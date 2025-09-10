קליניקה קטנה וחמימה

אחרי שהתמקצעה בקורסים, היא פתחה קליניקה קטנה וחמימה לעיצוב גבות. "אני מתייחסת לסידור גבות כמו שעת פינוק גם לנפש". האורחת שלנו לשבת היא סימה בן שבת קרנינג, מקצרין

קצת על עצמך

"סימה בן שבת קרנינג, נשואה לישראל, אימא לשלושה ילדים – לירן בן 16, נהוראי בן 12 וחצי ומיה, בת שנה".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי בטבריה וכשהייתי בת שש, עברנו למושב יונתן, ברמת הגולן. הילדות במושב הייתה חממה פסטורלית ותמימה, שהשאירה אצלי זיכרונות טובים. בעיקר נהניתי מהחופש של לחיות ליד הטבע ומהפשטות".

מגורים

"קצרין, כבר 10 שנים.

"אני אוהבת את המגוון שיש בקהילה בקצרין ואת וההרמוניה שיש בתוכה. יש קסם חברתי שמחבר בין כל הקצוות והחיבור הזה זה מה שחושב לי ובמיוחד עבור הילדים שלי".

עיסוק

"מעצבת גבות. הגשמתי את החלום שלי ולפני שנה, החלטתי לעזוב את עבודתי כשכירה ולצאת לדרך עצמאית. היו לי חששות ופחדים, אך בעלי והמשפחה תמכו בי וזה מה שנתן לי את הכוח לדעת שאני בדרך הנכונה. כיום, אני מודה להם שאני עוסקת בדבר שאני הכי אוהבת.

"מסתבר שעיצוב גבות הוא תחום נרחב ומאוד רציתי להעמיק בו ולהתמקצע בו ברמה הגבוהה ביותר. מעבר לידע שכבר היה לי, לקחתי את זה כמה צעדים קדימה והלכתי ללמוד שיטות עיצוב גבות מתקדמות, כמו מיקרובליידינג היפראליזם והרמת גבות. אחרי הקורסים, פתחתי קליניקה קטנה וחמימה.

"אחד הדברים שהכי חשוב לי בעסק שלי הן הלקוחות שלי ולכן, כשמגיעה לקוחה, חשוב לי לתת לה תחושה נעימה ואווירה חמה. אני מתייחסת לסידור גבות כמו שעת פינוק גם לנפש".

מה עשית קודם?

"בתפקיד האחרון, הייתי קניינית רכש ב'מי עדן', בתחום הלוגיסטיקה. עבודה מעניינת ומאתגרת, אבל הרגשתי שאני לא בייעוד שלי וחייבת להגשים את עצמי".

איך נראה יום השישי שלך?

"אנחנו מאוד אוהבים להתחיל להתארגן לשבת כבר מיום חמישי ולבשל, כדי שביום שישי שלנו, שהוא עמוס, יהיה זמן גם לצאת בבוקר לבית קפה.

"אנחנו מאוד אוהבים לארח בשבתות ולכן כמעט כל שבת יש לנו אורחים, אחותי ובעלה, חברים ומשפחה".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"כמו בכל בית מרוקאי, יש שפע של סלטים, חלות שאני מכינה, דג מרוקאי חריף וכל מיני תוספות של בשר אורז ופרגיות. בשבת בבוקר, ישראל מביא את המנהגים שלו מהבית ואנחנו מכינים קיגל, גבינות, דגים נאים ומבחר סלטים טריים. אנחנו מאוד אוהבים את הגיוון והחיבור בין המנהגים השונים, שכל אחד הביא מהבית שלו".

זיכרון ילדות

"אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי מהילדות זה הבית שלנו, שתמיד היו בו ריחות של הבישולים האפייה של אימא שלי. עכשיו, לקראת החגים, אני נזכרת איך אימא שלי הייתה מתארגנת לכל חג הרבה זמן מראש ומכינה מאכלים מאוד מיוחדים, שהיא מכינה עד היום".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"זמן איכות של המשפחה ובפרט עם ישראל, מכיוון שהוא איש צבא ומגיע רק בסופי שבוע הביתה. לכן, שבת זו ההזדמנות שלנו להיות וליהנות מהשקט ומהיחד".

המלצה על ספר

"הספרים של הרבי מלובביץ – 'אבא'".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם סבא שלי, סבא מכלוף ז"ל".

מה את עושה בשעות הפנאי?

"אני מאוד קרובה לאחיות שלי ואני אוהבת להיפגש אתן לקפה. אני גם אוהבת ללכת לפילאטיס ולעשות ספורט".

איך משפיעה עלייך המלחמה?

"בכל יום, אני מייחלת לשובם של החטופים, שישובו אלינו ולמשפחות שלהם במהרה. בתחילת המלחמה, היו בי המון חששות ופחדים. לצערי, כיום המלחמה הפכה לשגרת חיינו ואנחנו חיים לצד זה. יחד עם זאת, אני מאמינה שעם ישראל הוא עם חזק, שיצמח מכל הקושי".

מהו המוטו שלך בחיים?

"תעשה טוב – תקבל טוב".

מהו החלום שלך?

"החלום שלי זה להתרחב בעסק שלי ולהעביר את הידע שלי הלאה!".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"אני אוהבת את המרחבים הירוקים, את הפסטורליות, את הנסיעה בכבישים הפתוחים לצד הנופים שמתחלפים בכל עונות השנה".

מה מאחלת לעצמך?

"בריאות לי ולמשפחתי, תמיד להיות שמחה ולראות את הטוב בכל דבר".