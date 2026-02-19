חיפוש

משעולים משודרגים

חברת "מי התנור" פועלת בימים אלו לשדרוג תשתיות המים והביוב בשכונת "נווה", בקצרין. היקף ההשקעה בפרויקט: 600 אלף שק"ח

חברת "מי התנור" ממשיכה לפעול למען שדרוג תשתיות מים וביוב ישנות בקצרין.

החברה מבצעת בימים אלו פרויקט לשדרוג תשתיות המים והביוב הישנות בשכונת "נווה", ברחובות נשר, נקר ונחליאלי.

במסגרת הפרויקט, תשודרג תשתית המים הישנה בקו פלדה חדיש ותקני, בקוטר של 4 צול ובאורך של 370 מטרים. גם תשתית הביוב הישנה תוחלף בקוpvc חדש, בקוטר של 8 צול ובאורך של 250 מטרים.

מ"מי התנור", נמסר כי העבודות, שמהוות חלק מתכנית השקעות סדורה, החלו לפני כחודש וצפויות להימשך עד סוף חודש אפריל. סה"כ הושקעו בהן 800,000 ש"ח.

עוד נמסר כי העבודות שמתבצעות כעת מהוות שלב א' בפרויקט, שצפוי בעתיד להמשיך לרחובות נוספים.

העבודות מבוצעות בשטח על ידי חברת "שואבי הגליל" באמצעות חברת "נאיל סבג", בליווי צמוד של רכז התפעול של "מי התנור" בקצרין, אלי בן דוד ותחת פיקוח של חברת "מוטי הוניג הנדסה" ובתיאום מלא עם המועצה המקומית קצרין, שמספקת ריצוף חדש שיונח ברחוב עם סיום החלפת התשתיות.

מנכ"ל "מי התנור", רו"ח אברהם בראל, מסר: "מדובר בפרויקט חשוב שמתנהל בתנאים מורכבים.

"נושא שדרוג תשתיות ישנות מהוות נדבך משמעותי בפעילות החברה, שכן תשתיות איכותיות תורמות לאיכות החיים של התושבים. ברצוני להודות לראש המועצה, יהודה דואה ולמנכ"ל המועצה, ישי ליבשטיין, על תיאום ושיתוף פעולה הדוק לטובת קידום פרויקטים, שתכליתם היא פיתוח קצרין ורווחת התושבים".

