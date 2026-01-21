חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

תגובה מהירה ומקצועית של צוות מרפאת כללית בני יהודה הצילה חיים

אירוע חירום רפואי במרפאת "כללית" בני יהודה הסתיים בהצלת חיים, הודות לעבודת צוות מקצועית ומהירה

מטופל שהגיע למרפאת "כללית" בני יהודה, לאחר נטילת מוקסיפן, פיתח תגובה אלרגית קשה (אנפילקסיס), שהתבטאה בחסימת דרכי האוויר ובסיכון מידי לחייו. צוות המרפאה זיהה במהירות את חומרת המצב ופעל על פי הנהלים למצבי חירום ובמקביל, הוזעק צוות נט"ן.

הטיפול החל באופן מידי וכלל מתן אדרנלין, במטרה לפתוח את דרכי האוויר ולייצב את מצבו של המטופל. לאחר התייצבות מצבו של המטופל, שנזקק לשלושה סבבים של מתן אדרנלין, הוא פונה במהירות לבית החולים, להמשך טיפול והשגחה רפואית.

המטופל קיבל טיפול מסור ומקצועי מצוות המרפאה, בהובלת מנהלת המרפאה, ד"ר עינת מונוביץ, מנהלת הסיעוד, חן חזן מגן והאחות, אסתר מנחם, הרופאים ד"ר מריד יוסף, ד"ר יהלי אור ובסיוע המנהלת האדמיניסטרטיבית, לילך רפאלוב.

ד"ר אור: "מדובר בתגובה אלרגית מסכנת חיים, שדרשה קבלת החלטות מהירה ופעולה מידית. הצוות פעל בשיתוף פעולה מלא ועל פי הפרוטוקולים, דבר שאפשר ייצוב ראשוני קריטי עד לפינוי לבית החולים".

מנהלת הסיעוד, חן חזן מגן: "במצבים כאלה, אין זמן להסס. הניסיון, ההכשרה והעבודה כצוות אחד מאפשרים לנו לתת מענה מקצועי ומהיר גם ברגעים המורכבים ביותר. זו המשמעות האמיתית של רפואה בקהילה."

המקרה ממחיש את החשיבות הרבה של זמינות, מיומנות ועבודת צוות במרפאות הקהילה. בזכות הכשרה מקצועית, ערנות רפואית ויכולת לפעול במהירות גם ברגעים קריטיים, צוות מרפאת "כללית" בני יהודה הוכיח שהוא פועל במסירות ובאחריות, בכל רגע נתון.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!