ראש השנה בגולן

ראיון חג עם אורי קלנר, ראש המועצה האזורית – בנוסף למיקוד בביטחון, צמצום גירעון, גיוס משאבים ופיתוח תשתיות – שמים דגש על חיזוק הקהילה והחינוך לצד פיתוח הכלכלה. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, על המעבר לשלב הבא: לצד המשך פיתוח התשתיות הפיזיות נפעל לחיזוק הקהילה, חינוך מצוין ופיתוח כלכלה מקומית חזקה

ראש השנה הוא זמן של סיכום והתבוננות ומבט קדימה. זו הזדמנות לעצור לרגע, לשקף את האתגרים וההישגים של השנה החולפת ולתכנן את הצעדים הבאים.

לקראת השנה החדשה, ישבנו לשיחה עם ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, שסיכם שנה וחצי בתפקיד ופרש את עיקרי התוכניות לשנה הקרובה.

איך אתה מסכם את השנה העברית שחלפה, על כל האתגרים וההזדמנויות שהביאה אתה?

"זו הייתה שנה יוצאת דופן. התמודדנו, כמו כל מדינת ישראל, עם אתגרים ביטחוניים ברמה המקומית והלאומית. מבחינת המועצה, האתגר דרש לקבל החלטות מנהיגותיות בהתאם למצב, כדי לחזק את ביטחון התושבים ולשמור כל העת על המשך של עשייה שגרתית ורציפות תפקודית שמספקים חוסן לקהילה ובמקביל, התעקשנו להמשיך לקדם את התוכניות האסטרטגיות של המועצה.

"אתגר נוסף שהמועצה מתמודדת אתו הוא גירעון תקציבי משמעותי מהשנים הקודמות. למרות שהצלחנו לצמצם חלקית את הגירעון, זו משימה שאנו נאלץ להתמודד אתה גם בשנים הבאות ויש לזה השלכות. במקביל, למדנו לנצל את המשבר כהזדמנות, לגייס משאבים, לבנות שותפויות חדשות ולהתחיל להניח יסודות לעתיד.

"בשנה הזו השקענו בשיקום תשתיות ביישובים – אנו בונים תשעה מועדוני נוער, 24 כיתות לימוד ממוגנות, מבני ציבור, מקימים בית ספר דמוקרטי באפיק, משקמים תשתיות ביישובים בלמעלה מ-34 מיליון ש"ח – כבישים, מדרכות, ביוב, תאורת ביטחון, דרכי ביטחון ונמשיך בתכנית הרב-שנתית לשיקום תשתיות (פתרו"ן) גם בשנים הבאות".

לכל ילד – חליפה אישית

על אילו תחומים המועצה תשים דגש השנה?

קלנר: "העשייה של המועצה תתמקד בשלושה צירים מרכזיים: חיזוק החוסן הכלכלי של הגולן והמועצה, טיפוח הקהילות והאחדות ביניהן והובלת מיקוד בחינוך מצוין שיעניק לכל ילד וילדה מענה אישי.

"קהילה היא קודם כול הביחד וזה אומר חיזוק עבודת המועצה עם הנהגות היישובים, יצירת חיבורים בין הקהילה הצעירה לוותיקה ועידוד צמיחה דמוגרפית, תוך חיזוק ערכים ושיח משותף.

"אתגר החינוך שלנו הוא מאמץ קהילתי משותף של כל הגולן להפוך את החינוך למצוין". זה מתחיל מהקהילה כולה, נמשך דרך תכנית היציאה מהמלחמה ובמתן מענה אישי לכל תלמיד ותלמידה בשלושה תחומים – רגשי, חברתי-קהילתי ופדגוגי ומגובה במדידה והערכה שכבר החלו ובהשקעה בצוותי החינוך ובתשתיות בתי הספר. זו הייתה שנה של הזדמנויות חדשות: חיבור שותפים וגיוס תקציבים, בניית תוכניות אסטרטגיות, הכנסת תוכניות ייחודיות למסגרות החינוך ומתן מענים נרחבים בפן הרגשי.

"בשנה זו, נמשיך ונקדם את הקמת מתחמי בתי הספר הדמוקרטי באפיק, 'מעיינות', 'מעלות הגולן', מועדוני נוער, לצד תכנון עתידי של מערכת החינוך בגולן. אחת הדוגמאות הבולטות שמיושמת כבר בשטח היא תכנית חינוכית אליה רתמנו את 'ידידות טורונטו', שיחד עם ליווי מקצועי של 'ברנקו וייס', מניעים מהפכה חינוכית בגולן. התכנית נותנת לכל ילד חליפה אישית: פדגוגית, חברתית ורגשית, מלווה במדידות והערכות מקצועיות בכל מוסד חינוכי.

"בכלכלה, נפעל להקמת מקורות הכנסה עצמאיים, להרחבת אזורי תעשייה, יצירת פרויקטים כלכליים חדשים והמשך פיתוח התשתיות. אנחנו עובדים על החלטת ממשלה חדשה, שמשלבת ממשקים של חקלאות, אקדמיה, כלכלה והייטק, לדוגמה: אנחנו מקדמים החלטה להקמת בית ספר וטרינרי בשיתוף עם האוניברסיטה בהקמה תל חי והמועצה המקומית קצרין, שמשלב גם מחקר והייטק".

איך אתה רואה את החוסן של קהילת הגולן?

"אני גאה בחוסן של קהילת הגולן שלאורך כל המלחמה נשארה ועמדה בגבורה מול כל האתגרים. חשוב להדגיש שיישובי הגולן חזקים והחזון הוא שכל יישוב יתחזק מבפנים, מבחינה חברתית, כלכלית ופיזית. אנו משקיעים בחוסן הקהילתי במגוון של היבטים.

"בהיבטים הרגשיים של החוסן האישי, ובדגש על השלכות המלחמה, הקמנו פורום חוסן במועצה, יחד עם מרכז חוסן גליל מזרחי. לכל התושבים, ובדגש על הילדים והצעירים, שחווים מצוקה בעקבות המלחמה, יש זכות לקבל טיפול פרטני ממוקד חרדה וטראומה ללא עלות. בזכות הנגשת השירות, מאות תושבים כבר טופלו, או מקבלים מענה טיפולי פרטני. עם מרכז החוסן, פתחנו חדרי טיפול וקו סיוע שפעל לאורך כל המלחמה וגם כעת. שילבנו מעני חוסן בגני הילדים ובבתי הספר, אנו מלמדים את הילדים שפה וכלים להתמודדות עם מצבי לחץ.

"במקביל, הצוות החינוכי וההורים שותפים לתכנית וכך נוצרת שפה אחידה של התמודדות. השנה אנחנו פותחים עם מרכז משאבים קבוצות טיפוליות בשני בתי ספר, סיפקנו תמיכה לצוותי החינוך שהתמודדו עם אתגרים לא פשוטים ולקהלי יעד נוספים: הורים, משפחות המגויסים והחיילים, גיל שלישי ועוד ואנו ממשיכים לפתח מענים מותאמים כדי לספק משאבי התמודדות לקהילת הגולן".

שמורת הטבע האנושית

שיתוף הפעולה עם המועצה המקומית קצרין הולך ומתחזק, לאן פניכם?

"השותפות עם קצרין היא אסטרטגית, מעבודה מול הממשלה ועד גיוס תקציבים. אנחנו מקימים מנהלת תיירות אזורית, מקדמים פרויקטים משותפים ומייצרים כוח מניע גדול יותר. זהו מודל לשותפות אזורית אמיתית: כל אחד מביא את חוזקותיו ויחד אנחנו יוצרים מציאות טובה יותר לתושבי הגולן וקצרין".

תחום קשרי החוץ וגיוס המשאבים בגולן צובר תאוצה, מול משרדי ממשלה, גופים לאומיים ושותפים נוספים, גם מחו"ל. תוכל לשתף אותנו יותר על הפעילות בתחום הזה?

"זה תחום חדש במועצה שיזמנו ואנחנו עובדים כיום בכמה מישורים: חיזוק מעמד הגולן בעולם וקידום הכרה של מדינות נוספות בריבונות ישראל על הגולן. במקביל, גיוס משאבים מידידי הגולן בארץ ובעולם. אנו מגייסים משאבים רבים משותפים שלנו בכל תחומי החיים בגולן, מחינוך וקהילה דרך תשתיות ועד סיוע למשפחות נזקקות. התחומים קשורים זה לזה וההכרה בגולן פותחת בפנינו הזדמנויות חדשות רבות".

מה לגבי הפן הביטחוני-מדיני – לאן פנינו מועדות בשנה הקרובה?

"הגולן חייב להישאר חזק ומאוחד. אנחנו פועלים מול הממשלה כדי להבטיח שצה"ל יישאר בעמדות במרחב האבטחה לגולן ולא יחזור למצב בו יש אויב סמוך לגדרות שלנו. הדרישה שלנו בנושא, ברורה ובלתי מתפשרת. במקביל, אנחנו ממשיכים להיערך, לתרגל ולהתכונן, יחד עם צה"ל וגופי הביטחון השונים".

מה אתה מאחל ומברך את תושבי הגולן לשנה החדשה?

"אפתח בתפילה בשם כולנו להחזרת החטופים, לשלום כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולהחלמה של הפצועים.

"זו זכות גדולה עבורי להיות חלק מהמנהיגות בגולן. מאחל לכל תושבי הגולן שנה טובה ומתוקה. שנה של אחדות, חוסן וצמיחה לכולנו, מתוך תודה גדולה למנהיגויות ביישובים, לחברי המליאה ולכל עובדי המועצה המסורים, גופי הסמך ולמנהלי האגפים המצוינים, מנכ"ל המועצה והסגנים, על העשייה למען הגולן בשנה האחרונה. הכול פה קורה בזכות עשייתם.

"שנמשיך כולנו יחד, חילונים ודתיים, קיבוצניקים ומושבניקים, דרוזים ותושבי קצרין, לשמור על שמורת הטבע האנושית המיוחדת שלנו ונוביל את הגולן לעתיד בטוח, יציב ומשגשג".