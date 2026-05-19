עולים דוברי אנגלית בונים גשרים עסקיים בקצרין

"KABA" (Katzrin Anglo Business Association) היא קהילה של אנשי מקצוע ובעלי עסקים דוברי אנגלית בקצרין

מאת: אברהם ונשמח, שפרה בירנבוים

המטרה של KABA"", קהילה של אנשי מקצוע ובעלי עסקים דוברי אנגלית בקצרין, היא ליצור קשרים, לתמוך אחד בשני וליצור הזדמנויות עסקיות, תוך בניית גשרים עם הקהילה הישראלית המקומית. ברצוננו לארגן מפגשים, לשתף משאבים ולעזור אחד לשני לצמוח.

המפגש הראשון כבר התקיים במרכז "שיאון", בהשתתפות בעלי עסקים דוברי אנגלית, עם השתתפות מרשימה ואווירה נלהבת מצד הקהילה המקומית. המפגש חיבר בין יזמים, אנשי מקצוע וישראלים מקומיים דוברי אנגלית, כולם מתוך רצון ליצור קשרים עסקיים חזקים יותר, לתמוך אחד בשני ולבנות חיבורים עמוקים יותר עם הקהילה הישראלית הרחבה בקצרין וברמת הגולן.

המשתתפים שיתפו רעיונות, הציגו את העסקים שלהם ודנו בדרכים לשיתופי פעולה ולחיזוק הכלכלה המקומית. האווירה הייתה חמה, אנרגטית ומלאת מעורבות, עם רצון ברור להמשיך את היוזמה באופן קבוע.

ישראלי עם גלגלי עזר

הרעיון להקמת הקבוצה נולד מתוך צורך פשוט בשטח. בקבוצות הוואטסאפ המקומיות, דוברי האנגלית נהגו לפרסם את העסקים שלהם ומשם נולד הרעיון.

המוח שמאחורי היוזמה הוא אברהם ונשמח. אברהם עלה מארצות הברית בשנת 2005 וכיום, יש לו עסק בקצרין. לאברהם היה חשוב לחפש פתרון לבעלי עסקים המעוניינים בחיבורים נוספים לעסקים שלהם.

"הבנתי שאנשים לא צריכים רק רשימת עסקים", הוא אומר. "הם צריכים חיבור. מקום להיפגש, לתמוך אחד בשני, ליצור קשרים ולעזור אחד לשני להצליח כאן בקצרין". לדבריו, גם לאחר שנים בישראל, ההתנהלות מול מערכות בעברית ומול הבירוקרטיה המקומית עדיין יכולות להיות מאתגרות.

"אני מדבר עברית, אבל לפעמים עדיין מרגיש כמו ישראלי עם גלגלי עזר", הוא אומר בחיוך. "יש כאן הרבה דוברי אנגלית שהם אנשי מקצוע ויזמים מוכשרים, אבל לעתים, הם זקוקים לעזרה בהבנת תהליכים, במילוי טפסים ובהבנת אופן הפעולה המקומי".

הקבוצה החלה לצבור תאוצה לאחר שאברהם פנה לבעלי עסקים ואנשי קהילה דוברי אנגלית בקצרין, ובהם אמונה סקודניק, המנהלת את מרכז "שיאון", שסייעה ועודדה את היוזמה.

היוזמה זוכה גם לתמיכה חמה מצד ראש המועצה קצרין, יהודה דואה, שהביע התלהבות מהפרויקט והציע סיוע מצד המועצה המקומית כדי לתמוך בקבוצה ולסייע במתן מענה לשאלות של בעלי עסקים מקומיים.

חיבורים מעשיים

מקימי היוזמה מקווים כי "KABA" תשמש גם כ"נחיתה רכה" לעולים חדשים ולמשפחות דוברות אנגלית, השוקלות להתיישב בקצרין.

"אנחנו רוצים שאנשים ממדינות דוברות אנגלית ידעו שקצרין היא מקום מצוין לחיות בו, לפתח עסק ולהיות חלק מקהילה", אומר אברהם.

היוזמה מתמקדת גם בבניית גשרים עם הקהילה הישראלית המקומית בקצרין. לצד דוברי האנגלית, יש בקבוצה גם ישראלים הדוברים אנגלית ומהווים חלק מהמרקם המקומי הרחב. המטרה היא ליצור חיבורים מעשיים, שבהם פערי שפה ותרבות מצטמצמים ולחזק שיתופי פעולה והשתלבות מלאה יותר בקהילה המקומית, לאורך זמן.

חלק מחברי הקבוצה חוו את אתגרי המלחמות, בעבר ובהווה ומכירים היטב את האתגרים הרגשיים והכלכליים שאתם מתמודדים יישובי הצפון. חלקם עלו לישראל בגיל מאוחר ולא זכו לשרת בצה"ל, אך לדבריהם הם תורמים לחיזוק המדינה בדרכם – באמצעות בניית עסקים, תמיכה הדדית וחיזוק הקהילה המקומית בקצרין.

"אנחנו אולי לא משרתים באותה דרך", אומר אברהם, "אבל דרך בנייה, יצירה ותמיכה אחד בשני כאן בקצרין, אנחנו גם בונים את העתיד של קצרין, רמת הגולן ומדינת ישראל כולה".

הקהילה פתוחה לקלוט את כל מי שמעוניין. כל אחד יוסיף ידע ורעיונות, כל אחד יכול לתרום ולהיתרם.