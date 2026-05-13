שבועות פרחוני באתר החרמון: סיורים מודרכים ללא תשלום

בחג השבועות, פותח אתר החרמון את שעריו לציבור הרחב לסיורי פריחה מודרכים ללא תשלום. זה הזמן להצפין לאתר החרמון ולחזק את התיירות הצפונית

בתמונה: פריחה באתר החרמון. צילום: מיקי ענבר

במדרונותיו המרהיבים, בגובה 2,040 מ' מעל פני הים, החרמון פורח. עונת הפריחה הייחודית בחרמון היא מהתופעות הטבעיות המרהיבות בישראל – שפע מינים נדירים ואנדמיים, הפורחים בזה אחר זה בין הסלעים, המצוקים והמישורים הגבוהים. השנה, בזכות הגשמים המאוחרים והשלג שהפתיע, צפויה הפריחה להיות ארוכה ומרהיבה במיוחד ותנאי מזג האוויר מבטיחים.

בין המינים הפורחים כעת בחרמון: פרגה קרחת, כחלית ההרים, ציפורן דמשקאית, עריר הלבנון, צבעוני החרמון, צבעוני ההרים, אירוס ארם נהריים, כרבולת מקרינה, ד אבקן, ניפית קיליקית, קרקש קיליקי, מרווה בוצנית, חדעד הלבנון, אליסון חרמוני, דובדבן שרוע, אבובית החרטומים, קדד אדום פרחים, ורד הכלב ועוד.

מחג השבועות, ובמהלך הקיץ, מתקיימים באתר סיורים מודרכים המשלבים טבע, מורשת וגיאופוליטיקה. הסיור מתחיל במפלס העליון. לאחר נסיעה ברכבל הקרוניות החדש, המונה 42 קרוניות, יוצאים לתצפית מרהיבה והסבר על האזור. בנוסף, פועל באתר מתקן מזחלות האקסטרים שיעלה את הדופק ומתקן ה"סקיי ריידר", שמזכיר רכבת הרים תלויה, אליו נוספו בחורף משקפי מציאות מדומה VR, רק בקצב רגוע ומראה מדהים מגובה 12 מ'. בנוסף באוגוסט, אבובי הקיץ לגלישה במדרון וקרטינג בנהיגה עצמית (מגיל 15) על רכבי תלת אופן ועוד הרבה הפתעות.

הסיורים – בהרשמה מראש. משך הסיור כשעה וחצי, יש להגיע חצי שעה לפני שעת הסיור ולהצטייד בנעלי הליכה, לבוש חם ומים. היציאה לסיורים – מתחנת הרכבל במפלס העליון (הסיורים מתקיימים בהתאם לתנאי מזג האוויר ואישור הצבא) ההליכה בשבילים מסומנים בלבד, אינה מיועדת למתקשים בהליכה; תינוקות במנשא בלבד (המסלול אינו מתאים לעגלות).

מתי? בסוף שבוע השבועות – 21-22.5, בשעות: 11:00, 13:00. הסיורים יימשכו בכל יום שישי ושבת, לאורך העונה.

כמה? הכניסה לאתר ללא תשלום, המתקנים בתשלום. רכבל – 55 ש"ח לאדם, מזחלות אקסטרים/ סקיי ריידר – 45 ש"ח לכל אטרקציה. רכבל+אטרקציה: 90 ש"ח.

האתר פתוח בין השעות 8:00-16:00 (כניסת רכב עד השעה 15:00)

לפרטים: אתר החרמון: 1599-550-560 http://www.skihermon.co.il/

