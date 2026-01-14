מועצה אנרגטית

חיפוש

המועצה המקומית קצרין, זכתה במענק של 232,000 ש"ח ממשרד האנרגיה והתשתיות

חטיבת אנרגיה מקיימת, במשרד האנרגיה והתשתיות, ממשיכה בהרחבת הפעילות למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות המקומיות ואישרה מענק בסך של 232,000 ש"ח למועצה המקומית קצרין. המענק מיועד לטובת פרויקטים של התייעלות באנרגיה, מתקני אגירה, הגברת הביטחון האנרגטי ועוד. פרויקטים אלו יאפשרו לתושבי המועצה לצרוך חשמל בשעות חירום ויחסכו בהוצאות האנרגיה עבור המועצה והתושבים.

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן: "המענק יסייע למועצה המקומית קצרין לחסוך בהוצאות האנרגיה וכך להשקיע יותר ברווחת התושבים, לייצר אנרגיה שאינה מזהמת לטובת בריאות תושבי המועצה, לצרוך אנרגיה בשעות חירום ועוד. יחד עם ראש המועצה, יהודה דואה, נמשיך לפעול למען תושבי קצרין".

ראש המועצה, יהודה דואה: "אני מודה לשר אלי כהן ולצוות משרד האנרגיה והתשתיות על שותפות עמוקה. השר כהן הוא ידיד גדול של קצרין בירת הגולן ויחד, אנו ממשיכים לעבוד כדי לחזק את הביטחון האנרגטי, לקדם אנרגיה מקיימת ולייצר חיסכון שיחזור ישירות לטובת התושבים".

התמיכה תינתן עבור פרויקטים בתחום ההתייעלות באנרגיה כגון החלפת מערכות מיזוג ותאורה ישנות ובזבזניות במערכות יעילות וחסכניות ומערכות ניהול אנרגיה חכמות. בתחום האנרגיה המתחדשת, ניתנו מענקים להתקנת הצללות סולאריות שיספקו צל במגרשי ספורט וייצרו חשמל נקי וכן עבור מתקני אגירת אנרגיה לשמירה על רציפות תפקודית של מבני ציבור. כמו כן, תינתן תמיכה לפרויקטים חדשניים כגון, מרכזי יישום שיסייעו וילוו תושבים ובעלי עסקים ברשויות המקומיות בתהליך התקנת מערכות סולאריות על גגות המבנים.

כתוצאה ממענק זה, יושקו פרויקטים אשר יובילו לחיסכון משמעותי באנרגיה ולהוספת הספק מותקן של אנרגיה מתחדשת ומתקני אגירה.  פרויקטים אלו יאפשרו לתושבי קצרין להמשיך לצרוך אנרגיה גם בשעות חירום, תוך ייצור אנרגיה שאינה מזהמת לטובת בריאותם. בנוסף, הפרויקטים יחסכו בהוצאות האנרגיה עבור התושבים ועבור המועצה, כך שהמועצה תוכל להשקיע יותר ברווחת התושבים.

