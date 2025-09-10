חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

פשוט אלופות

קבוצת הכדורשת "בזלת" פותחת עונה וכבר קוטפת את המקום השני והמכובד בטורניר של הליגה לידידות, שהתקיים בשדות ים

מאת: שרית חדשי

בשנה שעברה, התחילה הקבוצה את שנתה הראשונה בליגה, שם קטפה את המקום הרביעי והמכובד, מתוך מספר רב של קבוצות. בשבוע שעבר, השתתפה לראשונה בטורניר של יומיים עם קבוצות מכל הארץ וזכתה במקום השני.

קבוצת הכדורשת "בזלת" מונה כ-14 שחקניות, מצפון ודרום הרמה ומקיימת את אימוניה באולם בנטור. הספונסרית של הקבוצה היא חברת "אנלייט", חברה ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת.

"מרגש לראות את הדרך שהקבוצה הזו עושה", אומרת לנו שרית חדשי, מאמנת הקבוצה שהמשיכה ואמרה עוד:

"הן הגיעו לטורניר בפעם הראשונה נחושות ומתרגשות. שיחקו מדהים ופרגנו אחת לשנייה. גם השחקניות מסביב וגם מנהלי לטורניר החמיאו לקבוצה על האנרגיות והרוח הספורטיבית.

"מאחלת לנו להמשיך לכבוש יעדים ולשמור על הרוח  הזו ומאחלת למחלקת הספורט להמשיך ולתת מקום ודגש לספורט הנשי בגולן, כי מגיע להן. פשוט אלופות".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • זה שיר אהבה פשוט

    ליום האהבה (ואלנטיינס דיי החל ביום שישי), כמה שירי אהבה בולטים שיצאו בשנה האחרונה: שושנה…

  • אדם פשוט, פשוט אדם

    האיש המיוחד הזה שאוחז ביד של ביתי חי בינינו והוא הגיבור שלי! מאת: אורי קלנר הסוף…

  • אלופות

    גאווה גדולה במכללה האקדמית תל-חי: הסטודנטיות מתל-חי שכו במקום הראשון בטניס הנשים, בתחרויות אס"א שהתקיימו…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st ספטמבר
No Events
Events for 2nd ספטמבר
No Events
Events for 3rd ספטמבר
No Events
Events for 4th ספטמבר
No Events
Events for 5th ספטמבר
No Events
Events for 6th ספטמבר
No Events
Events for 7th ספטמבר
No Events
Events for 8th ספטמבר
No Events
Events for 9th ספטמבר
No Events
Events for 10th ספטמבר
No Events
Events for 11th ספטמבר
No Events
Events for 12th ספטמבר
No Events
Events for 13th ספטמבר
No Events
Events for 14th ספטמבר
No Events
Events for 15th ספטמבר
No Events
Events for 16th ספטמבר
No Events
Events for 17th ספטמבר
No Events
Events for 18th ספטמבר
No Events
Events for 19th ספטמבר
No Events
Events for 20th ספטמבר
No Events
Events for 21st ספטמבר
No Events
Events for 22nd ספטמבר
No Events
Events for 23rd ספטמבר
No Events
Events for 24th ספטמבר
No Events
Events for 25th ספטמבר
No Events
Events for 26th ספטמבר
No Events
Events for 27th ספטמבר
No Events
Events for 28th ספטמבר
No Events
Events for 29th ספטמבר
No Events
Events for 30th ספטמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!