מעצבים שינוי

"מִיחדוּש" – פרויקט קהילתי, חברתי, סביבתי לחידוש רהיטים והעצמת אנשים עם צרכים מיוחדים, באשכול גליל מזרחי

אשכול גליל מזרחי ומארג מבואות החרמון משיקים פרויקט אזורי ראשון מסוגו המשלב בין שמירה על הסביבה באמצעות צמצום פסולת וקידום תרבות של מחזור ושימוש חוזר ובמקביל, יצירת הזדמנויות תעסוקה משמעותיות לאנשים עם מוגבלויות. בבסיס הפרויקט עומדת תפיסה הרואה ברהיטים ישנים משאב ובסיס לבניית קהילה חזקה, ערכית ומעורבת יותר. הפרויקט הנו בשיתוף ובסיוע המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת פרויקט "מיחדוש", ייאספו פריטי ריהוט קטנים ובינוניים כמו שידות, מגירות, כיסאות, שרפרפים, ארוניות, מדפים ועוד. תושבים המעוניינים למסור פריט יוכלו ליצור קשר במוקד טלפוני ייעודי שהוקם לכך בטלפון 050-200-2925, למלא פרטים ולשלוח תמונה של הרהיט. בתוך 24 שעות, יצרו קשר עם הפונה, כאשר איסוף הרהיט יתבצע עד 10 ימים מרגע האישור, באמצעות רכב מיוחד שהוקצע לפרויקט.

במארג מבואות החרמון, הוקם בית מלאכה ייעודי, בו יעבדו מקבלי שירות, בעלי צרכים מיוחדים, ממרחב הגליל המזרחי, בשיפוץ ושדרוג הרהיטים. העבודה המקצועית משלבת רכישת מיומנויות, חיזוק תחושת המסוגלות והשתייכות ופיתוח כישורים תעסוקתיים, לצד תרומה מוחשית לסביבה ולקהילה.

הרהיטים המחודשים יוצעו למכירה במחיר נגיש, במסגרת יריד "מיחדוש", שיתקיים אחת לרבעון, במתחם מארג מבואות החרמון. כל ההכנסות מהמכירה יוקדשו לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות המשתתפים בתוכניות השיקום והטיפול במארג.

מארג מבואות החרמון, המופעל על ידי עמותת "כוכב הצפון", מעניק מסגרת תעסוקתית וטיפולית לאנשים עם מוגבלות פיזית מורכבת, בגילאי 21 ומעלה, לצד הזדמנויות להתפתחות אישית ומקצועית, במסגרות מותאמות אישית. המרכז משלב גלריות, בית קפה ואולם כנסים ומהווה מרחב קהילתי פעיל המחבר בין כלל תושבי האזור.

גאווה קהילתית

פרויקט "מיחדוש" מבטא הלכה למעשה את החיבור בין האדם, הקהילה והסביבה. הפחתת פסולת והארכת חיי מוצרים, מחד וחיזוק אוכלוסיות מיוחדות והעצמתן, מאידך. זהו מהלך אזורי שממחיש כיצד ערכים של קיימוּת יכולים להפוך למנוע חברתי משמעותי.

הציבור מוזמן לקחת חלק ביוזמה באמצעות מסירת רהיטים, רכישת פריטים מחודשים וכשותפים לעשייה שמחזקת את הסביבה ואת החברה גם יחד.

יו"ר אשכול גליל מזרחי, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון ומוביל תחום השירותים החברתים באשכול, בני בן-מובחר: "פרויקט 'מיחדוש' משקף באופן ברור את החזון האזורי שאנו מקדמים: שותפות אמיתית בין רשויות, קהילה ואנשים, והובלת מהלכים שמייצרים ערך חברתי וסביבתי משמעותי. מעבר לחידוש הרהיטים, הפרויקט יאפשר לנו לתת לחברים ממארג מבואות החרמון מרחב מקצועי, תומך ומעצים שבו הם ירכשו מיומנויות, יפתחו תחושת מסוגלות וירגישו חלק בלתי נפרד מהעשייה האזורית. זהו מיזם שמחזק את המרקם החברתי של הגליל המזרחי, מייצר גאווה קהילתית ומוכיח ששיתופי פעולה אזוריים יכולים להפוך ערכים חברתיים למעשה יום-יומי עם השפעה אמיתית".

ראש מועצה מקומית ראש פינה וראש רשות מוביל תחום איכות הסביבה באשכול, מוטי חטיאל: "'מיחדוש' הוא ביטוי מובהק למדיניות סביבתית מתקדמת שמחברת בין חזון לפרקטיקה. במקום לראות ברהיטים ישנים פסולת, אנו בוחרים לראות בהם משאב וחומר גלם להזדמנות חדשה. הפרויקט מקדם תרבות של שימוש חוזר וצמצום פסולת במרחב האזורי, מצמצם את היקף ההטמנה ומעודד את הציבור לקחת חלק פעיל בשמירה על הסביבה. השילוב בין מחויבות סביבתית למחויבות חברתית יוצר ערך משמעותי והמודל האזורי שאנו משיקים כאן עשוי להוות דוגמה במקומות נוספים ברחבי הארץ".

מנכ"לית עמותת "כוכב הצפון", רותי גופר: "פרויקט 'מיחדוש' מבטא בצורה עמוקה את תפיסת העולם של עמותת 'כוכב הצפון'. מדי יום, אנו פועלים ליצירת הזדמנויות אמיתיות ומשמעותיות לאנשים עם מוגבלויות, מתוך אמונה ביכולותיהם ובתרומתם לקהילה. בית המלאכה שהוקם במארג מבואות החרמון אינו רק מרחב עבודה, אלא מקום של צמיחה, רכישת מיומנויות וחיזוק תחושת הערך והמסוגלות האישית. השילוב בין עשייה מקצועית, תרומה סביבתית וחיבור לקהילה מייצר עבור מקבלי השירות חוויה של שותפות אמיתית והשפעה. אנו גאים להיות חלק מיוזמה אזורית חדשנית, שמחברת בין קיימות חברתית וסביבתית והופכת ערכים למציאות יום-יומית".