מועדון הברידג' בקצרין

במועדון הברידג' בקצרין נפתח קורס למתחילים, לפני כחודש. הקורס הוא בן 10 פגישות שבועיות

מאת: שלום בלייר

מועדון הברידג' שלנו, הפועל כבר חמש שנים בבית גיל הזהב של המתנ"ס, ברחוב חמת, ממשיך בפעילות סדירה. נפגשים מדי שבוע, לשעתיים משחק. כדי להעשיר את מיומנות השחקנים, הוספנו שיעור של מחצית השעה בתחילת כל מפגש, אותו מעביר חבר מועדון, בוגר קורס הדרכה של התאגדות הברידג', דיוויד הירש, מאל-רום.

אנו לא מסתפקים בקיים ולפני כחודש, פתחנו קורס ברידג' למתחילים. את השיעורים מעביר מדריך אחר של ההתאגדות, מרדכי לסר מקרית שמונה. עשרת התלמידים באים מקצרין ויישובי הגולן, ממושב אודם בצפון ועד קיבוץ גשור בדרום הגולן. הקורס הוא בן 10 פגישות שבועיות.

חלק ניכר משחקני מועדון קצרין משחקים גם במועדון מבואות חרמון, בו משחקים תושבי הגליל המזרחי כולו, כולל רמת הגולן. מועדון מבואות חרמון הנו חלק מהתאגדות הברידג' הישראלית. מתקיימים בו שני טורנירים שבועיים והשחקנים מתקדמים בסולם הדירוג של ההתאגדות. בשונה מאופי המשחק בקצרין, האווירה במבואות חרמון תחרותית יותר ועל כן מתאימה לשחקנים ותיקים ומיומנים יותר. כל שחקן במועדון קצרין יכול לשחק במועדוני מבואות חרמון, ללא תוספת תשלום. המועדון פתוח לשחקני ברידג' מקצרין ויישובי רמת הגולן.

