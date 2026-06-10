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מופע המחול של האולפן בבני יהודה

בשבוע שעבר, התקיים באולם "בני ציון" בכנרת מופע הסיום 2026 של האולפן למחול בבני יהודה

מי שלא היה – הפסיד!

במהלך שעה, הופיעו על הבמה קבוצות של רקדניות בגילאים שונים והפליאו בתנועה וריקוד.

הופעתן המוקפדת של הבנות (ושני בנים מקסימים) על התלבושות היפהפיות, התסרוקות והאיפור הקל, השלימו את הכוריאוגרפיות המעניינות והמרשימות.

עבודה מאומצת והתמדה במשך השנה ניכרו בביצועים היפהפיים.

אי אפשר שלא להעריך את צוות המורים והכוריאוגרפים ואת הבנות/נים המקסימות/מים על ערב מרגש שכזה.

למחרת, ביום שישי, נכחתי במופע נוסף שהיה מבוסס על בוגרות האולפן בעבודות סולו שלהן. מאוד מרשים ויפה.

בנות אלה, תלמידות י"ב ובוגרות האולפן, הפליאו לחולל ולנוע על כל רחבת הבמה, כל אחת בריקוד אישי, שהיה גם פרידה מלווה בדמעות שלהן מהאולפן שהיה להן בית שני במשך שנים.

כיף מיוחד הוא לראות בין הרוקדות הרבה פנים מוכרות. בנות השכן, נכדות של חברה, או ילדה מיישוב סמוך.

ברכות ותודות למנהלת האולפן ולצוות המורות/ מורים והכוריאוגרפיות/פים וכמובן לבנות שמשקיעות, מתמידות ומביאות יופי ואיכות שכאלה.

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