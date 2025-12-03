שבוע ההוקרה בגולן לפצועי צה"ל

שבוע ההוקרה בגולן לפצועי צה״ל יצא לדרך: מצדיעים לגיבורים שלנו. "צועדים ומצדיעים", הרצאות ופעילויות

שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה נפתח ברחבי הגולן ומחזק את הקשר בין קהילות הגולן לבין מי שנושאים את פצעי הקרב בגוף ובנפש. גם השנה, מרחיבה המועצה האזורית את יום ההוקרה הממלכתי לשבוע של מפגשים, צעידה ושיח קהילתי.

צועדים ומצדיעים

שבוע ההוקרה החל ביום רביעי (3.12, י"ג כסלו), בצעדת "צועדים ומצדיעים", ליד מושב קשת, בה השתתפו מעל אלף בני ובנות נוער לצד פצועי צה"ל. האירוע, שנולד מחזונו של ליבנה שלוי ז"ל, נערך השנה לזכרו ובהשתתפות הוריו, צלי ואוריה.

סגן ראש המועצה, יעקב שה-לבן, אמר בסיום: "החזון של ליבנה ז"ל בא לחבר אותנו לדמויות המופת שנתנו חלק מגופם ונפשם למעננו, ולחבר אותנו לא רק לגבורת הלוחמים וההתמודדות שלהם עם השלכות הפציעה, אלא גם ל'למה' – למען מה הם הקריבו. ואת זה אנו רוכשים דרך הצעידה בשבילי הארץ שלנו".

הרצאות ופעילויות

במהלך שבוע ההוקרה, נערכות פעילויות בבתי הספר וביישובים. בסוף השבוע מקיים המרכז הקהילתי שני אירועים מרכזיים: הרצאתו של העיתונאי אלמוג בוקר בכפר חרוב, (ה', 4.12, י"ד כסלו), ובחד נס – פעילות משפחתית של כדורסל כיסאות גלגלים עם ינון כהן, פצוע צה"ל ומוביל נבחרת הגולן (ו', 5.12, ט"ו כסלו).

ביום ראשון, (7.12, י"ז כסלו), שהוא יום ההוקרה הממלכתי, יתקיים במתחם "בזיליקום", באורטל, המפגש המרכזי של שבוע ההוקרה בגולן – הרצאתו של נועם גרשוני.

גרשוני, טייס וסרן במילואים, שנפצע אנושות בהתרסקות מסוק בלבנון השנייה, בנה מחדש את חייו עד שהפך לאלוף פאראלימפי, זוכה מדליית זהב ומרצה בין-לאומי. סיפורו משלב עוצמה, הומור ויכולת להפוך משבר לניצחון.

יומיים לאחר מכן, (יום ג', 9.12, י"ט כסלו) יתארח באשכול "אל-על" סא"ל איתמר איתם, בן הגולן, שנפצע קשה בקרבות בעזה וחזר לשירות.

רכישת כרטיסים לכל האירועים – באתר המרכז הקהילתי. קבוצות נוער יכולות להירשם ללא עלות דרך מחלקת הילדים והנוער. מספר המקומות מוגבל, מומלץ להירשם בהקדם.

ממשיכים ללוות, כל השנה

אגף הייעוץ והטיפול של המועצה מלווה את הפצועים ומשפחותיהם לאורך השנה, בתמיכה מקצועית, פעילות קהילתית ופיתוח מעגלי חוסן.

שבוע ההוקרה הוא רגע השיא, אבל בגולן, החיבוק הוא מתמשך.

למידע נוסף וקשר שוטף ניתן לקבל דרך מרכז קהילתי ואגף ייעוץ וטיפול – סירקו את הברקוד, מלאו את השאלון וצוות של המועצה יהיה אתכם בקשר, כל אירועי שבוע ההוקרה בגולן באתר המרכז הקהילתי: https://www.mkgolan.co.il/events