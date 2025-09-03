מסכמים קיץ של עשייה בחוות היישום באבנ"י אית"ן

חוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן, בהובלת היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, ב"מכון שמיר למחקר", מסכמת עונת קיץ עשירה בפעילות ובהישגים

לצד פעילות חינוכית ענפה, אירוח ילדי מועדונית "צמיד", תלמידי תכנית "אודיסאה" ועשרות מילדי הגולן במסגרת קייטנות יישוביות. כמו כן, התקיימו גם ביקורים של חקלאים מהאזור ומשלחות מקצועיות מהארץ ומחו"ל.

בצד העשייה החינוכית והקהילתית, החווה ממשיכה להציג הצלחות חקלאיות מרשימות: קטיפי העגבניות והפלפל נמצאים בשיאם והחסות ההידרופוניות מניבות תוצרת רציפה ואיכותית. לצד אלה, מטופחים גידולים ייחודיים ובהם פלפל חריף, קולרבי, מלון הגדל באוויר, פרחי הורטנזיה, אסנה וסלרי משובח. צוות החווה כבר נערך ל"קטיף ההפתעה" לחגים.

חוות היישום באבנ"י אית"ן ממשיכה למצב את עצמה כמרכז מצוינות בחדשנות חקלאית, מקום שבו מחקר, יישום ותוצרת מקומית נפגשים ויוצרים חקלאות פורצת דרך.