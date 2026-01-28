מהבזלת של הגולן לשולחן החג

ט"ו בשבט הוא חגיגה של חקלאות ישראלית שורשית, מצד אחד ומתקדמת ומתפתחת, מצד שני. חוגגים ט"ו בשבט עם משפחת רם ומשק רם

מאת: אור רם

כשהרוחות הקרירות של חודש שבט נושבות ומלטפות את השדות והמטעים הרדומים של רמת הגולן, משהו חגיגי קורה באוויר.

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הוא כבר מזמן לא רק חג של נטיעות ופירות יבשים תוצרת חוץ. ט"ו בשבט הוא חגיגה של חקלאות ישראלית שורשית, מצד אחד ומתקדמת ומתפתחת, מצד שני. עבור משפחתנו, ט"ו בשבט הוא לא רק מועד בלוח השנה, אלא הזמן לבקש מהקב"ה ברכה לפירות מוצלחים ולתוצרת טובה לכל ימות השנה.

בתור ילדים, בבית הוריי, בערב ט"ו בשבט, היינו מתכנסים ומביאים מכל סוגי הפירות הקיימים מתוצרת הארץ, פיצוחים ומכל צבעי היינות וממש עושים סדר ט"ו בשבט, שלא נופל מליל הסדר.

בביתנו שלנו, כיום, אנו עורכים ארוחת ערב חגיגית ובסיומה – סדר ט"ו בשבט לפי טעם הילדים. זה מתחיל עוד קודם, שהילדים בוחרים איזו ארוחת ערב נכין ואילו פירות נביא לשולחן החג.

הקסם של אדמת הגולן

את המשק החקלאי שלנו התחילו ההורים, אודי ושרי, לפני כ-40 שנה. במשק גידלו מטעים נשירים ולימים, הצטרף גם גידול פרחים והמיוחדות שבהם – פרחי האדמוניות.

אני ואלעד אחי, כילדים, אהבנו להסתובב במטעים וחלמנו לקחת חלק במשק החקלאי. אכן, לאחר השירות הצבאי שלנו, ההורים בכבוד מוערך העבירו אלינו את המשק החקלאי.

אנו השקענו במשק ימים ולילות ותמיד חשבנו איך לפתח ולשדרג. לימים, שתלנו מגוון סוגים של ירקות והקסם של אדמת הגולן, ביחד עם חריצות והמון אהבה, הניבו תוצרת טעימה ומיוחדת.

כשהגענו לשווק את התוצרת, נתקלנו בקשיים משמעותיים ועמדו בפנינו שתי אפשרויות: האחת, להשמיד את כל התוצרת והשנייה, לעשות משהו ולא לתת לכל ההשקעה לרדת לטמיון.

בחרנו לפעול ולהציל את מפעל חיינו. פרסמנו את התוצרת למכירה במושב וביישובים הסמוכים. לשמחתנו, ההצלחה הייתה גדולה ואף השמועה עשתה לה כנפיים והדרישה לירקות המיוחדים של המשק הגיע גם מחוץ לגולן. החלטנו להקים את משק רם.

אדם, אדמה וחג האילנות

עם תחילת המלחמה נקראתי למילואים ובהבנה שלא ניתן לגדל כל הזמן את כל התוצרת, החלטנו להיות הבית של החקלאים והיצרנים ברמת הגולן ולתת את ההזדמנות להביא את התוצרת והמוצרים לתושבי האזור ולא רק להוציאה אל מחוץ לגולן.

בחנות המשק שלנו, אנו זוכים להניף את דגל החקלאות המקומית והחקלאים והיצרנים המקומיים שבמושבנו, והגרים סביבנו ואנו שמחים על הזכות להביא את הטוב של הגולן לחברים ולשכנים הקרובים שלנו.

החיבור שבין אדם, אדמה וחג האילנות מסמל את התחדשות הטבע ומעשה הבריאה, כשאנו עדים לנס המתרחש, מדי שנה.

את ההתחדשות הזו אנו זוכים לראות ביום-יום שלנו, בשדות ומטעי המושב שלנו ובסביבה. בשנים האחרונות, אנו שמחים לראות חקלאים חדשים עם גידולים חדשים בסביבה וזאת, לצד מגדלים ותיקים, המסייעים לדור הצעיר להפריח את הגולן.

בט"ו בשבט, אנחנו עוצרים לרגע להוקיר את מעשה הבריאה ולהודות לחקלאים המקומיים, צעירים כוותיקים, ולבקש שהשנה הבאה לקראתנו תהיה מבורכת בגידולים טובים ובתוצרת טובה וטעימה.