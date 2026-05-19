פסטיבל "ארץ הגולן" חוזר

חודש של תרבות, טבע, יין וקולינריה בלב הנופים הפתוחים של הצפון. בין התאריכים 29 במאי ל-30 ביוני יתקיים ברחבי הגולן פסטיבל "ארץ הגולן"

בימים אלה, מובילה המועצה האזורית גולן מהלך להנעת הכלכלה המקומית, ופסטיבל "ארץ הגולן", שחוזר השנה, לאחר ארבע שנים שלא התקיים, הוא חלק מרכזי במעטפת התמיכה בעסקים הגולניים.

בין התאריכים 29 במאי ל-30 ביוני יתקיים ברחבי הגולן הפסטיבל, שיציע אירועי תרבות, ספורט, קולינריה ותיירות, ויפתח את האזור לקהל מכל רחבי הארץ.

מדובר בפסטיבל תיירותי עשיר וצבעוני, ביוזמת המועצה האזורית גולן, אגף התיירות בחברה הכלכלית גולן והמרכז הקהילתי גולן. הפסטיבל מבקש לחבר בין הנכסים הבולטים של האזור: טבע עוצמתי, חקלאות מקומית, יזמות ותיירות לבין חוויה אנושית וקהילתית פתוחה ונגישה.

לאורך תקופת הפסטיבל יוכלו התושבים והמבקרים ליהנות ממגוון רחב של פעילויות: חגיגות פתיחת עונת הדובדבן, חגיגות יין ביקבים, אירועי ספורט, סדנאות, קולינריה מקומית, תיירות חקלאית, הופעות, סיורים מודרכים ופעילויות תוכן לכל המשפחה.

אירועי השיא של הפסטיבל כוללים את שוק האיכרים "חקלאי מרקט", בנווה אטי"ב (29.5), שיפתח את הפסטיבל, לצד מרוץ הרי הגעש, המתקיים באותו היום ויוביל את המשתתפים בין תלי הגולן ונופיו הפתוחים, מירוץ חרמון צ׳אלנג (5.6). בהמשך יתקיימו אירועי "יום הגולן", שמציין 59 שנים לשחרור הגולן במתחם צנובר: יום משפחתי (9.6), לצד ערב שיא עם הופעות של אביב גפן וטונה (10.6) וכן אירוע TEDx בין-לאומי, שייערך לראשונה בפסגת החרמון (15.6).

יין, נוף ואנשים

מעבר לאירועים הגדולים, הפסטיבל השנה מבקש לספר סיפור רחב יותר של אזור שלם שחוזר לפעול וליצור. למעלה מ-50 עסקים מקומיים כבר נרשמו ולוקחים חלק פעיל בפסטיבל, עם אירועים, סדנאות ותוכן הפזורים ברחבי הגולן כולו.

כך, לצד קטיף הדובדבנים המוכר בצפון הגולן, יוכלו המבקרים למצוא גם הפנינג בוקרים בדרום הגולן, סיורי יין ותוכן, חגיגות ביקבים ויוזמות מקומיות נוספות, שילוב של דובדבן, יין ותרבות המתפרס על פני כל אזור הגולן.

במהלך חודש יוני, ייפתחו בהדרגה גם אתרי הקטיף העצמי, בהם בוסתן "בראשית", אל-רום, אודם, בוסתן "הדובדבן", משק מלול, חוות "הסוס והדובדבן" וקטיפים נוספים, ויאפשרו חוויה חקלאית אותנטית של קטיף דובדבנים טריים הישר מהעץ.

במקביל, עולם היין המקומי יתפוס מקום מרכזי בפסטיבל, עם שורה של חגיגות ביקבים ברחבי האזור בהם יקב "סקוריה", יקב "הר אודם", יקב "עין תאנה", יקב "סלוקיה", יקב "עין נשוט", יקב "אסף", יקב טרה נובה ו"יקב רמת הגולן", שיציעו מסיבות שקיעה, ערבי תוכן, קולינריה ומוזיקה, וחיבור טבעי בין יין, נוף ואנשים.

פסטיבל "ארץ הגולן" מהווה מנוע משמעותי לחיזוק הכלכלה המקומית, עם דגש על תמיכה בעסקים, חקלאים ויוצרים. עבור רבים מהעסקים באזור, מדובר בהזדמנות לחזור לפעילות מלאה, להיחשף לקהלים חדשים ולהניע מחדש את התיירות בגולן.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "פסטיבל 'ארץ הגולן' הוא קודם כול שלנו, של התושבים. זו הזדמנות להיפגש, לחזק את הקהילה, לתמוך אחד בשני ובעסקים המקומיים ולחגוג יחד את מה שבנינו כאן. אל תפספסו את ההזדמנות לפרגן לשכנים ולחברים שלנו, בעלי העסקים בגולן וליהנות מכל השפע הטוב שיש לנו כאן."

במועצה מדגישים כי האזור פתוח למבקרים, שקט ובטוח וקוראים לציבור הרחב להגיע ולחוות מקרוב את הגולן, דרך הנופים, הטעמים והמפגשים האנושיים שמרכיבים את הייחוד שלו.

פרטים מלאים על אירועי הפסטיבל זמינים באתר: חפשו "פסטיבל ארץ הגולן"

