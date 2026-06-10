מהמרכז ליזמות וחדשנות בגולן אל העולם הגדול

השגרירים הצעירים של חטיבת הביניים בחיספין משמיעים קול וצוללים אל נבכי זכויות הילדים ברחבי הגלובוס. מכוונים הכי גבוה שיש

תלמידי תוכנית המצוינות באנגלית של שכבות ז'-ח', בישיבה התיכונית חספין, יצאו השנה למסע לימודי מעמיק ומשמעותי. במסגרת פרויקט "השגרירים הצעירים", הם צללו אל נבכי זכויות הילדים ברחבי הגלובוס, הפיקו פודקאסטים מרתקים והציגו את תובנותיהם באירוע חגיגי, במרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

איך נראים חייהם של ילדים במדינות שונות בעולם? האם הזכויות הבסיסיות שלהם אכן נשמרות? את השאלות המורכבות האלה בדיוק יצאו לחקור תלמידי קבוצות דוברי האנגלית מהישיבה התיכונית חספין, שלקחו חלק בפרויקט "השגרירים הצעירים" של תוכנית .REED

למידה שפורצת את גבולות הכיתה

במהלך השנה, התלמידים למדו לעומק את אמנת זכויות הילד של האו"ם וחקרו באילו מקומות בעולם זכויות אלו נשמרות והיכן, למרבה הצער, הן עדיין מופָרות. הפרויקט העניק להם הזדמנות פז לפתח מיומנויות חקר, לאסוף מידע ממקורות בין-לאומיים, לנתח נתונים בחשיבה ביקורתית וכמובן לעשות את כל זה, תוך כדי שכלול יכולות ההתבטאות והתקשורת בשפה האנגלית.

יחד עם המורה המנחה, שלוותה אותם בתהליך, הם נחשפו לנבכי הסוגיות הגלובליות ופיתחו הבנה עמוקה יותר של מושגים כמו אחריות חברתית וזכויות אדם.

פודקאסטים, טכנולוגיה ומעורבות חברתית

את התובנות שאספו, החליטו השגרירים הצעירים להנגיש בדרך יצירתית וטכנולוגית. הם עיצבו פוסטרים מחקריים מקצועיים, אך לא הסתפקו רק בטקסט הכתוב: התלמידים הפיקו והקליטו סדרת פודקאסטים (הסכתים) באנגלית, אותם שילבו בפוסטרים באמצעות קודיQR . כך, כל מבקר בתערוכה יכול היה לסרוק את הקוד דרך הטלפון הנייד ולהאזין ישירות לתוצרים המושקעים שהכינו התלמידים.

במה מקומית לעשייה בין-לאומית

התלמידים קיבלו הזמנה להציג את עבודותיהם בבמה המכובדת של הכנס הארצי של הפרויקט, בנוכחות שגרירים מהמדינות המשתתפות. בסיום התהליך, התקיים אירוע חשיפה מיוחד קרוב לבית, במרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

במהלך יום השיא, עמדו התלמידים בגאווה לצד התוצרים שלהם, ושיתפו את הממצאים עם חבריהם לספסל הלימודים, צוות המורים, הנהלת בית הספר ו"רוח הגולן".

האירוע המרתק ממחיש לא רק את רמת האנגלית המצוינת של התלמידים, אלא בעיקר את הבגרות, הסקרנות והרצון שלהם להבין סוגיות בוערות שמשפיעות על חייהם של ילדים בני גילם בצדו השני של כדור הארץ. הישיבה התיכונית חיספין גאה להוות פלטפורמה המאפשרת למידה משמעותית, כזו שמחברת בין חומר הלימודים לעולם שבחוץ.

מכוונים הכי גבוה שיש

פרויקט "השגרירים הצעירים" הוא למעשה נדבך נוסף בתהליך משמעותי שעוברת חטיבת הביניים של הישיבה התיכונית חיספין לקידום מצוינות ולמידה משמעותית. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בהקמתה של "כיתת ההייטק" – יוזמה שמטרתה להוביל את דור העתיד למצוינות במקצועות המדעים והטכנולוגיה, תוך הרחבת אופקים במתמטיקה ובפיזיקה ויציאה לסיורים מעשירים.

לצד הלמידה האקדמית, מעניקים בחטיבה דגש רב על העצמה מנטלית, ליווי צמוד ותמיכה פרטנית, בהובלתה המקצועית של רכזת התכנית, מלכה חן ובשיתוף פעולה הדוק עם המרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

עם שילוב של מודעות חברתית, אנגלית ברמה בין-לאומית ושימוש מושכל בכלים טכנולוגיים, חטיבת הביניים בחיספין והמרכז ליזמות וחדשנות מכוונים את התלמידים הכי גבוה שיש.