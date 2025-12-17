משוק ההון לתיירות

הוא מנכ"ל תיירות אל-רום – מלון, מרכז מבקרים וקטיף עצמי. קודם, בת"א, עבד בשוק ההון. "נשאבתי לעולם התיירות מתוך סקרנות ואני עושה את זה כבר שבע שנים בכיף גדול". האורח שלנו לשבת הוא שמעון מיכאל, מאל-רום

קצת על עצמך

"שמעון מיכאל, בן 38, אבא לשתי בנות, בנות 6-8, נשוי לליאור, בת קיבוץ אל-רום, מתגורר, חי ונושם את הגולן בשמונה השנים האחרונות".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. חייתי גם בקנדה ובארצות הברית מספר שנים".

מגורים

"מתגורר בקיבוץ אל-רום".

עיסוק

"מנכ"ל תיירות אל-רום – מלון, מרכז מבקרים וקטיף עצמי. לאחר התואר, התגוררנו בתל אביב והתעסקתי בעולמות אחרים לגמרי ממה שאני עוסק בו היום. עבדתי בתחום שוק ההון, עד שהגעתי לגולן. כאן נשאבתי לעולם התיירות מתוך סקרנות ואני עושה את זה כבר שבע שנים בכיף גדול".

איך נראה יום שישי שלך?

"ימי שישי אצלי הם במעין רוטינה קבועה: בבוקר מתכוננים לשבת במלון, מוודאים שהכול קורה. לקראת הצוהריים, עובר להתעסק בקבלת השבת בבית, עם המשפחה המורחבת של אשתי, מבשלים, שמחים ונחים. בהרבה מן השבתות, גם הולכים להיות עם משפחתי, בקריית שמונה, מפגשים שהם תמיד משמחים עם אימא, האחים והאחיינים שאני מאוד מחובר ואוהב".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"אם זה בבית, אז תמיד עושים תבשילים מיוחדים וטעימים, אופים חלות, מכינים סירים עמוסים בכל טוב, בשר תמיד מנצח. אצל אימא, ארוחת שישי זה בעיקר הסלטים הטעימים, דגים ואם נשאר מקום, אוכלים גם בשר".

זיכרון ילדות משבת

"טיולים משפחתיים, הנסיעות, הצלילים שבוקעים מהרדיו. עד היום אני נתקף נוסטלגיה, כשאני עובר במקומות מסוימים שמזכירים לי את הילדות וצלילי השיר המסוים שהתנגן בילדות עולים לי לראש".

המלצה על ספר

"לאחרונה, קראתי את אלבר קאמי ו'הפילוסופיה של האבסורד'. אם כבר לקרוא משהו, אז הוא צריך להיות מטלטל".

עם מי היית רוצה לשבת לקפה?

"קונפוציוס".

איך חוגגים את חנוכה?

"נחגוג השנה את החנוכה בחופשה משפחתית בחו"ל".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"בעיקר כיף עם הילדות, כשלא פצוע ממשחק כדורסל".

איך השפיעה עליך המלחמה?

"השפיעה מאוד, תקופה לא פשוטה בהחלט. יותר משנה ללא עבודה, נאלצנו לסגור את המלון לכל התקופה. כמי שאוהב את המקום שלי בצורה לא נורמלית, המכה הייתה לי קשה מאוד. בזמן הזה, הייתי חלק מכיתת הכוננות, הייתה המון משמעות בתקופה הזו, שמחתי להיות חלק מהמחלקה, אך יחד עם זאת, חיכיתי כל רגע וכל דקה שנוכל לחזור ולארח".

מהו המוטו שלך בחיים?

"אשתי רזה וצודקת".

מהו החלום שלך?

"חופשה של חמש שנים, עם כל המשפחה בעולם".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"אני אוהב הרבה דברים בגולן, את הנופים, את השקט והפסטורליות, אבל בעיקר את האנשים, אין כמו האנשים של הגולן, תחושה של בית בכל מקום".

מה אתה מאחל לעצמך?

"שקט, שקט והרבה שקט והכי הכי חשוב – לגדל את הילדים בנחת".