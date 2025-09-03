לפתוח (עוד) שנה באי-בהירות

מומחים מהפקולטה לחינוך והוראה בתל-חי עם עצות למורים ולגננות לפתיחת שנה"ל החדשה

מערכת החינוך בישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם טלטלה מתמשכת, ממגפת הקורונה, ששינתה את כללי המשחק ועד המלחמה ואי-היציבות הביטחונית. מורים, גננות, תלמידים והורים חווים מציאות יום-יומית של חוסר ודאות.

"החינוך, ששימש תמיד כעוגן יציב, מצא את עצמו מתמודד עם אי-ודאות מתמשכת", מסבירים ד"ר יונית ניסים ופרופ' איתן סימון, מהפקולטה לחינוך והוראה באקדמית תל-חי. אולם, לדבריהם, דווקא בתוך מציאות מורכבת זו טמונה הזדמנות.

"אי-הבהירות איננה רק מכשול, אלא הזדמנות לבנייה מחודשת של זהות חינוכית מקצועית, גמישה, יצירתית ועמידה יותר. זוהי הזדמנות לרענן תהליכים ולבצע התאמות למציאות המשתנה במהירות האור".

איים של יציבות

בהשראת ספרם החדש, "אנשי ונשות חינוך – זהות של אי-בהירות", ולכבוד פתיחת שנת הלימודים, מציעים ד"ר ניסים ופרופ' סימון מדריך מעשי למורים ולגננות, המשלב עצות ישימות עם דוגמאות מהשטח. העצות מתמקדות בשישה עקרונות מרכזיים:

הפיכת אי-הבהירות להזדמנות: במקום להתעלם מהמצב, כדאי לקיים שיחות פתוחות עם התלמידים על "מה חשוב לנו כאן?" וליצור יחד "חוזה כיתה", שבו יוגדרו כללים וערכים משותפים. בכך, ניתן ליצור איים של יציבות בתוך הכאוס. להתחיל בקשרים ולא בתוכן: בתחילת השנה, חשוב להשקיע זמן בהיכרות וביצירת תחושת שייכות. שימת דגש על יחס אישי וחברי תורמת לחוסן המנטלי של התלמידים ושל המורים וחשובה שבעתיים בתקופות מורכבות. פדגוגיה מותאמת הקְשר: שילוב אקטואליה בפרויקטים ובדיונים בכיתה, למשל, באמצעות משחקי תפקידים, או פרויקטים של חקר, יכול להגביר את הרלוונטיות של הלמידה ולספק לתלמידים כלים להתמודדות עם מציאות משתנה. היערכות למצבי חירום: כדאי להכין מראש "תיק" של פעילויות ללמידה מרחוק, הכולל תרחישים שונים ומשימות קצרות ומוכנות. היערכות זו יכולה לצמצם את תחושת הלחץ וחוסר האונים במקרה חירום. בניית קהילה מקצועית ותומכת: מחקרים מראים כי שיתוף דילמות ואתגרים במסגרת מפגשי צוות קבועים מהווה משאב חיוני. קהילות מקצועיות יכולות לספק תמיכה, ייעוץ רגשי וחלוקת מחשבות ורגשות. שמירה על איזון אישי-מקצועי: מחקרים רבים מצאו כי פעילויות שוברות שגרה ופעילות גופנית תורמות לשחרור מתחים. לכן, חשוב לקבוע ביומן "פסקי זמן" קבועים למנוחה ולפעילות אישית.

טקסים קבועים

לגננות מוצעות עצות דומות, אך מותאמות לגיל הרך: הפיכת אי-הבהירות ל"משחק יצירתי" באמצעות בניית "מפת גן" עם הילדים, פתיחת כל יום עם טקסים קבועים של שיח על רגשות, ובניית "קהילה לומדת" עם ההורים. עוד הם מציעים לשלב נושאים מהחוויות היום-יומיות של הילדים בפעילויות ובמעגלי שיח ולבנות "ערכת חירום רגשית", שתכלול משחקים וספרים שיעזרו לשמור על רצף וביטחון גם במרחב מוגן.

לסיכום, ד"ר ניסים ופרופ' סימון מדגישים כי גם בזמנים מאתגרים, ניתן לייצר ודאות בתוך אי-הוודאות ומאחלים שנת לימודים טובה, שקטה ופורייה.