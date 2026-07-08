קיץ בגולן

הגולן מציע שילוב מושלם של טבע, מים, אטרקציות, קולינריה מקומית וחוויות לכל המשפחה. המלצות לטיול משפחתי בגולן

מחפשים רעיונות לבילוי משפחתי בקיץ? הגולן מציע שילוב מושלם של טבע, מים, אטרקציות, קולינריה מקומית וחוויות לכל המשפחה. מהמעיינות והנחלים של דרום הגולן, דרך מרכזי המבקרים והסדנאות במרכז הגולן ועד לאוויר ההרים, הקטיף והאטרקציות בצפון הגולן – מחכים לכם ימים מלאי תוכן, הנאה ונופים מרהיבים.

באגף התיירות, של החברה הכלכלית גולן, ריכזו מגוון הצעות ליום משפחתי מושלם בשלושה אזורים שונים בגולן, הכוללות פעילויות לילדים ולהורים, מסלולי טיול מומלצים ואפשרויות לינה.

דרום הגולן

נטור | גבעת יואב

הצעה ליום משפחתי רגוע שמשלב חוויה קולינרית, תוכן מקומי וטבילה במים קרירים. החבילה הזו מחברת בין הטעמים של הגולן, סיפורו של שמן הזית ואחד המעיינות היפים בדרום הגולן.

מחלבת נטור | מושב נטור

במחלבת נטור, מזמינים משפחות להשתתף בסדנת הכנת גבינות חווייתית, במהלכה כל משתתף חובץ גבינה בעצמו ולוקח אותה הביתה. לאחר הסדנה, נהנים מארוחת ברנץ' עשירה המבוססת על תוצרת המחלבה.

מתי? בתיאום מראש מחיר: 180ש"ח למשתתף איפה? מושב נטור פרטים והרשמה: 050-4563123

מרכז מורשת שמן הזית | גבעת יואב

חוויה משפחתית המפגישה את המבקרים עם סיפורו של הזית בגולן. הביקור כולל סרטון הסבר על תהליך ייצור שמן הזית, מהמסיק ועד הבִּקבוק, לצד טעימות והיכרות עם אחד מענפי החקלאות המזוהים ביותר עם האזור.

מתי? ימים א'-ה' | 10:00-14:00 מחיר: 20 ש"ח לאדם איפה? גבעת יואב פרטים והרשמה: 052-8700553

מסלול מומלץ: מצפה אופיר

מצפה אופיר, מהתצפיות המרשימות בגולן, משקיף אל הכנרת, הרי הגליל ועמק הירדן ומציע נוף פנורמי עוצר נשימה. האתר, שהוקם לזכרו של אופיר שעל ז"ל, כולל פינות ישיבה מוצלות ושולחנות פיקניק, ומהווה נקודת יציאה לטיול קצר לאורך מצוקי דרום הגולן ולמקטע משביל הגולן. זהו יעד מושלם לעצירה, לפיקניק ולצפייה בשקיעה.

דרכי הגעה: נוסעים בכביש 789 בין מבוא חמה לגבעת יואב ופונים לפי השילוט למצפה אופיר. במקום, חנייה מסודרת והכניסה ללא תשלום.

נוב | אבנ"י אית"ן

יום משפחתי המשלב יצירה, פעילות בטבע ורכיבה בנופי הגולן.

תמר מלאכת יד | מושב נוב

סדנאות אומנות ומלאכות יד המשלבות עבודה עם חומרים טבעיים וטכניקות מגוונות. המשתתפים יוצרים תוצר אישי ויכולים לבחור בין מגוון סדנאות כגון מקרמה, ליבוד, עבודות עץ וחוטי ברזל.

מתי? בתיאום מראש לאורך כל ימות השבוע (למעט שבת) מחיר: בהתאם לסדנה הנבחרת

איפה? מושב נוב, או באתר לבחירת הלקוח פרטים והרשמה: 052-6477046

חאן אל על | אבנ"י אית"ן

הזדמנות לצאת לרכיבה משפחתית בנופי דרום הגולן, באמצעות השכרת אופניים המתאימים למגוון גילאים ורמות רכיבה.

מתי? א'-ה' 08:00-19:00 ו' 08:00-12:00

מחיר: החל מ-80 ש"ח

איפה? אבנ"י אית"ן פרטים והרשמה 050-9345552

מסלול מומלץ: נחל אל-על

נחל אל על, מהמסלולים היפים והמוכרים בדרום הגולן, מזמין את המטיילים לחוויית טבע מרהיבה בין שני מפלים ייחודיים – המפל השחור והמפל הלבן – הנשפכים לבריכות טבעיות המתאימות לשכשוך ורחצה בעונה. המסלול משלב נופים מרשימים ומים זורמים.

דרכי הגעה: ניתן להתחיל את המסלול מחניון המפל השחור, הסמוך לאבנ"י אית"ן, או מחניון המפל הלבן, הסמוך למושב אליעד.

נוב | נאות גולן

הצעה לפעילות למשפחות עם ילדים בוגרים ובני נוער, המשלבת פעילות אתגרית עם יצירה משפחתית.

פיינטבול הגולן | מושב נוב

משחק פיינטבול חווייתי למשפחות ולקבוצות, המאפשר לשלב עבודת צוות, הנאה והרבה אדרנלין באוויר הפתוח.

מתי? בתיאום מראש מחיר: 100 ש"ח למשתתף איפה? מושב נוב

פרטים והרשמה: 053-8829245

"נמש" | נאות גולן

סדנת יצירה ייחודית להעתקת תמונה על עץ, במסגרתה כל משתתף יוצר מזכרת אישית ומקורית לקחת הביתה.

מתי? בתיאום מראש מחיר: בהתאם לסוג הסדנה והקבוצה איפה? נאות גולן פרטים והרשמה: 052-4833455

רמות | כנף

יום רגוע של יצירה, קפה מול הנוף ומעיין משפחתי מוצל.

"לול ארט" – קפה "מוייז" | רמות

מתחם בילוי ייחודי המשלב בית קפה כשר, סדנאות מלאכה בעץ לכל הגילאים, חוות קקטוסים וסוקולנטים, חנות גלריה וחצר ישיבה מול נופי הכנרת וההרים.

מתי? ראשון-שישי | 09:00-14:00 אירוח קבוצות בתיאום מראש לאורך היום.

מחיר: סדנאות החל מ-89 ש"ח איפה? רמות טלפון: 052-3301222 אתר https://www.lol-art.com

"סמדר ארט" | מושב כנף

סטודיו פתוח ליצירה לכל המשפחה המציע ויטראז', פסיפס זכוכית, ציור בצבעי מים וסדנאות יצירה מגוונות.

מתי? בתיאום מראש | 10:00-18:00 מחיר: 100 ש"ח למשתתף (כשעה וחצי) איפה? מושב כנף טלפון: 054-9720596 אתר https://www.vitraz-art.co.il

מסלול מומלץ: דיר עזיז (מעיין כנף)

עין כנף מציע שלוש בריכות רדודות האוגרות את מי המעיין הטבעי, לצד תצפית מרהיבה אל נחל כנף. במקום, תיהנו מפינות צל, אזורי פיקניק ושכשוך מרענן – אידאלי לבילוי משפחתי בימי הקיץ.

במסגרת הנגשת אתרי התיירות בגולן, המועצה האזורית גולן הנגישה את האתר גם למבקרים עם מוגבלויות.

דרכי הגעה: מכביש 92, פונים בצומת מעלה גמלא לכביש 869 ולאחר כ-9 ק"מ, פונים ימינה למושב כנף. כ-100 מטר לפני שער המושב, פונים שמאלה לדרך עפר וממשיכים כ-2 ק"מ עד לחניון.

הכניסה ללא תשלום.

מקומות לינה מומלצים בדרום הגולן:

מלון "כינר" כנרת, ריזורט דוגה – חוף דוגה, מלון "סטאי" כנרת, כפר הנופש חמת גדר, כפר הנופש מצפה לשלום – כפר חרוב, מלון כפר הנופש רמות, בית הארחה מדרשת הגולן – חיספין, צימרים "נוף אירוח ואירוע" – נוב, חאן משק בן צבי – נוב, בקתות "רינה ברמה" – גבעת יואב, בקתה "בצל הזית" – משק טויסטר, גבעת יואב, גלמפינג "עין תאנה" – איזור גבעת יואב, "הבקתה" באבנ"י אית"ן, "קסם הקראוון" – בני יהודה.

מרכז הגולן

קדמת צבי | שמורת יהודייה | נחל זויתן

מחפשים יום משפחתי שמשלב פעילות לילדים, קולינריה מקומית וטבע? במרכז הגולן מחכה חוויה המשלבת חקלאות מסורתית, טעמים מקומיים ואחד ממסלולי הטבע היפים ביותר בגולן.

"בל עפרי" | קדמת צבי

מרכז המבקרים "בל עפרי" מציע חוויה משפחתית המשלבת פעילות חקלאית וקולינרית. המבקרים מוזמנים להשתתף בפעילויות עונתיות כגון דריכת ענבים בגת, קציר חיטים, אפיית פיתות והיכרות עם מלאכות מסורתיות וחיי הכפר הקדומים.

לצד הפעילות, נהנים המבקרים מהאירוח הכפרי ומהתוצרת המקומית, ההופכים את הביקור לחוויה גולנית אותנטית לכל המשפחה.

מתי? בתיאום מראש מחיר: החל מ-35 ש"ח למשתתף איפה? קדמת צבי פרטים והרשמה: 04-6965010

מסלול מומלץ: נחל זוויתן עליון

אחד הנחלים היפים והמגוונים בגולן. המסלול המעגלי עובר בקניון בזלת מרשים, בריכות מים טבעיות, צמחייה עשירה ומפל מרהיב. המסלול מתאים למשפחות מיטיבות לכת ומציע חוויית טבע יוצאת דופן בלב שמורת יהודייה.

שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-17:00 | שישי וערבי חג 08:00-16:00

נקודת יציאה: חניון יהודייה, כביש 92

הכניסה: בתשלום (ללא תשלום למנויי "מטמון")

פארק הירדן

מסלולי הליכה מוצלים במים רדודים, טחנות קמח עתיקות, תל עתיקות – בית צדייא, שפע צל על גדות הירדן, ראפטינג, תופעת טבע – פעילות ערב אור קולית לכל המשפחה. אפשר למצוא בפארק הירדן פעילות ליום שלם ואפילו לכמה ימים ואין צורך לצאת מהפארק. כולל אפשרויות לינה מגוונות, החל מאוהל על גדות הירדן, חניון קרוואנים ומאהל בדואי לקבוצות מעל 20 איש.

למי מתאים: לכל המשפחה. מסלול נגיש, מסלול רטוב (סגול) מתאים גם עם מנשא לקטנטנים.

פרטים באתר פארק הירדן: https://www.parkyarden.co.il

המלצות ללינה במרכז הגולן:

"לנגו" – יונתן, בקתות "שחר" – יונתן, צימר קדמת הגולן – קדמת צבי,- Beso" "House קדמת צבי, "בפרדס" בקתות עץ – מעלה גמלא, "בסנדלים": חאן בוטיק בגולן – מעלה גמלא, "נופי גמלא" – מעלה גמלא, "סי-זן ריזורט" – מעלה גמלא, "צימר גבעוני" – קשת, "צימר בגולן" משפחת הלר, קשת, "קשת יהונתן" – קשת, לינה כפרית אלוני הבשן, בית ספר שדה גולן – קצרין.

צפון הגולן

אתר החרמון | עין זיוון

יום משפחתי המשלב אטרקציות קיץ, אוויר הרים צלול ותצפיות מהיפות בישראל.

אתר החרמון

בקיץ, משנה אתר החרמון את פניו ומציע שלל אטרקציות: רכבל מזחלות אקסטרים (מגיל 3), סקייריידר מציאות מדומה (מגיל 6). יש סיורים מודרכים בשעה 11:00, או ב-13:00.

מתי? כל ימות השבוע (כולל שישי ושבת) | 08:00-16:00 מחיר: 55-90 ש"ח למשתתף טלפון: 052-2794618

הערות: מומלץ להגיע עם נעליים סגורות

"בוסתן בראשית" – עין זיוון

עד אמצע יולי תוכלו ליהנות עדיין מקטיף עצמי של דובדבנים, פירות יער ופירות עונתיים נוספים בהתאם לעונת ההבשלה: פטל, אסנה, אוכמניות, נקטרינות, תפוחים, שזיפים, תותי עץ ואגסים אסייניים. בשיטת "אכול כפי יכולתך".

במקום, גם פארק חבלים, פינת חי, שכשוכית מים, תערוכת כלים חקלאיים, מתחם מזון ודוכני תוצרת מקומית. חלק מהפעילויות מתקיימות בסופי השבוע בלבד ובתשלום נוסף.

מתי? ימים א'-ה': 10:00-16:00 | ימים ו'-ש': 09:00-16:00.

מחיר: 37 ש"ח לאדם. הנחות לגמלאים, חיילים, משרתי מילואים, נכים ותושבי רמת הגולן בהצגת תעודה. רכישת פירות ללקיחה הביתה – בתשלום נוסף.

טלפון: 04-6993610

הערות: מומלץ להתעדכן מראש באתר לגבי הפירות הזמינים לקטיף. ניתן לרכוש כרטיסים מראש באתר. במקום, פינות ישיבה מוצלות, אך לא כל שטח המתחם מוצל. לקבוצות ניתן לשלב חבילות קטיף ואטרקציות נוספות.

מסלול מומלץ: פארק עורבים

ממש סמוך לצומת וואסט (צומת האמיר), בצפון הגולן, פארק נופש המשלב שבילי הליכה קצרים, גשרוני עץ, מתקני פיקניק, גן משחקים, גן פסלי בזלת ושרידי ארמון הקיץ של האמיר פאעור. בסמוך, נמצא גם מאגר עורבים, ממנו נשקף נוף פתוח של צפון הגולן.

פרטים: מסלול קל המתאים לכל המשפחה ולבילוי של עד חצי יום. לאורך השביל, ניתן להתרשם משרידי הארמון ההיסטורי, בריכה קטנה, גשרונים ופסלי בזלת של אמני הגולן והגליל.

הערות: הכניסה למאגר המים אסורה. בסמוך לפארק, נמצא מרכז וואסט, הכולל בתי קפה, מסעדות.

מרום גולן | הר בנטל

הר בנטל – תצפית פנורמית אל נופי הגולן.

הר בנטל, המתנשא לגובה של כ-1,165 מטר, הוא אחד מאתרי התצפית המרשימים והמבוקשים בגולן. מפסגתו נשקף נוף פנורמי מרהיב אל הגולן, החרמון, עמק קוניטרה ובימים של ראות טובה, אף אל לבנון. באתר ניתן לסייר בבונקרים ההיסטוריים וליהנות ממסלולי הליכה קצרים.

דרכי הגעה: נוסעים בכביש 959 לכיוון קיבוץ מרום גולן ופונים בהתאם לשילוט להר בנטל. במקום, חנייה מסודרת והכניסה ללא תשלום. ניתן לבקר בתצפית עד השעה 16:00.

רייזרים מרום גולן

טיולי רייזרים מודרכים בנהיגה עצמית בין הרי הגעש, הכרמים והמטעים של צפון הגולן.

מתי? ראשון-שישי | 09:00-19:00 מחיר: משתנה בהתאם להרכב המשתתפים. קיימות הטבות לאורחי מלונות האזור והנחה למגיעים דרך תיירות גולן. טלפון: 052-8695832 אתר https://www.tomcarsmeromgolan.co.il

אירוח כפרי מרום גולן

אחת מאפשרויות האירוח המרכזיות בצפון הגולן, בסמיכות להר בנטל ולאטרקציות האזור.

אורטל קלע אלון

יום משפחתי רגוע המשלב יצירה, נופי בראשית וקינוח מתוק במיוחד.

תיירות קיבוץ אורטל

אירוח כפרי בלב הכרמים והמטעים של צפון הגולן.

מתי? ראשון-רביעי במהלך חודש אוגוסט מחיר: החל מ-1,000 ש"ח טלפון: 050-2126470

"שירה בנייר" | קלע אלון

סדנאות יצירה בנייר לכל המשפחה.

מתי? בתיאום מראש מחיר: בהתאם לסדנה

טלפון: 050-4417031

דליה ברסנו – סטודיו וגלריה לציור | קלע אלון

סדנאות ציור ויצירה בהשראת נופי הגולן וחומרים מהטבע.

מתי? כל השבוע, כולל שישי ושבת מחיר: 150-250 ש"ח למשתתף (מינימום 5 משתתפים) טלפון: 052-5125140

"ג'לטו דה רחלה" | קלע אלון

סדנאות גלידה וטעימות במחלבת בוטיק משפחתית.

מתי? א'-ה' | 09:00-16:00 בתיאום מראש מחיר: ילד עד גיל 16 – 120 ש"ח | מבוגר – 200 ש"ח טלפון: 050-7560738

מסלול מומלץ: עין חשק ועין מימון – שני מעיינות קסומים בצפון הגולן

עין חשק הוא מעיין נסתר ויפהפה השוכן בערוץ נחל ומציע בריכת מים צלולה בעומק של כ-1.5 מטר, מוקפת בצמחיית נחלים, קנים ופטל. זהו מקום מושלם לשכשוך ולהתרעננות בימי הקיץ, כשבדרך אליו נשקפים נופי עמק החולה.

לחובבי ההליכה מומלץ להמשיך עוד כקילומטר אל עין מימון – מעיין קטן ופסטורלי, ששופץ לזכרו של צחי קרייפס ז"ל. במקום בריכת מים, ספסלים ונדנדות המשלימים פינת טבע שקטה ונעימה.

דרכי הגעה: מכביש 918, פונים מזרחה בצומת גונן לכביש 959. לאחר כ-200 מטר, בעיקול הכביש, מחנים בצד ימין ויורדים לדרך עפר המסומנת בכחול (ללא שילוט). ההליכה לעין חשק אורכת כ-10-15 דקות. המסלול מתאים למשפחות, אורכו כקילומטר לכל כיוון וההליכה היא הלוך ושוב באותו השביל.

אודם | צפון הגולן

בגובה של כ־1,100 מטר מעל פני הים, בלב יער אודם, מחכה אחת מחוויות הקיץ המשפחתיות המזוהות ביותר עם הגולן – קטיף דובדבנים ופירות יער, טבע ירוק ואוויר הרים קריר.

החווה ביער אודם | מושב אודם

פעילות משפחתית בלב יער אודם, הכוללת מפגש עם בעלי חיים, חיבור לטבע ולחקלאות וסביבה ירוקה ופתוחה המתאימה לכל הגילאים.

מתי? כל יום | 08:00-17:00 מחיר: 45 ש"ח למשתתף (תרומה לעמותה) טלפון: 054-7189430

חוות "הסוס והדובדבן" | מושב אודם

קטיף עצמי של דובדבנים ופירות יער לצד מתחם אטרקציות משפחתי, הכולל משחקייה, פינת חי, סוסים, כוורות שקופות, פינות ישיבה ובסופי שבוע, גם הופעות חיות ללא תשלום נוסף. במהלך הקיץ, מתקיים גם "קטיף שקיעה" באווירה מיוחדת.

מתי? א'-ה' 09:00-17:00 ו' 08:30-17:00 שבת 08:30-18:00

מחיר: 39 ש"ח לאדם (קיימים כרטיסים מוזלים במועדונים ובאתר) טלפון: 1700-707-190

קטיף עצמי אודם

מטע פירות יער ודובדבנים, ללא ריסוס, בלב יער אודם, המציע קטיף עצמי פינות ישיבה מוצלות, בית קפה קטן ומוצרי בוטיק מקומיים. הפעילות מתאימה לכל המשפחה ונמשכת לאורך עונת הקטיף. (dev2.tourgolan.org.il)

מתי? בחודשים יוני-יולי ימים א'-ה' 08:30-15:30

מחיר: 25 ש"ח לאדם מגיל 3 טלפון: 054-2600130 / 050-8450962

מסלול מומלץ: הג'ובה הגדולה – פלא גיאולוגי בלב יער אודם

הג'ובה הגדולה היא אחת מתופעות הטבע הייחודיות והמרשימות בגולן – מכתש געשי עצום בלב יער אודם, שקוטרו כ-250 מטרים ועומקו כ-60 מטרים. שביל קצר מוביל מהחניון אל שפת הג'ובה ומאפשר תצפית על התופעה הוולקנית הנדירה ועל יער האלונים המקיף אותה. חובבי האתגר יכולים גם לרדת אל קרקעית המכתש ולטפס בחזרה.

בקיץ, מספק יער אודם צל נעים לטיול ובעונות השנה האחרות, מתכסה בפריחה עונתית מרשימה. במקום, מסלולי הליכה נוספים ונקודות תצפית אל נופי צפון הגולן.

דרכי הגעה: נוסעים בכביש 978 לכיוון מושב אודם ופונים לפי השילוט ליער אודם ולג'ובה הגדולה. מהחניון, יוצא שביל הליכה קצר אל האתר. הכניסה ללא תשלום.

אפשרויות לינה מומלצות – צפון הגולן

כפר הנופש עין זיוון, אירוח כפרי מלון מרום גולן, תיירות קיבוץ אורטל, אירוח הר אודם – אודם, בקתות יער אודם – אודם, בקתות "עץ בלבן" – אודם, כפר הנופש אל-רום, לינה כפרית אל-רום – אל-רום, "פנינה בגולן" – קלע אלון, "נוף בראשית" – קלע אלון, "בקתות המצוק" – קלע אלון, מלון "פלאזה" מג'דל שמס, מלון "אוקס" – בוקעתא, אירוח נווה אטי"ב .

למגוון אפשרויות לינה ומידע נוסף: https://tourgolan.org.il/where-to-sleep