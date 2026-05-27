פסטיבל "ארץ הגולן"

דובדבנים, יין, תרבות וחוויות בטבע הגולני. 29.5-30.6. כל המידע באתר הפסטיבל: www.golan.org.il/golanfestival

פסטיבל "ארץ הגולן" הוא פסטיבל תיירותי עשיר, צבעוני ומלא חוויות, הנערך ביוזמת המועצה האזורית גולן, המרכז הקהילתי גולן ואגף התיירות, בחברה הכלכלית גולן. לאורך חודש יוני, ניתן יהיה ליהנות ממגוון רחב של פעילויות ברחבי האזור: חגיגות פתיחת עונת הדובדבן, חגיגות יין ביקבים, תחרויות ספורט בטבע, סדנאות, קולינריה מקומית, תיירות חקלאית, מופעים, סיורים מודרכים ופעילויות תוכן לכל המשפחה.

הפסטיבל מהווה גם הזדמנות משמעותית לחיזוק העסקים המקומיים, החקלאות והתיירות בגולן ומזמין את הציבור הישראלי להתחבר מחדש למרחבים הפתוחים, לנופים המרהיבים, לטעמים המקומיים ולאנשים שמאחורי היצירה החקלאית והתרבותית של האזור.

במהלך חודש יוני, ייפתחו בהדרגה אתרי הקטיף העצמי ברחבי הגולן, ובהם קטיף הדובדבנים של "בראשית", בעין זיוון, משק מלול ולוי, בשעל, הדובדבן שבגולן, אתרי הקטיף באל-רום, אודם וחוות "הסוס והדובדבן" ויאפשרו למשפחות, זוגות וקבוצות ליהנות מחוויה גולנית אותנטית בין המטעים, עם פירות טריים הישר מהעץ.

גם עולם היין המקומי יתפוס מקום מרכזי בפסטיבל, עם שורה של אירועים ביקבים ברחבי הגולן: מסיבות שקיעה, ערבי יין ותוכן, אירועי קולינריה ומוזיקה ביקב "טרה נובה", יקב "סקוריה", יקב "סלוקיה", יקב "הר אודם", יקב "עין תאנה", יקב "עין נשוט", "יקב רמת הגולן" ועוד – חגיגה של טעמים, נוף ויין גולני משובח.

פסטיבל "ארץ הגולן – דובדבן | יין | תרבות", מציע למשפחות עשרות חוויות תוכן ופעילויות ברחבי הגולן – מסיורי עששיות קסומים וטיולים מודרכים באתרי מורשת, דרך מפגשים עם בעלי חיים וחוויות חקלאיות ועד סדנאות שוקולד, יצירה, צילום ואמנות לכל הגילאים. הזדמנות מושלמת לשלב טבע, תוכן ובילוי משפחתי בלב הנופים של הגולן.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "פסטיבל 'ארץ הגולן' הוא הזמנה פתוחה להגיע, להכיר ולחוות את הגולן מקרוב, את האנשים, החקלאות, היזמות והנופים. דווקא בתקופה הזו, חשוב לנו לחזק את העסקים המקומיים ולעודד תיירות. הגולן בטוח ושקט, ואנחנו מזמינים את הציבור להגיע, לטייל, לטעום ולהיות חלק מהסיפור המקומי".

"חקלאי מרקט"

29.5 – "חקלאי מרקט" שוק איכרים בנווה אטי"ב

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מחזק את הכלכלה ואת התוצרת המקומית, במועצה האזורית גולן ובאשכול גליל מזרחי, בשוק איכרים מקומי. השוק מציע חגיגה גולנית משובחת עם דובדבנים טריים, תוצרת מקומית, קולינריה, אלכוהול, DJ לייב והופעה של KADMON"", מול הנוף הגבוה בישראל. חוויה צבעונית, טעימה ומשמחת לכל המשפחה, שמחברת בין חקלאות, תיירות והאנשים שעושים את הגולן.

מתי? יום שישי | 29.5

בשעות 10:00-16:00

איפה? נווה אטי"ב

אירועי ספורט

29.5 – מרוץ הרי הגעש

מרוץ הרי הגעש, בהפקת ,"Marathon Israel" ,מספק לרצים אתגר ריצה ייחודי בגולן. בתוך קו התלים הגעשיים, יתקיים מרוץ אתגרי של 35 ק"מ, שיעבור בשלוש פסגות – אביטל, בנטל ויוסיפון, בטיפוס מצטבר של כ-700 מטר.

לצד המסלול המלא, מתקיים מסלול של 15 ק"מ. בנוסף, יתקיים מקצה זהה של 15 ק"מ הליכה עממי, העובר בנופים הפראיים והיפהפיים של הרי הגולן, מקצה משפחות של 3 ק"מ והשנה, לראשונה, מקצה של 6.5 ק"מ. הזינוק במנחת מרום גולן.

פרטים בקישור: https://www.marathonisrael.co.il/event/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%A9/

5.6 – מרוץ אתגר החרמון

אתגר החרמון, בהפקתMarathon Israel" ", נחשב לאחד מאירועי ריצות השטח הבולטים והאתגריים בישראל ומשלב מקצי ריצת הרים תחרותיים ועממיים, בלב נופי החרמון עוצרי הנשימה. זהו אירוע הריצה היחיד בישראל החבר בארגון העולמי לריצות הרים (WMRA) נתון שממקם אותו גם בזירה הבין-לאומית. לצד החוויה הספורטיבית, מדובר באירוע בעל ערך תיירותי משמעותי, המושך מאות רצים, משפחות ומלווים לצפון ויוצר חיבור טבעי בין ספורט, טבע, לינה, קולינריה וחוויית בילוי בגולן.

המקצים באירוע:

10ק"מ אתגרי – טיפוס מצטבר של כ-1,000 מטר

7ק"מ – טיפוס מצטבר של כ-500 מטר

2.7ק"מ עממי/קצר – טיפוס מצטבר של כ-400 מטר

מתי? 5.6, בשעות הבוקר המוקדמות.

כמה? המחירים משתנים לפי המקצה ונעים בערך בין 140–200 ש"ח, בהתאם למסלול ולשלב ההרשמה.

למי זה מתאים? לרצים מנוסים, חובבי אתגרי שטח, קבוצות ריצה וגם למשתתפים המעוניינים בחוויית ריצה עממית בנוף יוצא דופן. המקצה הקצר מאפשר גם השתתפות נגישה יותר לקהל רחב.

אירועים ביקבים

3.6 – הופעה ","sheep floating ביקב "עין תאנה"

"פלוטינג שיפ" הוא הרכב צעיר של ג'אז חדש ועדכני, המביא לבמה יצירה מקורית שמושפעת מהזרמים העכשוויים במוזיקה העולמית, עם השפעות ממוזיקה טקסית ואלקטרונית, על טהרת הנגינה והאלתור.

מתי? יום רביעי 3.6, 21:00

איפה? מתחם "עין תאנה"

כמה? כניסה חופשית. אוכל ושתייה בתשלום





5.6 – יקב "טרה נובה" מארחים את די-ג'יי אור סער

מוזיקה ואווירה לצד מזיגת יין ביקב.

מתי? יום שישי, 5.6, 12:00

איפה? יקב "טרה נובה", כנף

כמה? כניסה חופשית. אוכל ושתייה בתשלום



11.6 – "הזקן והיין" – יקב "סלוקיה", קצרין

"סלוקיה" על השולחן – טעימת רוחב וארוחת טאפאס מיוחדת, לצד טעימת יין מודרכת של יקב "סלוקיה", בהובלת מדריך היין, מאור בקל.

מתי: 11.6.26, | 19:30–21:30

איפה : יקב "סלוקיה", קצרין

מחיר: 350 ש"ח

לפרטים: 052-3689671 קישור: https://www.oldmanwine.co.il /

12.6 יקב "סקוריה" מארחים את די-ג'יי אילנה.

מוזיקה, אווירה ויין.

מתי? יום שישי, 12.6, 12:00

איפה? יקב "סקוריה", כנף

כמה? כניסה חופשית. אוכל ושתייה בתשלום



12.6 – "יקב רמת הגולן" מארח את די-ג'יי יובל קרון

די-ג'יי, בר יין קר, פיצות, גבינות.

מתי? 12.6, שישי, 10:00-15:00

איפה? "יקב רמת הגולן", קצרין

כמה? כניסה חופשית. אוכל ושתייה בתשלום

פרטים: 04-6968435

19.6 – שישי חוגגים דובדבן ביקב "הר אודם"

די-ג'יי basil ירים את האווירה. שיכר הדובדבנים יימזג לכל אורך החגיגה. פלטות גבינה, כוסות ובקבוקים, מוצרי מעדנייה מתוצרת מקומית.

מתי? יום שישי, 19.6, 11:00-16:00

איפה? אודם

כמה? כניסה חופשית. שתייה ואוכל בתשלום



19.6 : יקב "עין נשוט" – "בל עופרי"

הופעת נגן אורח, לאורך כל היום. בנוסף, היקב מציע סיור למרתף היינות, טעימות יין, ארוחה חלבית, ביקור בגלריות שבחווה.

מתי? יום שישי, 19.6, 10:00-17:00

איפה? קדמת צבי

כמה? כניסה חופשית. שתייה ואוכל בתשלום



25.6 ערב של כוכבים ויין בגולן – "הזקן והיין"

תצפית כוכבים אינטימית וסדנת טעימות של יין מקומי. הכי טוב שאפשר. נטעם יין בוטיק מקומי ונביט אל שמי הלילה בעזרת טלסקופים ומדריכים מקצועיים, בהדרכת מדריך יין ומדריך כוכבים מקצועי.

מתי: 25.6, חמישי, 19:00

איפה :סמוך לצומת השריון

כמה: 180 ש"ח

לפרטים: https://www.oldmanwine.co.il/events

אירועי קולינריה, תרבות ותוכן

פותחים צוהר לעולם החקלאות החדשנית בגולן

חשיפה לעולם החקלאות החדשנית בגולן בתחומים הידרופוניקה ואגרו-וולטאי.

כל סיור יכלול הסבר על "מכון שמיר למחקר" ועל היחידה לחקלאות, משחק טעימות, סיור מודרך בחווה, פעילות מהשדה לצלחת.

מתי?, 28.5, 22.6, 24.6, 25.6, בשעות 9:00 ו-12:00

איפה? חוות היישום, אבנ"י אית"ן

כמה? 20 ש"ח למשתתף

לפרטים: https://mkgolan.co.il/events/888/

4.6 חמת גדר – מסיבת פתיחת הקיץ

מסיבת בריכה במתחם הבריכה הקרה של חמת גדר, עם ,DJ MI YA RA, בר אלכוהול ופודטראק בשרי (בתשלום נפרד).

מתי? יום חמישי, 4.6.26 | 22:00-02:00

איפה? חמת גדר – מתחם הבריכה הקרה

כמה? 95 ש"ח | ביום האירוע – 125 ש"ח

כניסה מגיל 25 ומעלה | מספר המקומות מוגבל

לפרטים: הזמנה מראש אונליין, דרך אתר חמת גדר.

9-10.6 הגולן חוגג את יום הגולן

פעילויות לכל המשפחה ומופע מרכזי של אביב גפן וטונה!

ב-9 ביוני, יום משפחות עם דוכנים ופעילויות יצירה ומשחק, מופעים מקומיים והופעה של שירי "כוורת" מארחים את דפנה ארמוני (הכניסה חופשית!, פרטים כאן> https://mkgolan.co.il/events/882/

ב-10 ביוני, ערב השיא של פסטיבל "ארץ הגולן" – שני מופעים בערב: אביב גפן והתעויוט | טונה

מתי? 9-10.6

איפה? מתחם "צנובר"

מחיר? 99 ש"ח

לינק לכרטיסים: https://mkgolan.co.il/events/883/

11.6 – דורי בן זאב, בהופעה במלון מרום גולן

המרכז הקהילתי גולן, אשכול גליל מזרחי והחברה למתנ"סים מארחים את דורי בן זאב, למופע "אין עלייך, אחותי", מופע מוזיקלי בשילוב דיאלוגים ופרודיות. דורי בן זאב מביא משיריו, בהם זוכה השפה העברית לטיפול ייחודי וסוחף, בשילוב מערכונים ומשחקי מילים ממיטב המסורת הרדיופונית המיוחדת לו. רוביק רוזנטל מביא מכתביו הייחודיים דיאלוגים ופרודיות, החושפים היבטים של העברית הישראלית המתפתחת. קלידים: תומר מזמר

מתי: חמישי | 11.6 | כ"ו בסיוון, בשעה 20:00

איפה: מרום גולן

מחיר: 55 ש"ח ביום המופע | 65 ש"ח מחיר מלא

לפרטים::04-6964371 www.mkgolan.co.il

15.6TEDxNeveAtiv" – ", נווה אטי"ב

לראשונה, הגולן יארח אירוע TEDx בין-לאומי, שיתקיים ב-15.6.26, בפסגת החרמון, במסגרתTEDxNeveAtiv" ".

האירוע נולד מתוך חזון לחבר בין רעיונות פורצי דרך לבין הקהילה והנוף הייחודיים של הגולן, כאשר הבחירה בפסגת החרמון – הנקודה הגבוהה בישראל – מסמלת שאיפה לפרספקטיבה חדשה, חשיבה פורצת דרך ומבט אל העתיד.

רשימת הדוברים:

ד"ר אילן קרואני -ביולוגיה ככלי לצמיחה עסקית וניהולית.

איילת הריס -טיפול עצמי כמפתח למנהיגות וחוסן.

ד"ר מוטי צ'רטר – חיבור לטבע כבסיס לקהילה גלובלית.

ליאת לכיש לוי – חדשנות, תזונה וחזרה לפשטות.

רן קראוס – מטרות, אתגרים וצמיחה אישית.

שמרית ביינהורן – מנהיגות ותפקוד מערכות בזמן משבר.

דרור תמיר – חלבון אלטרנטיבי ועתיד המזון.

ליאת כהן רביב- יוזמה אזרחית וחוסן קהילתי.

מתי? 15.6.26 | 15:00-19:00

איפה? נווה אטי"ב

קישור להרשמה: https://live.payme.io/sale/template/SALE1779-04353783-EQN129BV-18284PL3

11.6 | 18.6 חוות שביט – מושב כנף – אירועי בוקרים חווייתיים

מופעי רכיבה על סוסים, עבודה עם פרות, מוזיקת קאונטרי ומזנון בסגנון בוקרים.

מתי: 11.6 + 18.6 | 18:00–21:00

איפה :כנף

מחיר: כניסה חופשית

לפרטים: https://www.facebook.com/ShavitHorsemanship



4.6, 26.6 – כפר אמנים אניעם

גלריות, דוכנים וסדנאות אמנות, כולל הופעת די-ג'יי ואירוע קרקס/ג'אגלינג.

סדנת קצב ותיפוף גלריות, דוכנים וסדנאות אמנות.

מתי: ,4.6.26סדנת קצב ותיפוף – יום חמישי, בשעה 17:00

26.6ג'אגלינג – יום שישי, בשעה 12:00

איפה: כפר האמנים אניעם

מחיר: הפעילויות ללא תשלום (למעט סדנאות של אמני הכפר)

לפרטים: https://www.facebook.com/AniamArts/

29.5 | 5.6 | 12.6 | 19.6 "הזקן והיין" – צפון הגולן

חוויה קולינרית ייחודית, המשלבת סיור מודרך בין נופי הגולן עם טעימות מקומיות, יין וסיפורים על הגיאולוגיה, ההיסטוריה והחקלאות של האזור. הסיור מחבר בין טבע, קולינריה ותרבות מקומית, עם עצירות בנקודות תצפית ובמפגשים עם טעמי הגולן.

מתי 29.5 | 5.6 | 12.6 | 19.6

מחיר: המחיר משתנה בהתאם לסוג הסיור, מספר המשתתפים והתוכן הנבחר.

לפרטים: Old Man and the Mountain סיורי יין

הערות: הסיור מתאים לחובבי קולינריה, יין, טבע ותוכן ומציע דרך ייחודית להכיר את הגולן דרך החך והנוף.

חוויות לכל המשפחה

החווה ביער אודם – סיורים והדרכות

החווה ביער אודם מזמינה ליום כיף משפחתי וסיור חווייתי ב"חוות החופש", עם מפגש קרוב ובלתי אמצעי עם מגוון בעלי חיים, סיפורים מרתקים והזדמנות להסתובב ביניהם, בסביבה טבעית ופתוחה. החווה פועלת כעמותה טיפולית-שיקומית לבעלי חיים ובני אדם, כך שכל ביקור הוא גם תרומה ישירה לעשייה החברתית במקום.

מתי? ימים ראשון-שישי, בין השעות 08:00-16:00. ניתן לתאם מראש סיור מודרך עם מנהל החווה

איפה? יער אודם, סמוך למושב אודם, צפון רמת הגולן

מחיר? 45ש"ח לאדם (תרומה ישירה לחווה ולבעלי החיים)

לפרטים: דבי | 054-7189430

אינסטגרם:Odemfarm





סיורים מודרכים באתר המורשת הלאומי עין קשתות

סיורים מודרכים באתר המורשת הלאומי עין קשתות. הסיורים יתקיימו בשיתוף פעולה עם מדרשת הגולן ומדרשת "קשת יהונתן".

מתי? 3.6| 4.6| 16.6| 17.6|23.6 | 24.6 בין השעות: 11.00-13.00- בכל שעה עגולה. משך הסיור 30 דק'

הסיורים המודרכים – ללא עלות, מלבד תשלום הכניסה לאתר

איפה? אתר המורשת עין קשתות, נטור

מחיר? 28 ש"ח למבוגר | 18 ש"ח לילד מגיל 5/ אזרח ותיק בהצגת תעודה

לינק לפרטים והרשמה: https://einkeshatot.org.il/tours/

לפרטים נוספים: 04-6851002

מרכז מורשת, הנצחה והגבורה חטיבת ברק 188

במסגרת פסטיבל "ארץ הגולן – דובדבן, יין ותרבות", מרכז המורשת, ההנצחה והגבורה של עמותת ברק מזמין למסע מרתק בעקבות סיפורה של חטיבה 188 – עוצבת ברק. הביקור משלב סיורים בין אנדרטאות הנופלים, תצוגת טנקים של החטיבה לאורך השנים ומרכז מבקרים חדשני עם סרטוני מורשת, עמדות אינטראקטיביות וסיפורי גבורה וזיכרון, בלב נופי רמת הגולן.

מתי? ימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00, בהדרכה ובתיאום מראש

איפה? מחנה עליקה, כניסה מחניון מסעדת "הגלבון", רמת הגולן

מחיר? מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל: 10 ש"ח

פרטים: מישל בוזגלו | 050-6188188 אתר: https://barak-188.com/

