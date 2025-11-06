שותפות בחינוך

שיתופי הפעולה בין המועצה המקומית קצרין למועצה האזורית גולן נמשכים – גם בחינוך. השבוע, נערך ביקור משותף ב"דרכא נופי גולן", לצד כנס מנהלים משותף של מערכות החינוך. ראש המועצה, יהודה דואה: "יש לנו מחויבות להמשיך לקדם מיזמים חינוכיים לטובת תלמידות ותלמידי קצרין ובכלל בגולן"

מנהל המִנהל לחינוך התיישבותי, ד"ר סער הראל, ערך השבוע ביקור עומק בתיכון האזורי "דרכא נופי גולן", בקצרין.

הביקור התמקד בעשייה החינוכית, בקידום יוזמות חינוך חדשניות ובחיזוק שיתופי הפעולה עם הרשויות השותפות – קצרין וגולן.

במהלך הביקור, נערכה פגישת עבודה מקצועית, בהשתתפות ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מנהלי מחלקות החינוך – מרסל לב (קצרין) וחגי סמט (גולן), מנהלת בית הספר, ד"ר הילי מרום וציוותה, מפקחים ונציגי רשת "דרכא".

ד"ר הראל סייר בבית הספר, קיבל סקירה מעמיקה על העשייה החינוכית והתרשם מהחדשנות, מהשילוב בין מצוינות לימודית לחינוך ערכי וקהילתי ומההובלה המקצועית של המנהלת והצוות, לצד שיתוף הפעולה ההדוק בין המועצות.

בבית הספר, פועלת תכנית ייחודית לפדגוגיה חדשנית בשם "גוונים", שפורצת את המרחב הכיתתי המסורתי מבחינה פדגוגית, פיזית וצוותית, באופן שנותן ביטוי לנטייה האישית של כל לומד ומתאפיינת בקשר אישי עם התלמידים, עבודת צוות של מורים ואפשרויות למידה מגוונות.

במהלך המפגש, הוצגו ההישגים של בית הספר מהתמונה החינוכית האחרונה (תשפ"ד): שיעור הזכאות לבגרות עומד על 91.8%, לצד עלייה בשיעור הבוגרים הזכאים לבגרות מצטיינת ובשיעור הלומדים חמש יח"ל מתמטיקה. שיעור הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי גבוה במיוחד – מעל 97%. בנוסף, נרשמה עלייה עקבית במדדי התפתחות אישית ומעורבות חברתית, המעידים על תלמידים פעילים ותורמים לקהילה.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "תודה רבה לד"ר סער הראל, על הביקור ועל התמיכה המתמשכת. 'נופי גולן' מייצרת בוגרות ובוגרים איכותיים שמובילים בעשייה ערכית וקהילתית. לצד הרמה החינוכית הגבוהה וההישגים המרשימים בבגרויות, ניכר כי בבית הספר מושם דגש עמוק על חינוך לערכים ותרומה לחברה. אני מבקש להודות לד"ר הילי מרום על הובלת בית הספר במקצועיות, לרשת דרכא על השותפות. יש לנו מחויבות להמשיך לקדם מיזמים חינוכיים לטובת תלמידות ותלמידי קצרין ובכלל בגולן".

ד"ר סער הראל, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך: "שותפות היא המפתח. יחד עם המועצות, רשת דרכא והנהלת בית הספר, נקיים תהליך חשיבה אסטרטגי ונקדם תכניות חינוכיות על מנת לתת מענה מיטבי לכל תלמיד ותלמידה. אני מודה למנהלת בית הספר ולכל הצוות על עבודתם המקצועית והמסורה שמובילה להישגים ערכיים ופדגוגיים".

שפה חינוכית משותפת

השבוע, התקיים גם המפגש הראשון של פורום מנהלי בתי הספר, מחלקות החינוך מהמועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין, יחד עם מפקחי משרד החינוך, באירוח של מרכז "פסגה" ובהובלת "ברנקו וייס".

זוהי יוזמה חשובה, בהובלת המועצות, שנועדה לחזק שיתוף פעולה, למידה הדדית ויצירת שפה חינוכית-ניהולית משותפת לכלל אנשי החינוך, בגולן ובקצרין.

המפגש עמד בסימן פתיחה חגיגית לשנה"ל הנוכחית ובמסגרתה, הכרנו מקצועית ואישית, קיימנו סדנה ללמידה והתבוננות משותפת על תהליכים ויעדים מרכזיים שהצבנו יחד השנה, לצד דיון בהובלת תכנית הלמידה האסטרטגית בחינוך ובחזון ליישומה בשטח.

החיבור בין הקהילות החינוכיות של הגולן וקצרין הוא ביטוי לערכים של שותפות, מצוינות, חדשנות וחזון חינוכי אזורי.