מצמיחה עסקים

היא בעלת משרד "דיסנס", במתחם וואסט, המתמחה בייעוץ וליווי לחברות ועסקים בתחומי הקצאות לתעשייה ומענקים. האורחת שלנו לשבת היא מירב אנידג'ר, ממרום גולן

קצת על עצמך

מירב אנידג'ר נשואה למוזי, איש סושיאל מדיה, שהחליף את המקלדת בפלאנצ'ה רותחת בפודטראק שלו ואימא למאור מתן, מיה ויהונתן".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי בתל אביב וגדלתי באזור המרכז".

מגורים

"מרום גולן".

עיסוק

"בעלת משרד 'דיסנס', שממוקם במתחם וואסט ומתמחה בליווי חברות ועסקים בתחומי הקצאות לתעשייה, ליווי והובלה למענקים וליווי מנכ"לים בחברות וייעוץ פיננסי ועסקי ביצירת חזון, תוך גיוס ממון לפי הצורך.

"בימים אלה ממש, המשרד מתקשר לבעלי עסקים ומודיע להם שהם זכו במענק מהמדינה. במקביל, אנחנו מגישים עוד עשרות עסקים מהגולן, מהגליל ומיהודה ושומרון למענקים נוספים, זאת הפעם הרביעית".

איך נראה יום שישי שלך?

"תלוי בתקופה ובשבתות בהן הילדים נשארים או יוצאים לשבת מהצבא. בעיקר זה מתחיל בשעות הבוקר המוקדמות בעבודה וממשיך בבישולים ואפייה, עד לכניסת השבת ואז השבת מוקדשת למשפחה".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"כמו בכל בית מרוקאי, זה מתחיל בהמון סלטים, ממשיך בדגים חריפים ולפחות עוד שלוש מנות בשריות. בשבתות חורפיות, כולם בבית יושבים על סיר חמין, כשהקמין דולק. כשהילדים בצבא ולא יוצאים הביתה, מוזי ואני לבד. אם לא נוסעים למרכז, בוחרים במסעדה מקומית ונוסעים לפרגן".

זיכרון ילדות משבת

"אחי היה משחק בנבחרת נוער בתל אביב. זה התחיל בהשכמה מוקדמת, עצירה ב'סמי בורקס' ביפו, הסניף המקורי, נסיעה למשחק וחזרה לחמין של אימא".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"משפחה… עם כל הילדים, בעיקר עם המשפחה הגרעינית וכשמתאפשר – נסיעה למרכז, למשפחה הגדולה".

המלצה על ספר

"'תולדות האהבה', של ניקול קראוס".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"אחד האנשים הכי מרתקים בעיניי וסוג של קונסנזוס הוא פרופסור אומן".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"בימים טרופים אלה, שעות פנאי מצטמצמות. כשיש לי רגעים כאלה, אני הולכת לשתות קפה עם חברה טובה, לשחות בבוקר ובעיקר לטייל בטבע, או פשוט לאפות בעיקר לילדים, לקחת הביתה, או לבסיס. לאחרונה, מתמודדת עם אתגר של אפייה קיטוגנית בשביל מוזי… תשאלו אותו על עוגיות השקדים והחמאה שלי".

איך השפיעה עלייך המלחמה?

"עכשיו, כשכולם בבית, אז רגוע. מפיגה את החששות והדאגות בעשייה מתמדת למען העסקים והקהילה, מתוך שליחות".

מהו המוטו שלך בחיים?

"הגשמה עצמית, מתוך עשייה ונתינה. להיות תמיד בצד הנותן".

מהו החלום שלך?

"היה לי חלום שכמעט התגשם ביצירת כלי טכנולוגי לבעלי עסקים להתנהלות פיננסית. המלחמה טרפה את הקלפים… יבוא יום ונגשים אותו".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"את המרקם האנושי. יש כאן מרקם אנושי מקסים, ממש כל ישראל. יהודים, דרוזים, דתיים חילוניים, מהקיבוץ, מהמושב ומהכפרים סביבנו ואוהבת גם את הנופים היפים".

מה את מאחלת לעצמך?

"להצליח להצמיח כמה שיותר עסקים".