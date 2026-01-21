תגובה מהירה ומקצועית של צוות מרפאת כללית בני יהודה הצילה חיים

אירוע חירום רפואי במרפאת "כללית" בני יהודה הסתיים בהצלת חיים, הודות לעבודת צוות מקצועית ומהירה

מטופל שהגיע למרפאת "כללית" בני יהודה, לאחר נטילת מוקסיפן, פיתח תגובה אלרגית קשה (אנפילקסיס), שהתבטאה בחסימת דרכי האוויר ובסיכון מידי לחייו. צוות המרפאה זיהה במהירות את חומרת המצב ופעל על פי הנהלים למצבי חירום ובמקביל, הוזעק צוות נט"ן.

הטיפול החל באופן מידי וכלל מתן אדרנלין, במטרה לפתוח את דרכי האוויר ולייצב את מצבו של המטופל. לאחר התייצבות מצבו של המטופל, שנזקק לשלושה סבבים של מתן אדרנלין, הוא פונה במהירות לבית החולים, להמשך טיפול והשגחה רפואית.

המטופל קיבל טיפול מסור ומקצועי מצוות המרפאה, בהובלת מנהלת המרפאה, ד"ר עינת מונוביץ, מנהלת הסיעוד, חן חזן מגן והאחות, אסתר מנחם, הרופאים ד"ר מריד יוסף, ד"ר יהלי אור ובסיוע המנהלת האדמיניסטרטיבית, לילך רפאלוב.

ד"ר אור: "מדובר בתגובה אלרגית מסכנת חיים, שדרשה קבלת החלטות מהירה ופעולה מידית. הצוות פעל בשיתוף פעולה מלא ועל פי הפרוטוקולים, דבר שאפשר ייצוב ראשוני קריטי עד לפינוי לבית החולים".

מנהלת הסיעוד, חן חזן מגן: "במצבים כאלה, אין זמן להסס. הניסיון, ההכשרה והעבודה כצוות אחד מאפשרים לנו לתת מענה מקצועי ומהיר גם ברגעים המורכבים ביותר. זו המשמעות האמיתית של רפואה בקהילה."

המקרה ממחיש את החשיבות הרבה של זמינות, מיומנות ועבודת צוות במרפאות הקהילה. בזכות הכשרה מקצועית, ערנות רפואית ויכולת לפעול במהירות גם ברגעים קריטיים, צוות מרפאת "כללית" בני יהודה הוכיח שהוא פועל במסירות ובאחריות, בכל רגע נתון.