ניצחון בעין פית

לאחר 3 שנים: הרמטכ"ל ביטל השבוע את התכנית להקמת מתקן אימונים בעין פית

מאת: גלעד כהן. צילום: ליאור אנמר

צה"ל הודיע השבוע לוועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשותו של ח"כ יצחק קרויזר, (תושב נטור) על ביטול התכנית להקמת מתקן אימונים גדול בעין פית, שבצפון רמת הגולן. ההחלטה מסמנת ניצחון משמעותי לארגוני הסביבה, שנאבקו בשנים האחרונות נגד הקמת המתחם.

בהודעה של הצבא נמסר: "כחלק מתהליכי הלמידה מהמלחמה וההשתנות, הרמטכ"ל החליט על ביטול הקמת מתקן האימונים 'עין פית'. בחודשים האחרונים, כחלק מגיבוש העבודה אודות התר"ש (תכנית רב-שנתית) הבאה, מבוצעת עבודת מטה, אשר עיקרה למידה והפקת לקחים מכשירות כוחות היבשה ללחימה. במסגרת העמ"ט (עבודת מטה) נבחנות המשמעויות לבניית יכולות צה"ל ובתוך כך, שיפור המוכנות. העבודה בוחנת בין היתר את סדרי העדיפויות והצרכים המבצעיים העדכניים להקמת מתקני אימונים בצה"ל.

"כחלק מעבודת המטה, החליט הרמטכ"ל כי לא ימומש היתר הבנייה שניתן למערכת הביטחון להקמת המתקן הביטחוני בעין פית. ההחלטה על ביטול הקמת המתקן נשענת על ניתוח פעילות סדר כוחות היבשה בשנים הקרובות – באימונים ובמשימת הגנת הגבולות, אשר צפויה להשתנות באופן משמעותי בעקבות המלחמה. המתקן הביטחוני המתוכנן לא ייתן מענה מיטבי לצרכיו המבצעיים של צה"ל, זאת, בין היתר, בשל הפיזור הגיאוגרפי של מתקני האימון וורסטיליות המתקן. כפועל יוצא מכל אלה, החליט הרמטכ"ל כי התקציב ששוריין להקמת המתקן הביטחוני יוקצה להקמת מתקני אימון חליפיים, שיתאימו למתווה האימונים המתגבש בצה"ל בעת הזאת".

החברה להגנת הטבע הודתה לצה"ל על הצעד: "החברה מודה לצה"ל על הדיאלוג, על הפתיחות לשקול מחדש את המהלך ועל המוכנות לקבל החלטה אמיצה לטובת הטבע והאדם. אנו מקווים כי מעתה, פעילות הוועדה למתקנים ביטחוניים תיקח בחשבון גם שיקולים סביבתיים, שקריטיים לעתיד של כולנו".

