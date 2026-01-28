חיפוש

שווה את המאמץ

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן, היא אביב נגרי, בת 7, מתעמלת קרקע, מקיבוץ מרום גולן

אביב מתעמלת כבר שנה שנייה בחוג התעמלות קרקע של קבוצת א'-ד' באשכול "אביטל".

למה בחרת בענף?

אביב: "אחותי הגדולה לימדה אותי כמה תרגילים, כשהיא למדה במחול ואז החלטתי להצטרף להתעמלות קרקע כדי להשתפר בהם".

מהו המסר שלך לכולם?

"להתמיד. זה קשה, אבל זה שווה את המאמץ".

מה את עושה בימים אלו?

"אני בכיתה ב', בבית הספר 'ילקוט הרועים'. בזמן הפנוי, אני אוהבת להיפגש עם החברות שלי, לטייל עם המשפחה ולעשות תרגילים בערסל אקרובטיקה, בבית".

מהן המטרות שלך לעתיד?

"להיות מתעמלת ולהגיע הכי רחוק שאפשר בתחום".

צוות מאמנות ההתעמלות של אשכול "אביטל",הילה כהן , טליה חתוכה, לילך רובינסון ונועם ילון, מספרות על אביב:

"אביב מגיעה לכל אימון מאורגנת, עם בגד גוף ושיער אסוף. בכל אימון, היא משקיעה, מתאמצת ודורשת מעצמה יותר. מתאמנת על תרגילים חדשים וממשיכה להתאמן גם בבית על תרגילים שבהם היא רוצה להשתפר. לאביב יש כוח רצון, התמדה ומוטיבציה רבה ובזכות כל אלה, היא ממשיכה להתקדם ולהשתפר. גאות בך מאוד!".

מכאן, אנחנו מאחלים לאביב המון הצלחה בהמשך הדרך שלה, עלי והצליחי. ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן 🙂

