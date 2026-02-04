משפחת בן ארוש מגשור: אב ובן מכתירים אליפות גולן בטניס שולחן

16 נערים ושבעה מבוגרים התחרו בטניס שולחן, במרכז הקהילתי אשכול "אופק", בסבב הראשון של עונת 2026

סיפור נדיר של הישג משפחתי התרחש השבוע במרכז הקהילתי אשכול "אופק" בגולן, כאשר אוהד וישראל בן ארוש, מגשור, זכו באליפויות הגולן בטניס שולחן בקטגוריות שלהם.

אוהד, הבן, הוכתר כאלוף הנוער עד גיל 14, בעוד אביו, ישראל, זכה בתואר האלוף בקטגוריית המבוגרים.

הטורניר, שהיווה את פתיחת עונת 2026, משך משתתפים מכל רחבי הגולן והתקיים על חמישה שולחנות של טניס שולחן.

האווירה במקום תיארה שילוב מרגש של ריכוז, התרגשות וספורטיביות ברמה גבוהה.

קרבות צמודים בקטגוריית הנוער

בקטגוריית הנוער, 16 שחקנים צעירים, עד גיל 14, התמודדו על התואר המכובד. אוהד בן ארוש הוכיח שליטה מרשימה במגרש וזכה במקום הראשון.

עידו ביידר הפגין ביצועים חזקים וסיים במקום השני ואחריו שחר טרץ, שתפס את המקום השלישי. רועי גולדברג זכה במקום הרביעי המכובד.

"האווירה הייתה מדהימה", שיתף רכז הספורט של אשכול "אופק", קובי. "ראינו ריכוז אמתי, התרגשות טבעית והכי חשוב – ספורטיביות גבוהה ורוח תחרותית בריאה.

ילדים האלה מראים עתיד מבטיח לטניס השולחן בגולן וזו רק תחילתה של מסורת. ניפגש בטורניר הבא, באביב".

האבות מראים דוגמה אישית

בקטגוריית המבוגרים, הוכיח ישראל בן ארוש מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים המובילים באזור וזכה במקום הראשון. יאיר בן חורין סיים במקום השני ואליעד רייכין – במקום השלישי.

ההישג המשפחתי של משפחת בן ארוש מדגיש את חשיבות הדוגמה האישית והמעורבות ההורית בספורט.

"לראות אב ובן עומדים יחד כאלופי הגולן, זה רגע מיוחד", אמר מנהל אשכול "אופק", אורי אהלי. "זה מראה שספורט הוא לא רק תחרות, אלא גם ערכים משפחתיים, מסירות ותשוקה משותפת".

אשכול אופק – בית לקהילת טניס השולחן בגולן

המרכז הקהילתי אשכול "אופק" ממשיך לשמש כמוקד מרכזי לקידום פעילות גופנית, בריאות וקהילתיות באזור הגולן. הטורניר הוא חלק מסדרת אירועים, שמטרתם לטפח קהילה ספורטיבית פעילה ולהעניק פלטפורמה לשחקנים מכל הגילאים, להתפתח ולהתחרות.

"אנחנו גאים שאשכול אופק לקח על עצמו את האחריות להיות הבית של קהילת טניס השולחן בגולן", כתב מנהל מחלקת ספורט, רן. "אנחנו רואים את חשיבות הספורט לא רק כפעילות גופנית, אלא כמנוע לבניית קהילה, חינוך לערכים ויצירת חוויות משותפות לכל המשפחה".

מבט קדימה

עם סיום הסבב הראשון של עונת 2026, המארגנים כבר מתכננים את המשך העונה. "זו רק ההתחלה", הם מבטיחים. "יש לנו עוד הרבה טורנירים מתוכננים ואנחנו מצפים לראות את הקהילה שלנו גדלה ומתפתחת".

תוצאות מלאות:

קטגוריית נוער (16 משתתפים):

מקום ראשון: אוהד בן ארוש

מקום שני: עידו ביידר

מקום שלישי: שחר טרץ

מקום רביעי: רועי גולדברג

קטגוריית מבוגרים (שבעה משתתפים):

מקום ראשון: ישראל בן ארוש

מקום שני: יאיר בן חורין

מקום שלישי: אליעד רייכין