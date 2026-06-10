חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מהמרכז ליזמות וחדשנות בגולן אל העולם הגדול

השגרירים הצעירים של חטיבת הביניים בחיספין משמיעים קול וצוללים אל נבכי זכויות הילדים ברחבי הגלובוס. מכוונים הכי גבוה שיש

תלמידי תוכנית המצוינות באנגלית של שכבות ז'-ח', בישיבה התיכונית חספין, יצאו השנה למסע לימודי מעמיק ומשמעותי. במסגרת פרויקט "השגרירים הצעירים", הם צללו אל נבכי זכויות הילדים ברחבי הגלובוס, הפיקו פודקאסטים מרתקים והציגו את תובנותיהם באירוע חגיגי, במרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

איך נראים חייהם של ילדים במדינות שונות בעולם? האם הזכויות הבסיסיות שלהם אכן נשמרות? את השאלות המורכבות האלה בדיוק יצאו לחקור תלמידי קבוצות דוברי האנגלית מהישיבה התיכונית חספין, שלקחו חלק בפרויקט "השגרירים הצעירים" של תוכנית .REED

למידה שפורצת את גבולות הכיתה

במהלך השנה, התלמידים למדו לעומק את אמנת זכויות הילד של האו"ם וחקרו באילו מקומות בעולם זכויות אלו נשמרות והיכן, למרבה הצער, הן עדיין מופָרות. הפרויקט העניק להם הזדמנות פז לפתח מיומנויות חקר, לאסוף מידע ממקורות בין-לאומיים, לנתח נתונים בחשיבה ביקורתית וכמובן לעשות את כל זה, תוך כדי שכלול יכולות ההתבטאות והתקשורת בשפה האנגלית.

יחד עם המורה המנחה, שלוותה אותם בתהליך, הם נחשפו לנבכי הסוגיות הגלובליות ופיתחו הבנה עמוקה יותר של מושגים כמו אחריות חברתית וזכויות אדם.

פודקאסטים, טכנולוגיה ומעורבות חברתית

את התובנות שאספו, החליטו השגרירים הצעירים להנגיש בדרך יצירתית וטכנולוגית. הם עיצבו פוסטרים מחקריים מקצועיים, אך לא הסתפקו רק בטקסט הכתוב: התלמידים הפיקו והקליטו סדרת פודקאסטים (הסכתים) באנגלית, אותם שילבו בפוסטרים באמצעות קודיQR . כך, כל מבקר בתערוכה יכול היה לסרוק את הקוד דרך הטלפון הנייד ולהאזין ישירות לתוצרים המושקעים שהכינו התלמידים.

במה מקומית לעשייה בין-לאומית

התלמידים קיבלו הזמנה להציג את עבודותיהם בבמה המכובדת של הכנס הארצי של הפרויקט, בנוכחות שגרירים מהמדינות המשתתפות. בסיום התהליך, התקיים אירוע חשיפה מיוחד קרוב לבית, במרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

במהלך יום השיא, עמדו התלמידים בגאווה לצד התוצרים שלהם, ושיתפו את הממצאים עם חבריהם לספסל הלימודים, צוות המורים, הנהלת בית הספר ו"רוח הגולן".

האירוע המרתק ממחיש לא רק את רמת האנגלית המצוינת של התלמידים, אלא בעיקר את הבגרות, הסקרנות והרצון שלהם להבין סוגיות בוערות שמשפיעות על חייהם של ילדים בני גילם בצדו השני של כדור הארץ. הישיבה התיכונית חיספין גאה להוות פלטפורמה המאפשרת למידה משמעותית, כזו שמחברת בין חומר הלימודים לעולם שבחוץ.

מכוונים הכי גבוה שיש

פרויקט "השגרירים הצעירים" הוא למעשה נדבך נוסף בתהליך משמעותי שעוברת חטיבת הביניים של הישיבה התיכונית חיספין לקידום מצוינות ולמידה משמעותית. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בהקמתה של "כיתת ההייטק" – יוזמה שמטרתה להוביל את דור העתיד למצוינות במקצועות המדעים והטכנולוגיה, תוך הרחבת אופקים במתמטיקה ובפיזיקה ויציאה לסיורים מעשירים.

לצד הלמידה האקדמית, מעניקים בחטיבה דגש רב על העצמה מנטלית, ליווי צמוד ותמיכה פרטנית, בהובלתה המקצועית של רכזת התכנית, מלכה חן ובשיתוף פעולה הדוק עם המרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

עם שילוב של מודעות חברתית, אנגלית ברמה בין-לאומית ושימוש מושכל בכלים טכנולוגיים, חטיבת הביניים בחיספין והמרכז ליזמות וחדשנות מכוונים את התלמידים הכי גבוה שיש.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

מאי

יוני 2026

יולי
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st יוני
No Events
Events for 2nd יוני
No Events
Events for 3rd יוני
No Events
Events for 4th יוני
No Events
Events for 5th יוני
No Events
Events for 6th יוני
No Events
Events for 7th יוני
No Events
Events for 8th יוני
No Events
Events for 9th יוני
No Events
Events for 10th יוני
No Events
Events for 11th יוני
No Events
Events for 12th יוני
No Events
Events for 13th יוני
No Events
Events for 14th יוני
No Events
Events for 15th יוני
No Events
Events for 16th יוני
No Events
Events for 17th יוני
No Events
Events for 18th יוני
No Events
Events for 19th יוני
No Events
Events for 20th יוני
No Events
Events for 21st יוני
No Events
Events for 22nd יוני
No Events
Events for 23rd יוני
No Events
Events for 24th יוני
No Events
Events for 25th יוני
No Events
Events for 26th יוני
No Events
Events for 27th יוני
No Events
Events for 28th יוני
No Events
Events for 29th יוני
No Events
Events for 30th יוני
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!