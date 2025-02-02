תחזית אסטרולוגית שבועית 5-11.9.2025

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן חביב בו אתם אופטימיים מאוד ופרץ של אנרגיה מתחדשת גורם לכם להיות פעילים ויעילים במיוחד. אם אתם עומדים להתחייב לפרויקט הקשור לעבודה, אל תחששו. אתם תעמדו בו בכבוד. אדם אשר בשמו מופיעה האות מ' יצור קשר. מוטב שתפגשו ותקשיבו היטב למה שישמיע לכם ותהיו ערניים גם למה שיאמר בין השורות.

רביעי עד שבת: התפקוד שלכם בעבודה מצוין, למרות שיש עיכובים קלים מסיבות אובייקטיביות וטכניות. האופטימיות שלכם עוזרת לכם בכל מצב. חיי החברה בפריחה של ממש. אדם אשר בשמו מופיעה האות ד' מספר לכם דברים מרגשים ומגלה לכם סודות הקשורים בכם. בסוף השבוע צפויה לכם חוויה רוחנית מיוחדת במינה. הפסיקו להתבשל בסיבות שגרמו לסיומה של פרשיה כלשהי והביטו אל עבר העתיד הוורוד.

ראשון עד שלישי: אתם מכניסים את עצמכם למצבים מלחיצים בעליל ואחר כך כועסים על עצמכם שאתם במתח. מצד שני, אינכם מוכנים לשקול ירידה מהתוכניות שלכם. זה מצב אבסורדי למדי ולא פלא שהסובבים אתכם קצת קצרי רוח וחסרי סבלנות. הפחד שלכם מאינטימיות עלול לגרום לכם ליזום ויכוח. מצד שני, יש מי שעושה למענכם יחסי ציבור מבלי שביקשתם ממנו. כל שאתם צריכים הוא להניח לדברים לזרום.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן מתאים לחופשה או לבילוי בחיק הטבע. אתם לא ממש אוהבים לעשות דברים לבד, אך אם זאת הדרך היחידה לתפוס 'זמן איכות'- עשו כן. הקשבה ללב תגלה פתרונות ודרכים יצירתיות למימוש עצמי. זה עיתוי מתאים ליצירה ולכל מה שקשור לביטוי המאווים הפנימיים. הרקיע קובע כי זה גם הזמן להגות ולהוציא אל הפועל מגוון של רעיונות הקשורים לאדם השוהה במרחקים.

ראשון עד שלישי: רומן שהתחיל מלחיץ אתכם אך ייתכן שקיימים יתרונות במצב הנוכחי. עליכם לחשוב מה הכי כדאי לכם לעשות. יש לכם הזדמנות להרחיב אופקים וגם להגדיל את המעגל החברתי. לכו על זה ובגדול. מצב הרוח שלכם ישתפר בקרוב. הפנמתם שעליכם לשנות גישה וסגנון חיים אם אתם רוצים להביא להגשמה בשטח של השינויים שאתם שואפים אליהם.

רביעי עד שבת: קשה לכם עכשיו לחשוב בצורה עקבית ומסודרת. אתם לא ממש מרוכזים וכל מי שנמצא בסביבה מרגיש בזה. גם אתם לא ממש מבינים מה קורה בשטח. מצב הרוח קצת פסימי אבל במהלך ימים אלה תחול התאוששות. היכולת המהירה שלכם להתאושש משפיעה לטובה על חברים ובני משפחה. זו גם הזדמנות לביסוס קשרים פתוחים וכנים. אל תדחו הצעות חברתיות ובלייניות רק משום שאתם כה מסורים לעבודתכם.

ראשון עד שלישי: אווירה רגועה סביבכם מאפשרת לכם מיקוד ותפקוד יעיל בעבודה. בד בבד אתם חשים שיש מי שמנסה להצר את צעדיכם ואולי אפילו לשים לכם רגל. טוב שיש לכם את המרחב ואת היכולת להתחבר לרגשות הפנימיים, אבל לפני שאתם פועלים – חשבו בהיגיון. אל תמהרו לפלוט מילים שאתם עלולים להצטער עליהן. גם אם החמצתם מועד כלשהו לפתיחתו של מיזם חדש, עדיין קיימת הזדמנות נוספת שמאפשרת את הגשמת הדברים.

רביעי עד שבת: אתם מתנהגים באצילות, בנדיבות ובעדינות אין קץ כלפי אחרים. חבל שאינכם מפעילים את אותם העקרונות כלפי עצמכם. האם תמשיכו להוכיח לכול העולם שאתם חיים על פי עקרונותיה של פלנטה אחרת? מה זה נותן לכם? האווירה מתוחה ? הגיע הזמן לפתוח את הפה. הרקיע קובע כי צפויה לכם התחדשות גדולה בקרוב ואתם תהיו מעורבים בהרצתו של מיזם חשוב.

ראשון עד שלישי: תחושת אופטימיות מלווה אתכם כל הימים הללו. אתם מנסים לא להתדרדר למצב הקודם בו הייתם זמן רב ואשר גרם לכם עוגמת נפש רבה. הדבר כרוך במאמצים וטוב שיש לכם חברים שמעניקים תמיכה בזמן הנכון. למרות שלא ממש בא לכם ליזום יותר מידי, מומלץ לוודא שלא תישארו גלמודים בשעות הערבים והלילות. צפויה התחלה ברגל ימין בתחום חדש שנחשפתם לו. נראה כי התלהבותכם מעניקה לכם מזל של מתחילים.

רביעי עד שבת: אתם תורמים מזמנכם למען אחרים ולא תמיד מקבלים את אותו היחס חזרה. זה הזמן להצהיר ולהגדיר מהן הציפיות שלכם על מנת לא לפתח אכזבות. אם תתגברו על הביישנות והסגירות שלכם תוכלו לזכות בהזדמנות פז להיפתח לעולמות חדשים. טיפ: שנו את הגישה. הרקיע קובע כי נסתם הגולל על בעיות העבר והדגש עתה הוא על העתיד ועל התכנים שאתם מפיקים ממנו.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן לא קל בו מצבכם הרגשי-אישי ממשיך להדאיג אתכם. הנטייה האישית שלכם לראות את כל מה שקורה בצבעים וורודים עוזרת, אולם יש מי שמזכיר לכם ללא הרף את מה שקורה בשטח. גישה נחרצת מצידכם תסלק מדרככם יריב משכבר הימים. טיפול בכפפות משי עלול להתפרש כחולשה. האנרגיות הקוסמיות מעודדות מעשים, לא דיבורים. עיתוי מושלם כדי לחתום בו על עסקה שנגררת זמן רב.

רביעי עד שבת: אחרי שנפתר סכסוך עם אדם כפייתי, אתם חולקים תחושות של שייכות וקירבה לבני המשפחה המורחבת. הגורם המשפיע עליכם ביותר הוא חוש הביקורת הפועל נגדכם. בעוד אתם לא מהססים להשתמש בכלי זה כלפי אחרים, הרי ברגע שכיוון החיצים מתהפך אתם נפגעים. טיפ: הפגינו רכות וחמלה. זה פשוט עובד! הרקיע קובע כי המזל פוקד אתכם לא רק לתענוגותיכם אלא גם לרווחתם של הסובבים אתכם. אל תשכחו לחלוק אותו עימם.

ראשון עד שלישי: כדאי שתפתחו את כל הקלפים ותודו (לפחות בפני עצמכם) מה אתם רוצים. נראה שממש לא בא לכם להתאמץ ואתם מחפשים ליהנות ולבלות ותו לא. אדם מרתק מנסה להרשים אתכם ומחזר אחריכם בלהט. לכו על זה מכל הלב ותנו לעצמכם זמן כדי לראות לאן נושבת הרוח. אנרגיה מיסטית מכוונת את צעדיכם ומעניקה לכם מזל וברכה. הספונטאניות אמורה להאפיל על שיקולים שכלתניים.

רביעי עד שבת: הודעה משמחת שתגיע מעיר קרובה תגרור בעקבותיה נסיעה למקום מרתק. יש לכם הזדמנות ללמוד דברים חדשים על עצמכם ועל נושא שמעניין אתכם מאוד. מוטב לצאת בערבים מהבית. אם תישארו בין ארבע קירות, שום דבר טוב לא יקרה. מישהו שהיטבתם עימו רוצה להשיב לכם כגמולכם. גם אם לא ממש נעים לכם, אל תהססו להסתייע בו. הרקיע קובע כי הגיע הזמן להפסיק להיסחף – השיגו לעצמכם מטרה חיובית והגשימו אותה.

ראשון עד שלישי: אתם במצב רוח רומנטי. גישה אופטימית גורמת לכל מה שקורה לכם להתפרש לכיוון הרצוי לכם. אתם נרגשים משפע ההצעות שמגיעות אליכם. הלב רוצה אהבה וכמה שיותר, יותר טוב. אל תחמיצו את ההזדמנויות שעומדות בדרך. בעבודה כדאי לדחות את כל המשימות שאינן דחופות ממש. אתם לא בשיא הריכוז. זה הזמן להצטרף לחוגים מרחיבי אופקים, גם אם אין בהם תועלת מיידית לתחומים בהם אתם עוסקים.

רביעי עד שבת: סביבתכם הקרובה תומכת בכם למרות חילוקי דעות שמתגלים בשטח. עוטפים אתכם באהבה ומעניקים לכם תשומת לב ופינוקים בלי סוף. רגעי חסד אלה נמשכים משך כל הימים הללו. קשה לכם אולי לבטא תודה בקול רם אבל יהיה נחמד אם תמצאו דרך אחרת להביע את ההערכה שאתם רוחשים לקרובים לכם שטורחים כול כך כדי לרצות ולפנק. הרקיע קובע כי יש להשקיע בפעילות גופנית על מנת להיטיב עם המתרחש במישור הנפשי.

ראשון עד שלישי: הכוכבים מביאים עימם אנרגיות טובות לנתיב הרומנטי. זו הזדמנות להתנער מפרשיות חסרות תכלית. הזמן משחק לטובתכם בעסקה שטרם נסגרה, אך אין להסיק מכך כי לצד השני מותר לגרור רגליים. אתם מצליחים לגבור על מי שהתחרה בכם וזוכים במה שייחלתם לו, אך טרם הגיע הזמן להתרווח על זרי הדפנה. היכרות חדשה עושה לכם טוב. במקביל, כדאי לכם להימנע מהשוואות בינה לבין היכרויות קודמות.

רביעי עד שבת: חוסר אונים משתלט עליכם בגלל עימות ווכחני שבמהלכו אתם נוכחים לדעת שבעצם אין לכם שליטה. אתם יכולים לסמוך רק על עצמכם והגיע הזמן שתפנימו עובדה זאת ולא תצפו ליותר מידי מן הסובבים אתכם. העוצמה הפנימית שלכם תאפשר לכם לכונן מערכת יחסים חדשה המושתתת על שוויוניות וכבוד הדדי. הישג מכובד בפני עצמו. קחו אחריות על חיי הזוגיות שלכם ועשו משהו על-מנת להוציא אותם מתוך השגרה.

ראשון עד שלישי: סערת נפש פורצת בעקבות צעד לא צפוי מצד אדם אהוב. אתם מבינים שעדיין מצבכם לא ברור ולמרות שאתם מנסים לשכנע את עצמכם שזה בסדר, בסתר ליבכם העניין מאוד מציק לכם. זה הזמן לדון במשקעים שהעדפתם להדחיק. שום דבר טוב לא ייצא לכם אם תמשיכו לשמור דברים בבטן. עליכם להירגע ואחר כך לפתוח בשיחה כנה ואמיתית בנוגע לרגשותיכם. בלי להאשים, אלא לדבר ולומר את מה שהעניין הזה גורם לכם להרגיש.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן קצת מטורלל. מישהו שאתם סומכים עליו מאכזב. אתם אמורים לקבל דבר מה בתמורה למאמץ על שהשקעתם בפרויקט מסוים. במקום תמורה הולמת אתם מקבלים 'פירורים'. אתם קצת מבולבלים ולא ממש מבינים מה בעצם קרה. במקום להתרגז ולבזבז אנרגיות מיותרות, פשוט תעזבו את הסיטואציה העלובה הזאת ותמשיכו הלאה. הרקיע קובע כי יש סיבה לחגיגה אצלכם ואצל בני משפחתכם: מסירותכם מתחילה להניב פירות.

ראשון עד שלישי: בוער לכם לפרוץ קדימה ואתם מרגישים את זה בעצמות. יש לכם תוכניות מ- 'כאן ועד להודעה חדשה' אבל ייתכן כי אין מספיק כסף כדי להגשים את כל התוכניות הגרנדיוזיות. המגבלות יובילו אתכם לצמצום האפשרויות עד שתבחרו בדרך המציאותית והאפשרית. אל תתפסו לאנשים שיש להם פנטזיות גדולות שמנסים להפעיל מניפולציות על חשבון אחרים.

רביעי עד שבת: אם חיפשתם לעצמכם אנרגיות רומנטיות, נפלתם על העיתוי הנכון. כדאי שתעשו את הטלפון ההוא-ההוא… אתם יודעים. מישהו מביע את חיבתו כלפיכם אך עושה זאת בדרך שמביכה אתכם. מצד שני, אולי זו דרכו להביע רגשות. תחום שהשקעתם בו מתחיל לגלות ניצנים של הצלחה. בסיפור הזה יש סודות שכדאי לכם לשמור לעצמכם. הרקיע קובע כי תקופה של מזל מתעתע עומדת להסתיים ומעתה ואילך הדברים יכולים רק להשתפר.

ראשון עד שלישי: אתם טיפה מתוחים וזה נובע מן הידיעה שמישהו מעמיד אתכם במבחן. זה הזמן המתאים לעבוד על הביטחון העצמי. מה שתשדרו יתקבל חזרה, כתגובת ראי, מן הסביבה הקרובה והרחוקה. מצאו זמן להקדיש לפעילות ספורטיבית על מנת להוציא רגשות תוקפנות. במקום להתפרץ נסו להירגע ושמרו את הרעיונות המהפכניים שלכם לעצמכם, לפחות בשלב זה. נראה כי נדיבותכם זקוקה לקווים אדומים שאין לחצותם. יחי ההבדל בין טוב-לב לבין תמימות שעלולה להזיק לכם.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן יצירתי ומרגש. אנרגיות של שמחה מגיעות אליכם מאי שם. אופטימיות מרחפת באוויר וסוף סוף אתם מתחברים לתחושה פנימית של אושר. אתם פופולאריים מבחינה חברתית, מה שמבטיח סוף שבוע מצוין ומלא פעילויות. אין מה לדבר, מגיע לכם קצת נחת אחרי תקופה לא קלה שעברתם. הרקיע קובע כי לא משנה עד כמה תהיו החלטיים בביצוע משימותיכם – אנא היו זהירים.