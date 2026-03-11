שם המשחק: התמדה

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא עיטם פבזנר, מטפס בן 13, מקדמת צבי

עיטם התאמן באשכול "אביטל" כמה שנים בקבוצות ההתעמלות והכדורסל, עד אשר גילה את עולם הטיפוס.

מדוע בחרת בענף?

עיטם: "בחרתי בטיפוס כי תמיד, עוד מהגן, אהבתי לטפס. דוד שלי היה לוקח אותנו לטפס בקיר שברמת ישי, אז החלטתי להירשם לספורט הזה וזה מצא חן בעיניי, אז המשכתי להתאמן בעולם הטיפוס".

מהו המסר שלך לכולם?

"המסר שלי לכולם זה לעשות ספורט, לשמור על כושר ולהתמיד במשהו שאתם אוהבים".

מה אתה עושה בימים אלו?

"כיום, אני מתאמן בנבחרת של ה'רוג'ום'. אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע ולרוב אני מוסיף לי עוד יום טיפוס, כשאני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"התוכניות שלי לעתיד הן לזכות בכמה תחרויות, להתחרות בחו"ל ולזכות באליפות ישראל, בעוד כמה שנים".

מאמנו של עיטם ב"רוג'ום" בקריית שמונה, דוד לפלר:

"עיטם הוא ילד מקסים קודם כול, עוזר לחבריו בקבוצה, חברותי ונעים. מבחינת עולם הטיפוס, הוא ספורטאי מהמובילים בקבוצה שלו, מטפס חזק עם המון רצון ותשוקה, מגיע שעתיים לפני האימון ונשאר שעה אחריו. לא מפסיק לטפס כל הזמן כשהוא מבלה בקיר הטיפוס, בעל רצון והתמדה של ספורטאי אמתי".

מכאן, אנחנו מאחלים לעיטם המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלה והצלח 🙂

