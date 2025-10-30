"נשים מצטלמות מלחמה"

לציון שנתיים למלחמה: תערוכת הצילומים "נשים מצטלמות מלחמה" נפתחה השבוע במרכז הרפואי "צפון" (פוריה). התערוכה תחשוף את פניהן וסיפוריהן של נשים גיבורות מתקופת המלחמה



בתמונה: עדי וייס וד"ר נועם יהודאי וברקע התערוכה. צילום: המרכז הרפואי "צפון"

השבוע, נפתחה במרכז הרפואי "צפון" תערוכת הצילומים "נשים מצטלמות מלחמה", מבית עמותת "עדן", לציון שנתיים למלחמה. עמותת "עדן" הנה עמותה המתמחה בטיפול בטראומה בנערות ונשים ופועלת קרוב ל-30 שנה באזור עוטף עזה.

התערוכה מביאה את סיפוריהן האישיים של 13 נשים שחוו את אירועי השבעה באוקטובר ואת ההשלכות הקשות של הלחימה, בדרום ובצפון, מזוויות שונות: תושבות קיבוצי עוטף עזה ושדרות, משתתפות מסיבת הנובה, מפונות מהגבול הצפוני וכן אימהות שכולות ללוחמים.

היצירות, שנוצרו בשיתוף פעולה אינטימי ומעמיק בין הנשים לבין הצלמת והאוצרת, אליסיה שחף, מבטאות את המורכבות הרגשית של התקופה הכאב, הפחד, האובדן, אך גם את הכוח, התקווה והיכולת לשוב ולבנות חיים. מעבר לערך האמנותי, תהליך היצירה היה גם מסע תרפויטי, שאִפשר לנשים לעבד את חוויותיהן ולבטא את תהליך השיקום האישי והקהילתי שהן עוברות מאז המלחמה.

אירוח התערוכה במרכז הרפואי "צפון", במיוחד בחלל הכניסה של מרכז השיקום החדש, בחסות החברות "צמל" ו"אולפא", משקף את המחויבות של המרכז לטפח שיח של חוסן, וריפוי מול הקהילה. ואת היותו של המרכז חלק אינטגרלי מהקהילה ורכיב קריטי בשיקום הצפון כולו.

להפוך כאב לתקוו

מנהל המרכז הרפואי "צפון", ד"ר נועם יהודאי: "גם שנתיים אחרי אותו יום נורא, אנחנו, בצפון, נמצאים עדיין בעיצומו של תהליך שיקום – אישי, קהילתי ולאומי. הצפון חייב להפוך לחזק יותר ממה שהיה ואנחנו לוקחים זאת כמשימה אישית. התערוכה מבטאת את הכוח של נשים שבחרו להפוך כאב לתקווה והיא מזכירה לכולנו מהו חוסן אמתי. רפואה איננה מסתכמת רק בטיפול בגוף, אלא גם בחיזוק הרוח ובבניית קהילה שמרפאה את עצמה מבפנים. במרכז הרפואי 'צפון' אנחנו מאמינים שזו שליחותנו – להיות לא רק מקום של ריפוי ושיקום, אלא גם של חיבור חזק לקהילה".

מנהלת מיזם "נשים מספרות מלחמה", של עמותת "עדן", עדי וייס: אחרי השבעה באוקטובר, הבנו שאנחנו רוצות להשתמש בידע ובניסיון שצברנו לאורך השנים, כדי לספר את הסיפור הנשי של האירועים – את קולות הנשים מהדרום ומהצפון, את העוצמה, הגבורה וההתמודדות שלהן בתוך המלחמה. חשוב לנו שהקול הנשי הזה יישמע ויקבל מקום בשיח הציבורי והחברתי של התקופה".

המרכז הרפואי "צפון" מזמין את תושבי האזור להגיע לתערוכה, שתוצג במהלך החודש הקרוב, בלובי קומה 2, של מרכז שיקום "הלמסלי" – מרכז השיקום החדש, הראשון והיחיד בצפון, שנפתח במרכז הרפואי "צפון".