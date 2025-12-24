עסק קטנטן ומתוק

לפני כשלוש שנים, פתחה עסק קטנטן ומתוק להדפסת דפי סוכר לעוגות, אבל זה רק חלק מהעיסוק העיקרי: מלמדת מגמת תזונה ומדעים במוסדות "רוח הגולן". האורחת שלנו לשבת היא כנרת קלזן אבוגני, מחיספין

קצת על עצמך

"כנרת קלזן אבוגני, נשואה לנתי ויש לנו שלושה ילדים מהממים, ברוך השם: נויה – 11, אושר – 10 ושקד – 7".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי בחיספין. ההורים שלי קלי דוד שיבדל"א ויונה ז"ל, שבאו מהמרכז, שירתו בצבא בגולן, התאהבו במקום ולפני 51 שנים, החליטו להישאר וליישב את חיספין. לא במקרה, בחרו לי את השם כנרת ויש לי אח בשם גולן. אנחנו שישה, אחים ארבעה גרים בחיספין".

מגורים

"כבר 38 שנים בחיספין 'אימפריה'. בימים אלה, אנחנו בתהליכי בנייה של ביתנו הקבוע בחיספין".

עיסוק

"מלמדת מגמת תזונה ומדעים במוסדות 'רוח הגולן'. למדתי טכנולוגיית מזון לתואר ראשון, מתוך אהבה גדולה לתחום התזונה והמזון. בהמשך, עשיתי הסבה להוראה. השינוי נתן לי המון סיפוק אישי במקום העבודה, שכל כך היה חשוב לי, כיוון שאני באה ממקום של אהבה למקצוע ואהבה לתלמידים/ות.

"בנוסף, לפני כשלוש שנים, פתחתי עסק קטנטן ומתוק להדפסת דפי סוכר לעוגות".

איך נראה יום שישי שלך?

"מתחילה בארגון הילדים למסגרות ולאחר מכן, מדליקה מוזיקה טובה ונכנסת לבישולים והכנות בבית, לכבוד השבת. מדי פעם, נתי בעלי ואני פותחים את הבוקר באחת מעגלות הקפה בגולן ולאחר מכן, מארגנים את השבת יחד".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"אנחנו מאוד אוהבים לגוון את ארוחות השבת שלנו. לפעמים, בצל ממולא, דגים, טורטיות עם חזה עוף, עופות בתנור, או תבשיל ארטישוק חמוץ. בעלי המרוקאי לא מוותר על המרק התימני".

זיכרון ילדות משבת?

"ארוחות משפחתיות ושירי שבת עם ההורים והאחים שלי. עד היום, כשאנחנו עושים שבת ביחד, בהרכב מלא, לא מוותרים על השירים.

"בימי שישי, לפני שבת, כשהיו מגיעים אלינו דודים, היינו אוהבים לקחת את המשקפת של אבא שלי ולהשקיף עליהם מהמקלט השכונתי, לראות מתי הם באים. ילדוּת של פעם".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"זמן איכות שיש לי עם הילדים ועם בעלי. אנחנו מאוד אוהבים את הטיולים הרגליים בשבת, לשחק עם הילדים משחקי קופסה שונים ולבקר את המשפחה המורחבת שלי, שמתגוררת ביישוב".

המלצה על ספר

"'כסף טוב', של שאול אמסטרדמסקי ו'השקעות לעצלנים', של תמיר מנדובסקי.לאחרונה, התחום של חינוך פיננסי ושוק ההון מאוד סיקרנו אותי והחלטתי שאני רוצה להבין יותר לעומק את הנושאים האלה.

"אומנם לא מדובר בספרים שיש בהם עלילה, אבל הספרים האלה נתנו לי הרבה ידע על התנהלות פיננסית והבנת מושגים, שכולנו מכירים ביום-יום שלנו, אבל לא מבינים את המהות שלהם לעומק. אני חושבת שידע מהסוג הזה שווה המון",.

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם אמי היקרה, יונה, שנפטרה לפני ארבע שנים והייתה דמות מאוד מרכזית בחיי והיום, הערכים שהיא הקנתה לנו מלווים אותי בכל דבר שאני עושה".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"עושה כושר בקאנטרי. במקביל לבת שלי, שהיא נמצאת בחוג, עליתי על סטארט-אפ להיות מחויבת לכושר. קוראת/ צופה בתחומי עניין שאני אוהבת, כמו כלכלה וביולוגיה, נפגשת עם חברים ועם המשפחה וכמובן, נהנית מהקרואסונים המדהימים שבעלי מכין".

איך השפיעה עלייך המלחמה?

"הרבה עצב עבור המשפחות שאיבדו את היקר להן מכול ויחד עם זאת, הבנה כמה העם שלנו חזק וכמה אנשים מדהימים יש במדינה שלנו, שלא מפסיקים להתנדב ולתת מעצמם, כדי לדאוג ולעלות את המורל של החיילים שנמצאים בחזית.

"היה לי מאוד חשוב להיות מעורבות ולשמוע על החיילים שלנו ובכל הזדמנות שהייתה לי שמעתי שיחות מאנשים שונים. כרכזת מעורבות חברתית בכפר הנוער, הייתה לנו זכות לסייע לנשות המגויסים ולפנק את החיילים בגולן, בזכות התלמידות והצוות המסור שלנו".

מהו המוטו שלך בחיים?

"להגיד תודה לבורא עולם כל יום, כשקמים בבוקר ולא להסתכל על שום דבר כטריוויאלי בחיים וליהנות מהדברים הקטנים והפשוטים".

מהו החלום שלך?

"'אנחנו חיים את החלום', כמו שבעלי אוהב להגיד".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"אני מאוד אוהבת את הטבע והמרחבים שיש לנו בגולן ובעיקר את האנשים המדהימים. ואת העובדה שאין פקקים. אני חושבת שזה המקום הכי טוב ואידאלי לגדל בו ילדים".

מה את מאחלת לעצמך?

"בריאות איתנה לי ולכולם! כל השאר יגיע!".