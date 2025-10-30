חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

"נשים מצטלמות מלחמה"

לציון שנתיים למלחמה: תערוכת הצילומים "נשים מצטלמות מלחמה" נפתחה השבוע במרכז הרפואי "צפון" (פוריה). התערוכה תחשוף את פניהן וסיפוריהן של נשים גיבורות מתקופת המלחמה

 
בתמונה: עדי וייס וד"ר נועם יהודאי וברקע התערוכה. צילום: המרכז הרפואי "צפון"

השבוע, נפתחה במרכז הרפואי "צפון" תערוכת הצילומים "נשים מצטלמות מלחמה", מבית עמותת "עדן", לציון שנתיים למלחמה. עמותת "עדן" הנה עמותה המתמחה בטיפול בטראומה בנערות ונשים ופועלת קרוב ל-30 שנה באזור עוטף עזה.

התערוכה מביאה את סיפוריהן האישיים של 13 נשים שחוו את אירועי השבעה באוקטובר ואת ההשלכות הקשות של הלחימה, בדרום ובצפון, מזוויות שונות: תושבות קיבוצי עוטף עזה ושדרות, משתתפות מסיבת הנובה, מפונות מהגבול הצפוני וכן אימהות שכולות ללוחמים.

היצירות, שנוצרו בשיתוף פעולה אינטימי ומעמיק בין הנשים לבין הצלמת והאוצרת, אליסיה שחף, מבטאות את המורכבות הרגשית של התקופה הכאב, הפחד, האובדן, אך גם את הכוח, התקווה והיכולת לשוב ולבנות חיים. מעבר לערך האמנותי, תהליך היצירה היה גם מסע תרפויטי, שאִפשר לנשים לעבד את חוויותיהן ולבטא את תהליך השיקום האישי והקהילתי שהן עוברות מאז המלחמה.

אירוח התערוכה במרכז הרפואי "צפון", במיוחד בחלל הכניסה של מרכז השיקום החדש, בחסות החברות "צמל" ו"אולפא", משקף את המחויבות של המרכז לטפח שיח של חוסן, וריפוי מול הקהילה. ואת היותו של המרכז חלק אינטגרלי מהקהילה ורכיב קריטי בשיקום הצפון כולו.

להפוך כאב לתקוו

מנהל המרכז הרפואי "צפון", ד"ר נועם יהודאי: "גם שנתיים אחרי אותו יום נורא, אנחנו, בצפון, נמצאים עדיין בעיצומו של תהליך שיקום – אישי, קהילתי ולאומי. הצפון חייב להפוך לחזק יותר ממה שהיה ואנחנו לוקחים זאת כמשימה אישית. התערוכה מבטאת את הכוח של נשים שבחרו להפוך כאב לתקווה והיא מזכירה לכולנו מהו חוסן אמתי. רפואה איננה מסתכמת רק בטיפול בגוף, אלא גם בחיזוק הרוח ובבניית קהילה שמרפאה את עצמה מבפנים. במרכז הרפואי 'צפון' אנחנו מאמינים שזו שליחותנו – להיות לא רק מקום של ריפוי ושיקום, אלא גם של חיבור חזק לקהילה". 

מנהלת מיזם "נשים מספרות מלחמה", של עמותת "עדן", עדי וייס: אחרי השבעה באוקטובר, הבנו שאנחנו רוצות להשתמש בידע ובניסיון שצברנו לאורך השנים, כדי לספר את הסיפור הנשי של האירועים – את קולות הנשים מהדרום ומהצפון, את העוצמה, הגבורה וההתמודדות שלהן בתוך המלחמה. חשוב לנו שהקול הנשי הזה יישמע ויקבל מקום בשיח הציבורי והחברתי של התקופה". 

המרכז הרפואי "צפון" מזמין את תושבי האזור להגיע לתערוכה, שתוצג במהלך החודש הקרוב, בלובי קומה 2, של מרכז שיקום "הלמסלי" – מרכז השיקום החדש, הראשון והיחיד בצפון, שנפתח במרכז הרפואי "צפון".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Events for 1st נובמבר
No Events
Events for 2nd נובמבר
No Events
Events for 3rd נובמבר
No Events
Events for 4th נובמבר
No Events
Events for 5th נובמבר
No Events
Events for 6th נובמבר
No Events
Events for 7th נובמבר
No Events
Events for 8th נובמבר
No Events
Events for 9th נובמבר
No Events
Events for 10th נובמבר
No Events
Events for 11th נובמבר
No Events
Events for 12th נובמבר
No Events
Events for 13th נובמבר
No Events
Events for 14th נובמבר
No Events
Events for 15th נובמבר
No Events
Events for 16th נובמבר
No Events
Events for 17th נובמבר
No Events
Events for 18th נובמבר
No Events
Events for 19th נובמבר
No Events
Events for 20th נובמבר
No Events
Events for 21st נובמבר
No Events
Events for 22nd נובמבר
No Events
Events for 23rd נובמבר
No Events
Events for 24th נובמבר
No Events
Events for 25th נובמבר
No Events
Events for 26th נובמבר
No Events
Events for 27th נובמבר
No Events
Events for 28th נובמבר
No Events
Events for 29th נובמבר
No Events
Events for 30th נובמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!