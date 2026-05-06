חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מתעמלת ארצית

דפנה פרבר, בת 14 מקצרין, השתתפה בתחרות ההתעמלות הארצית של ליגת אליצור

ביום שישי האחרון, דפנה פרבר, בת 14 מקצרין, השתתפה בתחרות ההתעמלות הארצית של ליגת אליצור, שנערכה בבני ראם, שבדרום הארץ.

לפני מספר חודשים, בתחרות האזורית הראשונה, שהתקיימה בצפת, זכתה דפנה בשתי מדליות והייתה היחידה מרמת הגולן שהעפילה לתחרות הארצית.

דפנה מתאמנת בהתעמלות מזה מספר שנים והתרגשה מאוד להשתתף בתחרות ארצית בליגה המיועדת במיוחד למתעמלות דתיות מכל רחבי הארץ.

אנו גאים מאוד בהישגיה ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך. תודה רבה לצוות ההתעמלות, ובמיוחד לאמה של דפנה, נטשה פרבר, שליוותה ואימנה אותה לאורך השנים.

אנו מקווים להמשיך לפתח את תכנית ההתעמלות לבנות ברמת הגולן ולהשתתף בתחרויות נוספות בעתיד.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st מאי
No Events
Events for 2nd מאי
No Events
Events for 3rd מאי
No Events
Events for 4th מאי
No Events
Events for 5th מאי
No Events
Events for 6th מאי
No Events
Events for 7th מאי
No Events
Events for 8th מאי
No Events
Events for 9th מאי
No Events
Events for 10th מאי
No Events
Events for 11th מאי
No Events
Events for 12th מאי
No Events
Events for 13th מאי
No Events
Events for 14th מאי
No Events
Events for 15th מאי
No Events
Events for 16th מאי
No Events
Events for 17th מאי
No Events
Events for 18th מאי
No Events
Events for 19th מאי
No Events
Events for 20th מאי
No Events
Events for 21st מאי
No Events
Events for 22nd מאי
No Events
Events for 23rd מאי
No Events
Events for 24th מאי
No Events
Events for 25th מאי
No Events
Events for 26th מאי
No Events
Events for 27th מאי
No Events
Events for 28th מאי
No Events
Events for 29th מאי
No Events
Events for 30th מאי
No Events
Events for 31st מאי
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!