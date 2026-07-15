חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

צפון ודרום

רשות ניקוז ונחלים כנרת, בראשות המנכ"ל צביקה סלוצקי, אירחה את הנהלת ועובדי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור, עם המנכ"ל ד"ר נחמיה שחף, לסיור מקצועי, בהובלת סמנכ"ל הנדסה ברשות ניקוז ונחלים כנרת, אושרי ילוז

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור, עם המנכ"ל ד"ר נחמיה שחף, הגיעה לסיור מקצועי ברחבי רשות ניקוז ונחלים כנרת. הסיור התמקד בפרויקט שיקום מורד הירדן הדרומי. זהו פרויקט לאומי חשוב בהשקעה של מעל 40 מיליון ש"ח, להצלת מקטע הירדן שהוזנח מאז שנות החמישים, שיאפשר זרימה רציפה של מים באיכות טובה ושיקום אקולוגי להחזרת בעלי החיים והצמחייה הטבעית של הנהר. קרקעית הנהר נוקתה מסחף הקרקע המליחה שהצטברה עם השנים, בעקבות ההזרמה של הטיית המעיינות המליחים מצפון הכנרת לירדן ומי הקולחין של מט"ש ביתניה, ב-20 השנים האחרונות.

באתר ההידרו-אלקטרי שבנהריים, קיבלו המשתתפים סקירה היסטורית מאלי ארזי, תושב ותיק מאשדות יעקב, שסיפר על ההיסטוריה והחשיבות של הקמת המתקן בשנות ה-20', על ידי פנחס רוטנברג.

לאחר הליכה ונסיעה לאורכו של מורד הירדן והצגת תוכנית השיקום של מורד הירדן, נערך ביקור גם בסכר אלומות שהנו חלק מהפרויקט הענק. את המיזם הממשלתי רחב ההיקף מובילה רשות ניקוז ונחלים כנרת, במימון והשתתפות גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות וארגוני סביבה. המממנים הם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים (רמ"י) ורשות הטבע והגנים (רט"ג), כאשר רשות המים וחברת "מקורות" שותפות בניהול משק המים של המיזם. השתיים הן מממנות ישירות של מיזמי תשתית קריטיים, דוגמת הקמת סכר אלומות החדש (בהשקעה ייעודית של כ-11 מיליון ש"ח).

בתיאום עם ירדן

המשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד החוץ אמונים על התיאום המדיני, הדיפלומטי והתקציבי מול הגורמים הבין-לאומיים וממלכת ירדן. רט"ג שותפה בתכנון האקולוגי, בהכרזת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לאורך התוואי ובניהול השטחים הפתוחים. המועצה האזורית עמק הירדן והמועצה האזורית עמק המעיינות, שבשטחן עובר הנהר, שותפות במימון, בליווי הפרויקט ובהתאמתו לצורכי התושבים. חקלאי האזור הם שותפים אסטרטגיים שהכניסו חלק מהשטחים החקלאיים שלהם לגבולות התוכנית, מתוך אינטרס משותף למנוע זיהומים ולפתח תיירות מוסדרת שאינה פוגעת בשדות. בסיום הפרויקט, הוא יעבור לניהול רט"ג כגן לאומי.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st יולי
No Events
Events for 2nd יולי
No Events
Events for 3rd יולי
No Events
Events for 4th יולי
No Events
Events for 5th יולי
No Events
Events for 6th יולי
No Events
Events for 7th יולי
No Events
Events for 8th יולי
No Events
Events for 9th יולי
No Events
Events for 10th יולי
No Events
Events for 11th יולי
No Events
Events for 12th יולי
No Events
Events for 13th יולי
No Events
Events for 14th יולי
No Events
Events for 15th יולי
No Events
Events for 16th יולי
No Events
Events for 17th יולי
No Events
Events for 18th יולי
No Events
Events for 19th יולי
No Events
Events for 20th יולי
No Events
Events for 21st יולי
No Events
Events for 22nd יולי
No Events
Events for 23rd יולי
No Events
Events for 24th יולי
No Events
Events for 25th יולי
No Events
Events for 26th יולי
No Events
Events for 27th יולי
No Events
Events for 28th יולי
No Events
Events for 29th יולי
No Events
Events for 30th יולי
No Events
Events for 31st יולי
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!