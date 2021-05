בין בית ספר למגרש; חוות הרוח של מחוז בנטון מספקת חשמל לאמזון ול-600,000 בתי אב

פול ג’קסון נראה די משועשע מהסיטואציה. אנחנו שותים קפה במשרד שלו בבית המועצה בעיר פאולר, במחוז בנטון, אינדיאנה, והוא מרשה לעצמו להגניב חיוך קטן מעת לעת. פול מנהל את החברה הכלכלית של המחוז, והוא כבר רגיל לתשומת הלב – המחוז מתגאה בתואר בירת אנרגיית הרוח של המדינה, וכבר כתבו עליהם ב”וול סטריט ג’ורנל” ובתקשורת הארצית, אבל בכל זאת – אורח מישראל זה עניין די יוצא דופן.

יש ארבע חוות רוח גדולות (utility scale) במחוז. הראשונה הוקמה לפני יותר מעשור, והייתה הראשונה במדינת אינדיאנה – כמו שבעלת הצימר שלנתי פה מציינת באזני בגאווה. פעמיים. מאז, צמחו עוד טורבינות בין שדות התירס והסויה, ובין החוות והעיירות יש כבר 560 טורבינות בהספק מצטבר של 988 מגהוואט. כמו שנראה בהמשך, היד עוד נטויה.

מחוז בנטון משתרע על כ 1,000 קמ”ר, כשני שליש משטחה של רמת הגולן. יש בו כ-9,000 תושבים שמתגוררים במספר עיירות קטנות וביניהן שלל חוות. אנחנו במערב התיכון של ארה”ב, וזה נראה כמו בסרטים – נוף כפרי שטוח, פסטורלי ושלו, שדות תירס עד היכן שהעין מגעת. הבתים מטופחים, וניכר שמדובר באזור אמיד יחסית. יש כאן קרקע פוריה, ולא מעט גשם – והמון המון רוח.

אנחנו מבקרים בחוות Benton County Wind Farm, הסנונית הראשונה. פול לא היה בתפקיד כשהיא הוקמה ב-2007, אבל הוא גר כאן כבר 30 שנה ומספר שהקמת החווה לא משכה יותר מדי תשומת לב בזמנו. יש כאן 87 טורבינות של GE, שיחד מספקות 130 מגהוואט – וגם הכנסה נאה לחקלאים, מסים לקהילה ומקומות עבודה. על פי רישומי המחוז – חוות הרוח ייצרו כ-95 משרות מלאות קבועות ברחבי המחוז (נוסף על מאות משרות בשלבי ההקמה, שנמשכים כשנה בדרך כלל. בשיא הקמת החווה של BP נדרשו 850 עובדים לפרוייקט).

אני שואל את פול על תקנות וחוקים ונהלים – בכל פינה אפשר לראות טורבינות במרחק של מאות מטרים בודדים מקצה העיירה הסמוכה, או בית חווה שנמצא בסמוך. הוא מבטיח לשלוח לי את החוק הרלוונטי, ומסביר שבאינדיאנה כל מחוז קובע מרחקי מינימום משל עצמו – כאן זה 1,500 רגל – 500 מטר בשבילכם, מגבול יישוב, ופחות מזה מבית בודד. אנשים לא מתלוננים? אני תוהה. הוא צוחק. התלונה העיקרית מגיעה מאנשים שרוצים שימקמו טורבינות בשדות שלהם.

לוגאן, מנהל החווה של אמזון, לא ממש יכול להתראיין בלי אישור מההנהלה אי שם, אבל אחרי שנפגשנו במקרה בארוחת הצהריים (כולם כאן מכירים את כולם, ובטח את פול….) הוא שמח לעשות לי סיור במתקן המשוכלל שמפקח על החווה. לוגאן “מגדל” בחווה הזו 65 טורבינות שביחד מספקות 150 מגה וואט (“2.3 מגה של סימנס”, הוא משוויץ “הכי מתקדמות שיש”). חווה שכזו מייצרת מספיק חשמל ל 46,000 משקי בית, תייצר 40 מליון דולר הכנסות למחוז ולקהילה במשך 25 שנות פעילות, ותחסוך פליטות גזי חממה בכמות השקולה להורדה מהכביש של 110,000 מכוניות.

בדרך לשדה התעופה, אני עוצר באתר שמסמל יותר מכל את המהפכה שמחוללת אנרגית הרוח בעולם. Fowler Ridge Wind Farms מורכבת משלוש חוות, שביחד כוללות לא פחות מ 355 טורבינות בהספק כולל של כשש מאות מגה וואט. מה שמיוחד עבורי, עם זאת, אינו הגודל אלא העובדה שהחווה הזו שייכת ל BP. חוות הרוח של BP בארה”ב – תאגיד נפט, כזכור – מייצרות מספיק חשמל כדי לספק את צרכיה של יותר משש מאות אלף משקי בית – כמו פילדלפיה כולה. וכשעומדים בלב החווה הזו, בשדות התירס, למרגלותיה של אחת הטורבינות, אפשר לראות את המהפכה בעיניים, ולהרגיש – כמו ששר פעם יהודי חכם – ‘That the times they are a changin’

משה גבאי, פורסם באתר ynet