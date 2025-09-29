מהפכת הדיגיטל כבר כאן: גוגל מאבדת כוח, אמנון שעשוע ממריא וישראל מתכוננת לעידן חדש

עולם השיווק הדיגיטלי משתנה בקצב מסחרר: גוגל מאבדת נתח שוק, עסקים פונים ל-AI במקום לחיפושים רגילים, אמנון שעשוע מקים מיזם יוניקורן חדש וגם בישראל כבר מדברים על הכנסה בסיסית לכולם. כהרגלי, אני בא לעשות סדר בשינויים ומסביר למה כולנו צריכים להתכונן

היום בפינתנו, אני שוב רוצה להזכיר לעצמי וגם לכם את החדשות והעדכונים מן העולמות שמטלטלים את עולמנו: הדיגיטל, הפרסום והבינה המלאכותית, שמרקידה את כולנו על פי חליל חדש. רגע לפני כיפור, או אולי במהלכו, אני מבקש לעצור יחד אתכם לשתף, לפתוח דלת.

חמש-עשרה שנה אני מהלך בשבילי עולם הפרסום. חמישה-עשר חורפים וקיצים שבהם אני, יחד עם אורית רעייתי ושותפתי, חברי קיבוץ כפר חרוב, מובילים את משרד הפרסום OK.

השבועון "שישי בגולן", אותו אני אוהב ומוקיר, לא זר לי כלל. עוד לפני שהוקם המשרד, הייתי בו איש מכירות צעיר, בן עשרים וארבע בלבד, מוכר מודעות לעסקים קטנים וגדולים, טועם את טעמו של דפוס ושל דיו.

שנה אחר כך, יצאתי לדרך עצמאית. אורית ואני, זוג צעיר, האמנו שאפשר להביא לגולן ולעולם העסקי שביל חדש, נתיב דיגיטלי. היה זה זמן שבו דיברו על "גוגל" ועל "פייסבוק" בחשש, כמו על ארץ לא נודעת. בעלי חברות ועסקים שאלו אותנו בפחד: האם זה לא מסוכן להשקיע כסף במרחב שאין לו משקל, שאין לו ריח?

עברו שנים, חלפו לילות והיום, אחרי למעלה מחמש-עשרה שנה, אני רואה את אותן חברות, שרבות מהן מוכרות לכולכם, שהיו אז מהססות וכעת מתקדמות בדיגיטל, נושמות אותו, ניזונות ממנו. חלקן זכינו לשווק ברחבי הרשתות, חלקן באתרים גדולים, חלקן בקטנים וכל עסק והצורך שלו.

כשאני מביא לכם כאן את החדשות האחרונות, אל תראו בהן סתם מילים על טכנולוגיה. אלו סימנים. אלו אותות. כי אם פעם חיפשתם מקפיא לממ"ד, או חופשה דרך "גוגל", היום, יותר ויותר, תשאלו את ChatGPT. זה לא רק חידוש טכנולוגי. זו מהפכה. מהפכה שמטלטלת את "גוגל" ואת "פייסבוק" ומכריחה אותן לשאול את עצמן איך יישארו מעל כולם והן מצליחות. ביג טיים.

בין כל זה, נשארה בי אותה התשוקה הראשונית: לתת ערך לחברוֹת, לתת תוצאה ולא רק הבטחה. אולי גם תשורה לכסף, כמו שנהוג לומר בחצי חיוך.

אז הנה, לפניכם, הידיעות האחרונות על מהפכה שאין ממנה דרך חזרה. קראו אותן, קבלו אותן ותנו להן מקום, כי בסופו של דבר, כמו שנאמר: שנהיה לראש ולא לזנב.

"גוגל" מאבדת אחיזה וה-AI משתלט

שנים התרגלנו לפתוח את היום עם "גוגל", אבל הנתונים מראים שינוי: נתח השוק של "גוגל" ירד מ-92% בתחילת 2023 ל-89% בלבד ב-2025 (Hollinden). למה? כי יותר ויותר אנשים שואלים ישירות את ChatGPT Perplexity או כלים דומים.

בכל זאת, "גוגל" לא נעלמת. להפך: ההכנסות שלה מחיפוש ברבעון השני של 2025 זינקו ליותר מ-54 מיליארד דולר. איך זה קורה? בזכות שילוב כלים חכמים כמו AI Overviews תשובות מוכנות שמופיעות בתוך החיפוש עצמו (BrightEdge).

המשמעות: אם פעם היינו נלחמים להיות בראש תוצאות החיפוש, היום צריך לחשוב איך להיות בתוך התשובות שה-AI עצמו מציג.

שיווק B2B בעידן חדש

גם עסקים שפונים לעסקים אחרים (B2B) מרגישים את המהפכה. יותר מנהלי רכש וספקים מתחילים את החיפוש מול AI ולא ב"גוגל". זה אומר שחברה שלא תהיה "נגישה ל-AI. פשוט לא תופיע.

מחקרים מראים כי "לינקדאין", "רדיט" ו"יוטיוב" הם שלושת הערוצים החשובים ביותר למי שרוצה להופיע בתשובות של AI M13 תוכן איכותי, דיונים מקצועיים והסברים בווידאו – כל אלה מזינים את המנועים החכמים וגורמים להם להמליץ עליכם.

רפואה ו-AI – הפריה חוץ-גופית

ד"ר נדיה פריזנט, מחברת "IMMA Health" פרסמה סקירה בכתב עת רפואי ובה הראתה איך AI משפר את טיפולי ההפריה החוץ-גופית .(IVF) הבינה המלאכותית יודעת לזהות נתונים עדינים, לבנות פרוטוקולים אישיים ולהעלות את סיכויי ההצלחה.

אבל יש גם אזהרות: אלגוריתמים עלולים להיות מוטים וחייבת להיות שקיפות מלאה מול המטופלות. כאן רואים את הכוח – ואת האחריות.

אמנון שעשוע והיוניקורן הבא

מנכ"ל "מובילאיי", אמנון שעשוע, הקים את AAI, מיזם שמפתח מודלים חכמים עם יכולת "חשיבה מתמטית" מתקדמת Lightspeed המיזם הוביל גיוס של מאות מיליוני דולרים, מה שממקם את החברה מעל שווי של מיליארד דולר (TIME).

שעשוע עצמו נכנס לרשימת TIME100 AI, רשימת האנשים המשפיעים ביותר בתחום. ישראל כולה על המפה.

דיון חברתי: הבטחת הכנסה אוניברסלית

בישראל כבר נשמעות קריאות לחוקק הבטחת הכנסה אוניברסלית (UBI) – תשלום בסיסי לכל אזרח, שיאפשר יציבות כלכלית בזמן המעבר לאוטומציה.

התומכים טוענים שזה יפחית חרדה ויאפשר לאנשים ללמוד מקצועות חדשים. המתנגדים מזהירים מפני עלויות עצומות ועידוד עצלנות.

הדיון פתוח, אבל ברור שאי אפשר עוד להתעלם ממנו.

ואני, מתוך ניסיוני ומחויבותי, אומר: השינוי כבר כאן. מוטב לנו להיות הראש, לא הזנב.