פשוט אוהב את המשחק הזה

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא סיני משה רובינשטיין, מורה לחנ"ג, בן 38, מקיבוץ דפנה

סיני משמש כמורה לחנ"ג ומחנך כיתה ח' בביה"ס "אביטל", בקיבוץ מרום גולן, בשמונה השנים האחרונות. הוא החל את דרכו כמאמן כדורסל באשכול, במשך שנתיים ולאחר מכן, כרכז הספורט של האשכול בשש השנים האחרונות. כעת, מסיים את תפקידו כרכז הספורט, לבקשתו.

מדוע בחרת בענף?

סיני: "התחלתי לשחק כדורסל בכיתה ד' ואחרי התנסויות בענפים אחרים, הבנתי שזהו המשחק האהוב עליי. לימים, עשיתי תעודת מדריך בתיכון ואחרי זה, הוספתי גם תעודת מאמן בתואר הראשון ותעודת מנהל מקצועי, כי אני פשוט אוהב את המשחק הזה".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"להמשיך להיות מורה לחינוך גופני ב'אביטל', להשתלב בעולם הכדורסל בתפקידים חדשים, כמו סקאוטינג, או אנליזה. יש לי כבר תעודת מאמן מנטלי לספורטאים, אז אולי גם להשתמש בידע הזה".

מה אתה עושה בימים אלו ממש?

"אני מסיים את שנת הלימודים כמחנך כיתה ח' וכמורה לחנ"ג ב'אביטל'. בנוסף, מסיים את שנת החוגים כרכז הספורט של אשכול 'אביטל'. בין כל אלו, עם מועדון כדורסל דפנה זכינו עכשיו באליפות הליגה האזורית של הגליל העליון בכדורסל".

מהו המסר שלך לכולם?

"הכול בראש, או הקול בראש. בשורה התחתונה, אם אנחנו מאמינים בעצמנו, הכול אפשרי בחיים. מאמין שבעזרת השם ובעזרתנו, הכול אפשרי…".

מנהל מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן, רן אבן דנן: "סיני האלוף, ברכות על בחירתך לספורטאי השבוע. אתה הרבה מעבר לאיש ספורט נדיר – אתה חבר אמיתי שכיף ונעים להיות בסביבתו.

"תודה על שירותיות מכל הלב, על תקשורת זמינה וברורה, על החיוכים, ההומור שמרים את המורל לכולנו וכמובן… על האימוג'ים!

"זכינו בך. תודה על כל האנרגיות הטובות, המקצועיות והרצינות שאתה מביא אתך!".

מכאן, אנחנו מאחלים לסיני המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלה והצלח 🙂