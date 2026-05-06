מתעמלת ארצית

ביום שישי האחרון, דפנה פרבר, בת 14 מקצרין, השתתפה בתחרות ההתעמלות הארצית של ליגת אליצור, שנערכה בבני ראם, שבדרום הארץ.

לפני מספר חודשים, בתחרות האזורית הראשונה, שהתקיימה בצפת, זכתה דפנה בשתי מדליות והייתה היחידה מרמת הגולן שהעפילה לתחרות הארצית.

דפנה מתאמנת בהתעמלות מזה מספר שנים והתרגשה מאוד להשתתף בתחרות ארצית בליגה המיועדת במיוחד למתעמלות דתיות מכל רחבי הארץ.

אנו גאים מאוד בהישגיה ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך. תודה רבה לצוות ההתעמלות, ובמיוחד לאמה של דפנה, נטשה פרבר, שליוותה ואימנה אותה לאורך השנים.

אנו מקווים להמשיך לפתח את תכנית ההתעמלות לבנות ברמת הגולן ולהשתתף בתחרויות נוספות בעתיד.