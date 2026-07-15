צפון ודרום

רשות ניקוז ונחלים כנרת, בראשות המנכ"ל צביקה סלוצקי, אירחה את הנהלת ועובדי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור, עם המנכ"ל ד"ר נחמיה שחף, לסיור מקצועי, בהובלת סמנכ"ל הנדסה ברשות ניקוז ונחלים כנרת, אושרי ילוז

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור, עם המנכ"ל ד"ר נחמיה שחף, הגיעה לסיור מקצועי ברחבי רשות ניקוז ונחלים כנרת. הסיור התמקד בפרויקט שיקום מורד הירדן הדרומי. זהו פרויקט לאומי חשוב בהשקעה של מעל 40 מיליון ש"ח, להצלת מקטע הירדן שהוזנח מאז שנות החמישים, שיאפשר זרימה רציפה של מים באיכות טובה ושיקום אקולוגי להחזרת בעלי החיים והצמחייה הטבעית של הנהר. קרקעית הנהר נוקתה מסחף הקרקע המליחה שהצטברה עם השנים, בעקבות ההזרמה של הטיית המעיינות המליחים מצפון הכנרת לירדן ומי הקולחין של מט"ש ביתניה, ב-20 השנים האחרונות.

באתר ההידרו-אלקטרי שבנהריים, קיבלו המשתתפים סקירה היסטורית מאלי ארזי, תושב ותיק מאשדות יעקב, שסיפר על ההיסטוריה והחשיבות של הקמת המתקן בשנות ה-20', על ידי פנחס רוטנברג.

לאחר הליכה ונסיעה לאורכו של מורד הירדן והצגת תוכנית השיקום של מורד הירדן, נערך ביקור גם בסכר אלומות שהנו חלק מהפרויקט הענק. את המיזם הממשלתי רחב ההיקף מובילה רשות ניקוז ונחלים כנרת, במימון והשתתפות גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות וארגוני סביבה. המממנים הם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים (רמ"י) ורשות הטבע והגנים (רט"ג), כאשר רשות המים וחברת "מקורות" שותפות בניהול משק המים של המיזם. השתיים הן מממנות ישירות של מיזמי תשתית קריטיים, דוגמת הקמת סכר אלומות החדש (בהשקעה ייעודית של כ-11 מיליון ש"ח).

בתיאום עם ירדן

המשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד החוץ אמונים על התיאום המדיני, הדיפלומטי והתקציבי מול הגורמים הבין-לאומיים וממלכת ירדן. רט"ג שותפה בתכנון האקולוגי, בהכרזת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לאורך התוואי ובניהול השטחים הפתוחים. המועצה האזורית עמק הירדן והמועצה האזורית עמק המעיינות, שבשטחן עובר הנהר, שותפות במימון, בליווי הפרויקט ובהתאמתו לצורכי התושבים. חקלאי האזור הם שותפים אסטרטגיים שהכניסו חלק מהשטחים החקלאיים שלהם לגבולות התוכנית, מתוך אינטרס משותף למנוע זיהומים ולפתח תיירות מוסדרת שאינה פוגעת בשדות. בסיום הפרויקט, הוא יעבור לניהול רט"ג כגן לאומי.