פרסי הצטיינות לשנת 2025 הוענקו למרפאות "כללית" במחוז צפון

הטקס היווה הזדמנות להוקיר תודה לעובדים העושים מלאכתם נאמנה מדי יום, ולהדגיש את המחויבות המתמשכת למצוינות רפואית ותודעת שירות

בטקס חגיגי ומרשים שנערך לאחרונה, במעמד מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום וצוות הנהלת המחוז, הוענקו פרסי הצטיינות למרפאות שנבחרו למצטיינות לשנת 2025.

הטקס היווה הזדמנות להוקיר תודה לעובדים העושים מלאכתם נאמנה מדי יום, ולהדגיש את המחויבות המתמשכת למצוינות רפואית ותודעת שירות. הנהלת המחוז ציינה כי תמשיך להשקיע בפיתוח צוותים רפואיים ובהעצמת חוויית המטופל, מתוך מטרה להוביל את שירותי הבריאות בצפון.

פרס ההצטיינות הוענק למרפאות לאחר תהליך הערכה שכלל שקלול מדדים מרכזיים, ובהם איכות רפואית גבוהה, ניהול מיטבי של המשאב האנושי, רמת שירות, עמידה ביעדים וחתירה מתמדת לטובת המטופלים.

המרפאות הזוכות משלבות מקצועיות ברמה גבוהה עם יחס אישי ואנושי למטופלים. הצוותים פועלים בשיתוף פעולה מלא, מתוך תחושת שליחות, ומשקיעים מאמצים רבים להעניק חוויית טיפול איכותית, זמינה ומתקדמת.

מנהל המחוז, רפי ברום, ציין: "הצטיינות של המרפאות והצוותים היא קודם כול תוצאה של אנשים שפועלים מכל הלב, במסירות, במקצועיות ובתחושת שליחות אמיתית כלפי המטופלים. גם בתקופות מאתגרות, עובדי 'כללית' במחוז צפון ממשיכים להוביל שירות רפואי איכותי, אנושי ומתקדם. ההישגים המרשימים הם לא רק תוצאה של עמידה ביעדים, אלא של תרבות ארגונית המאמינה בלמידה, בשיפור מתמיד ובעבודת צוות. אני גאה בכל אחת ואחד מהזוכים, ונמשיך לפעול כדי להעניק לתושבי הצפון את הרפואה הטובה ביותר".