בבית. תלמדו לומר לא גם אם יש מי שמנסה להפעיל רגשי אשמה ולהאשים אתכם במצבו. את תפקיד 'וועדת התרבות' מסרו למישהו אחר. ממילא כבר מזמן התעייפתם מהעניין הזה. ידידים בעלי השפעה מפלסים לכם דרך.

רביעי עד שבת: ייתכנו קצרים בתקשורת והתפרצויות. מגיעים אליכם מסרים סותרים שנותנים לכם את ההרגשה שמנצלים אתכם. אתם חייבים לשמור על קור רוח דווקא בנסיבות המלחיצות האלה. נסו לברר מי באמת החברים הנאמנים לכם ובמי אפשר לבטוח. יש למצוא זמן לפעילות שתאפשר לכם להירגע. מסתדרים לכם תנאים מצוינים ליצירת קשרים עם אנשים לא שגרתיים, אך כדאי שתשאירו את הסיפור הזה בתחום החברתי.

ראשון עד שלישי: נסיעה ארוכה שמתוכננת כמה ימים מראש, יוצאת אל הפועל. מלבד כמה תקלות קטנות בדרך, צפוי לכם פרק זמן נעים במיוחד. אתם תבלו עם אנשים שאתם ממש אוהבים. שמרו על פרופיל נמוך ופשוט תרשו לעצמכם ליהנות. כדאי להיפרד (במידה ויש לכם) מהרגלים מגונים כמו אכילת יתר או שתייה של משקאות אלכוהוליים. הקיבה שלכם רגישה במקצת בימים אלה. קחו הכול אך במידה.

רביעי עד שבת: אירוע מוזר שיתרחש יגרום לכם להיות שותפים במהלך שלא תכננתם. זה הזמן לפתח אסרטיביות ולהעמיד במקומם אנשים מסוימים, גם אם הם בני משפחה קרובים. הוצאות בלתי צפויות מכניסות אתכם ללחץ ולגל של מחשבות רעות. אתם חשים בודדים במערכה. יש לכם אתגר לא פשוט להתמודד איתו. אין קיצורי דרך, פשוט תצטרכו לגייס את כל היצירתיות שלכם כדי לצאת מהבוץ.

ראשון עד שלישי: נרשמת התרגשות בכל מה שקשור לתחום הזוגי. תנו לבני הזוג לפנק אתכם. תוכלו להחזיר להם בפעם אחרת. תלמדו לקבל ולתת בלי תנאים ובלי חשבונות. השחרור יעשה לכם רק טוב! יש מישהו במשפחה שסובל ממצבי רוח וגורם לאווירה לא רגועה. נסו להתעלם והתרכזו במה שמתרחש בחיים שלכם. חדשות טובות מגיעות אליכם באמצעות כלי התקשורת.

רביעי עד שבת: אתם קצת עייפים ואין ספק שהדבר נובע מלחצים נפשיים ומועקות שאתם סוחבים על גבכם. אתם מפחדים להישאר לבד ולהתמודד אם קשיים. באמת שאין צורך לדאוג לדברים שלא ברור כלל אם ומתי יתרחשו. לפתוח את העיניים ולהקשיב. המצפון החברתי המפותח שלכם גם הוא עלול להכניס אתכם לצרות. מעורבות יתר בחיים של אנשים אחרים- מיותרת.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן ממוזל. למרות שיש לכם הרגשה שאתם די תקועים, קורה משהו טוב שמראה לכם שלמרות ההרגשה הפנימית- המזל מאיר לכם פנים ועוד איך. חדשות טובות מגיעות החל מיום שני. סכום כסף נכבד בדרך אליכם. זה פרק זמן מתאים לבילוי משפחתי. ההרגשה הפנימית משתפרת עם קבלת הזמנה לאירוע חגיגי. צפויים לכם מזל טוב ורווחה כלכלית.

רביעי עד שבת: סוף השבוע מתחיל בצורה מוצלחת במיוחד. מספר שיחות טלפון שמגיעות אחרי חודשים של המתנה מבשרות על פתיחת חסימה. זורמות אליכם הצעות מפתיעות. דלתות נפתחות ויש פתאום שפע של אפשרויות בכול התחומים. יופי של ימים. אתם מרגישים צורך לצאת ולחגוג את המצב החדש שנוצר. יש לכם הרבה הזדמנויות לצאת לבילוי עם מכרים חדשים לגמרי. לא להסס.

ראשון עד שלישי: ההתלבטויות מוציאות אתכם מדעתכם וגם גורמות לכם להעביר מסרים לא ברורים לסביבה. החופש האישי חשוב לכם מאוד וכך גם רמת ריגושים גבוהה. מצד שני, אתם נמשכים למסגרות מסוימות בהן אתם מקבלים תחושה של יציבות. בחיים האישיים כל מה שלא מושג, מוזר ושונה – הופך למאתגר. אז באמת, עם כל הבלגן הזה שיצרתם- איך אפשר להישאר רגועים? יש להרגיע אדם שלשונו נוטפת ארס.

רביעי עד שבת: פרק זמן של חוסר מיקוד. אתם סובלים מפיזור הדעת ולא מצליחים להחליט מה לעשות קודם. הלך רוח זה עלול לגרום ללא מעט עימותים עם אנשים חסרי סבלנות. היזהרו לא לאבד חפצים אישיים יקרי ערך שאתם מתעקשים, משום מה, לסחוב אתכם. חציו השני של הסוף שבוע מאוזן יותר. אתם מצליחים לנוח ולהירגע. יש מצב לבילוי. אל תסמכו על חברים. צאו לבד!

ראשון עד שלישי: אתם מבלים בנסיעות ובפגישות עסקיות וחברתיות. צפוי חידוש קשרים עם מישהו מן העבר. תיתכן עליה במתח בבית. הרגישות שלכם גבוהה ואתם זקוקים למנוחה שלא ממש מתאפשרת. הבית מלא אנשים ואתם צריכים להתחשב בצרכים של האחרים. תארים והכרה בדרך אליכם. אז נכון שתעודות הן לא חזות הכול, אבל הן בהחלט עשויות לתרום לקידום מעמדכם ולשכרכם. בעקיפין וכפועל יוצא, יתחזקו גם קלפי המיקוח שלכם בתחום האישי.

רביעי עד שבת: מטריד אתכם המצב הכלכלי ? הקריירה ומקום העבודה תורמים למתח גם הם ? חסרה לכם תחושת וודאות וביטחון ? נראה כי אתם מתקשים לקלוט את השינויים שבדרך. האמת היא שיש לכם תעצומות נפש לא מבוטלות ובבוא הזמן תיישמו תוכנית מגירה שמתאימה לכם ביותר. אל תתישו את עצמכם עם חיטוטים פנימיים מיותרים.

ראשון עד שלישי: אתם נמצאים בקטע לא נוח במיוחד. יש ירידה באנרגיות וצריך לוותר על משהו. חיי החברה יכולים לחכות. קחו לעצמכם קצת זמן למנוחה ואפילו חשבון נפש בא בחשבון. אתם מקבלים המון דעות מהסביבה, אבל חשוב לזכור שיש רבים שהם בעלי אינטרסים סמויים. כמו תמיד, אחרי כל העצות וההצעות-הכי טוב להקשיב לעצמכם. צפויה הצלחה כבירה לאמנים וליצירתיים שביניכם.

רביעי עד שבת: דאגות וחוסר רוגע שוב רובצים לכם על המוח ואתם מתקשים להשתחרר ממחשבות שליליות ולהתרכז במטרות שהצבתם לפניכם. היכולת שלכם לראות את המציאות ואת האפשרויות שלכם מוגבלת כרגע. יש לעשות עבודת הכנה ולגייס את כל האומץ והנחישות הפנימיים. כדאי להשתמש בטכניקות של דמיון מודרך ולהקרין אנרגיה חיובית על עצמכם וגם על אנשים איתם אתם קשורים.

ראשון עד שלישי: מה שמעסיק אתכם בימים אלה הם מחשבות בנושא זוגיות ואהבה. דעתכם מוסחת מכל עניין אחר למרות שיש לכם נושאים אחרים בוערים העומדים על הפרק. ייתכן שאתם מתמלאים ספקות. מתעורר חשש שתהליך פנימי חד סטרי מטריף אתכם. יש לכם הזדמנות לברר את העניינים עם עצמכם. אל תשקעו 'תרדמת' רק בגלל חוסר רצון להתעמת.

רביעי עד שבת: אתם תזכו בהמון תשומת לב עד כדי תחושה של חנק. אתם לא ממש מעוניינים להיות בתוך הסיטואציה המשפחתית, אבל סוף השבוע מאלץ אתכם להיות בקטע החברתי. כל מה שמעניין אתכם זה לנוח ולברוח למקום רחוק בו תוכלו ליהנות מהשקט. עם קצת מזל תצליחו לקחת פסק זמן של כמה שעות. אתם צריכים לשאוף אל האושר גם במחיר של וויתור על העושר.