פשוט אלופות

קבוצת הכדורשת "בזלת" פותחת עונה וכבר קוטפת את המקום השני והמכובד בטורניר של הליגה לידידות, שהתקיים בשדות ים

מאת: שרית חדשי

בשנה שעברה, התחילה הקבוצה את שנתה הראשונה בליגה, שם קטפה את המקום הרביעי והמכובד, מתוך מספר רב של קבוצות. בשבוע שעבר, השתתפה לראשונה בטורניר של יומיים עם קבוצות מכל הארץ וזכתה במקום השני.

קבוצת הכדורשת "בזלת" מונה כ-14 שחקניות, מצפון ודרום הרמה ומקיימת את אימוניה באולם בנטור. הספונסרית של הקבוצה היא חברת "אנלייט", חברה ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת.

"מרגש לראות את הדרך שהקבוצה הזו עושה", אומרת לנו שרית חדשי, מאמנת הקבוצה שהמשיכה ואמרה עוד:

"הן הגיעו לטורניר בפעם הראשונה נחושות ומתרגשות. שיחקו מדהים ופרגנו אחת לשנייה. גם השחקניות מסביב וגם מנהלי לטורניר החמיאו לקבוצה על האנרגיות והרוח הספורטיבית.

"מאחלת לנו להמשיך לכבוש יעדים ולשמור על הרוח הזו ומאחלת למחלקת הספורט להמשיך ולתת מקום ודגש לספורט הנשי בגולן, כי מגיע להן. פשוט אלופות".