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משקמים ומפתחים

כחלק מתכנית אסטרטגית מקיפה של המועצה המקומית קצרין לשדרוג המרחב הציבורי, העבודות ברחוב יראון העליון והתחתון מתקדמות בקצב מהיר, בעלות של מיליוני שקלים. השלב הבא: רחובות דברת וחוקוק

המועצה המקומית קצרין ממשיכה להוציא אל הפועל את התכנית האסטרטגית הכוללנית לפיתוח, שיקום ושדרוג התשתיות ברחבי היישוב. בימים אלו, מתקיימות העבודות ברחוב יראון, אשר כוללות שיקום, שדרוג ופיתוח של התשתיות הישנות, חידוש פני הכניסה לרחוב, שדרוג תשתיות החשמל ופיתוח נופִי חדש לאורכו.

פרויקט התשתיות ברחוב יראון מהווה שלב נוסף בתכנית העבודה הרב-שנתית של המועצה המקומית, אשר החלה אשתקד עם סיום עבודות השיקום ברחובות יבניאל, כינורות וקדש.

"על פי לוחות הזמנים, עם סיום העבודות הנוכחיות ביראון, אנו צפויים לעבור לשדרוג הרחובות דברת וחוקוק", מסביר מנכ"ל המועצה המקומית קצרין, ישי ליבשטיין. "בשלב הבא של התכנית המרחבית, מתוכנן שיקום כולל של התשתיות ברובע אפק, הכולל גם את פרויקט הטיילת המרכזית, שנמצא בימים אלו בהליכי תכנון".

מימון התכנית הכוללנית נאמד במיליוני שקלים, אשר גויסו על ידי המועצה המקומית לטובת שדרוג המרחב הציבורי.

ליבשטיין: "אנחנו מיישמים כאן הלכה למעשה תכנית אסטרטגית ארוכת טווח, שנועדה לייצר מרחב יפה, נגיש ומזמין יותר. השקעת מיליוני השקלים שגייסנו עבור התכנית הכוללנית הזו היא תעודת המחויבות שלנו לתושבים. כל רחוב, כל מדרכה וכל רובע שישוקמו הם נדבך נוסף בבניית העתיד של בירת הגולן ואנו נמשיך לגייס את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח מרחב ציבורי מודרני, בטוח ומזמין בכל רחבי היישוב".

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