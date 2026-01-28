חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מהבזלת של הגולן לשולחן החג

ט"ו בשבט הוא חגיגה של חקלאות ישראלית שורשית, מצד אחד ומתקדמת ומתפתחת, מצד שני. חוגגים ט"ו בשבט עם משפחת רם ומשק רם

מאת: אור רם

כשהרוחות הקרירות של חודש שבט נושבות ומלטפות את השדות והמטעים הרדומים של רמת הגולן, משהו חגיגי קורה באוויר.

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הוא כבר מזמן לא רק חג של נטיעות ופירות יבשים תוצרת חוץ. ט"ו בשבט הוא חגיגה של חקלאות ישראלית שורשית, מצד אחד ומתקדמת ומתפתחת, מצד שני. עבור משפחתנו, ט"ו בשבט הוא לא רק מועד בלוח השנה, אלא הזמן לבקש מהקב"ה ברכה לפירות מוצלחים ולתוצרת טובה לכל ימות השנה.

בתור ילדים, בבית הוריי, בערב ט"ו בשבט, היינו מתכנסים ומביאים מכל סוגי הפירות הקיימים מתוצרת הארץ, פיצוחים ומכל צבעי היינות וממש עושים סדר ט"ו בשבט, שלא נופל מליל הסדר.

בביתנו שלנו, כיום, אנו עורכים ארוחת ערב חגיגית ובסיומה – סדר ט"ו בשבט לפי טעם הילדים. זה מתחיל עוד קודם, שהילדים בוחרים איזו ארוחת ערב נכין ואילו פירות נביא לשולחן החג.

הקסם של אדמת הגולן

את המשק החקלאי שלנו התחילו ההורים, אודי ושרי, לפני כ-40 שנה. במשק גידלו מטעים נשירים ולימים, הצטרף גם גידול פרחים והמיוחדות שבהם – פרחי האדמוניות.

אני ואלעד אחי, כילדים, אהבנו להסתובב במטעים וחלמנו לקחת חלק במשק החקלאי. אכן, לאחר השירות הצבאי שלנו, ההורים בכבוד מוערך העבירו אלינו את המשק החקלאי.

אנו השקענו במשק ימים ולילות ותמיד חשבנו איך לפתח ולשדרג. לימים, שתלנו מגוון סוגים של ירקות והקסם של אדמת הגולן, ביחד עם חריצות והמון אהבה, הניבו תוצרת טעימה ומיוחדת.

כשהגענו לשווק את התוצרת, נתקלנו בקשיים משמעותיים ועמדו בפנינו שתי אפשרויות: האחת, להשמיד את כל התוצרת והשנייה, לעשות משהו ולא לתת לכל ההשקעה לרדת לטמיון.

בחרנו לפעול ולהציל את מפעל חיינו. פרסמנו את התוצרת למכירה במושב וביישובים הסמוכים. לשמחתנו, ההצלחה הייתה גדולה ואף השמועה עשתה לה כנפיים והדרישה לירקות המיוחדים של המשק הגיע גם מחוץ לגולן. החלטנו להקים את משק רם.

אדם, אדמה וחג האילנות

עם תחילת המלחמה נקראתי למילואים ובהבנה שלא ניתן לגדל כל הזמן את כל התוצרת, החלטנו להיות הבית של החקלאים והיצרנים ברמת הגולן ולתת את ההזדמנות להביא את התוצרת והמוצרים לתושבי האזור ולא רק להוציאה אל מחוץ לגולן.

בחנות המשק שלנו, אנו זוכים להניף את דגל החקלאות המקומית והחקלאים והיצרנים המקומיים שבמושבנו, והגרים סביבנו ואנו שמחים על הזכות להביא את הטוב של הגולן לחברים ולשכנים הקרובים שלנו.

החיבור שבין אדם, אדמה וחג האילנות מסמל את התחדשות הטבע ומעשה הבריאה, כשאנו עדים לנס המתרחש, מדי שנה.

את ההתחדשות הזו אנו זוכים לראות ביום-יום שלנו, בשדות ומטעי המושב שלנו ובסביבה. בשנים האחרונות, אנו שמחים לראות חקלאים חדשים עם גידולים חדשים בסביבה וזאת, לצד מגדלים ותיקים, המסייעים לדור הצעיר להפריח את הגולן.

בט"ו בשבט, אנחנו עוצרים לרגע להוקיר את מעשה הבריאה ולהודות לחקלאים המקומיים, צעירים כוותיקים, ולבקש שהשנה הבאה לקראתנו תהיה מבורכת בגידולים טובים ובתוצרת טובה וטעימה.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • החברה של הגולן בכנסת

    בפעם השנייה בחודשיים האחרונים, ח"כ דר' רות קלדרון, מסיעת יש עתיד, ביקרה באזור כדי לקדם…

  • חזון הגולן של הרצל

    י' אייר הוא יום הולדתו ה-157 של חוזה מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל. ב"אלטנוילנד", מוקדש…

  • המצטיינות של חטיבת הגולן

    המצטיינות של חטיבת הגולן, חיילות גדוד האיסוף, מספרות על התפקיד המאתגר. שואלים את רב"ט מיכל…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!