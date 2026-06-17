מתחת לרדאר – לחץ דם

לפעמים, אדם עם לחץ דם גבוה יסבול מכאבי ראש, או סחרחורות, טשטוש ראייה, או עייפות, אבל הרבה פעמים אין סימנים ברורים

מתי בפעם האחרונה בדקתם לחץ דם רק כי הרגשתם מעולה? כנראה שאף פעם. הנטייה הטבעית שלנו היא לחפש תקלות, רק כשמשהו כואב או מציק, אבל יש מצבים שבהם הגוף ממשיך לעבוד בשקט גם כשמשהו קורה מתחת לפני השטח וזה בדיוק הסיפור של יתר לחץ דם.

הלב שלנו פועל ללא הפסקה ומזרים דם לכל חלקי הגוף. בכל פעם שהדם עובר בתוך כלי הדם, הוא מפעיל על הדפנות שלהם לחץ. כאשר הלחץ הזה גבוה לאורך זמן, כלי הדם והאיברים השונים עלולים להיפגע. לפעמים, אדם עם לחץ דם גבוה יסבול מכאבי ראש, או סחרחורות, טשטוש ראייה, או עייפות, אבל הרבה פעמים אין סימנים ברורים ואנשים רבים מסתובבים עם לחץ דם גבוה בלי לדעת זאת.

בר פתרון או גזירה משמים?

לחץ דם גבוה הוא ממש לא גזירת גורל. הגוף שלנו מגיב מדהים למה שאנחנו מכניסים אליו ועושים אתו. תזונה טובה יותר, הורדת סטרס, איזון הגוף בדיקור סיני, ספורט ותנועה, כל אלה יכולים לשנות את התמונה מקצה לקצה.

תזונה – יותר ירקות ופירות, קטניות, אגוזים, עלים ירוקים ודגנים מלאים משפיעים לטובה על כלי הדם. פירות אדומים כגון פטל, דובדבן ופירות יער נוספים משפיעים טובים במיוחד.

לעומת זאת, חשוב לצמצם מזון מעובד כגון נקניקים, רטבים קנויים, ממרחים עתירי מלח ושומן ועוד. כל אלה מעמיסים על כלי הדם ולאורך זמן, עלולים לגרום לפגיעה בהם. גם עישון משפיע לרעה על גמישות ועמידות של כלי הדם.

מתח וסטרס – בתקופות של מתח, הגוף נכנס למצב של דריכות: הדופק משתנה, כלי הדם מתכווצים והגוף דרוך ומתוח. חשוב מאוד לאפשר לגוף לפרוק את המתח הזה. הליכה בטבע, תרגילי נשימה, מפגש עם חברים וכמובן, טיפול בדיקור ובמגע. עשו הכול על מנת לשמור על רוגע ושקט נפשי ככל האפשר. בכל זאת, זאת ישראל ולא ניו זילנד… אירועים מלחיצים קורים לעתים כה קרובות. חשוב למצוא עוגנים שייקלו על המתח והלחץ.

רפואה סינית

בעיניי, חשוב להסתכל לא רק "איך מורידים את הערך?", אלא מה הוביל את הגוף למצב הזה.

הטיפול הסיני אינו מתייחס ללחץ דם כבעיה מבודדת, אלא כחלק ממכלול של מערכות בגוף. לכן בטיפול נתייחס לאיכות השינה, נבדוק האם יש מתח מתמשך, או חוסר שקט, מה מצב העייפות ועוד.

מחקר משנת 2021, אשר כלל כ-1200 אנשים, מצא כי טיפול בדיקור סיני הוריד את לחץ הדם. מחקר נוסף מצא כי באנשים הנוטלים תרופות ליתר לחץ דם, ולמרות זאת עדיין אינם מאוזנים, דיקור השפיע לטובה יותר מאשר טיפול תרופתי נוסף.

מניסיוני הקליני, כאשר מטפלים לא רק במספר שמופיע במדידה, אלא גם בשאר הגורמים, ניתן לראות שינוי משמעותי, הן בערכי לחץ הדם והן בהרגשה הכללית. כמובן, אין להפסיק טיפול תרופתי ללא התייעצות עם רופא.

לסיום, תרופה ביתית המסייעת לשמירה על לחץ דם תקין – חליטת עלי זית.

להרתיח 10 עלי זית כ-10 דקות ולסנן. לצנן מעט ולשתות. מומלץ להתחיל בכמות קטנה (כפית או שתיים) על מנת לוודא שלא מתפתחת רגישות, או אלרגיה.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי